Nergis Şimşek
Nergis Şimşek [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Evlenirsem primlerimi alabilir miyim?

16 Temmuz 2024 Salı

Soru: Yedi yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. 32 yaşındayım ve ekim ayında evleneceğim. Evlenmem nedeniyle ödediğim sigorta primlerini toptan ödeme şeklinde alabilir miyim? Nalan T. 

506 sayılı yasanın mülga ek 1. maddesinde; evlenme nedeniyle işyerinden ayrılan kadın sigortalının yazılı olarak kuruma başvurması halinde, adına ödenmiş bulunan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamının yarısı, bir defaya mahsus olmak üzere sigortalıya ödenerek hizmetleri tasfiye edilmekte idi. Toptan ödemenin yapılması, evlenme nedeniyle işyerinden ayrılma koşuluna bağlandığından, evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işinden ayrılan veya işinden ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde evlenen kadın sigortalı, evlenme nedeniyle işinden ayrılmış sayılmakta idi. Ancak bu madde 2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı yasada evlenen kadınlara evlenme toptan ödemesi yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, evlenmeniz halinde ödediğiniz sigorta primlerinizin tarafınıza ödenmesine imkân bulunmamaktadır. 

İKİ DOSYADAN ÇEYİZ YARDIMI ÖDENİR Mİ? 

Soru: Babam maden ocağında çalışırken vefat etti. Anneme ve bana hem kazadan dolayı aylık hem de normal ölüm aylığı bağlandı. Yakında evleneceğim. Çeyiz yardımı almak istiyorum. Almakta olduğum iki aylıktan da çeyiz yardımı ödenir mi? Ayşe F. 

SSK kapsamında çalışmakta iken geçirdiği iş kazası sonucu ölen sigortalıların, aynı zamanda ölüm sigortasından aylık bağlanması için gerekli olan 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı olup en az 900 prim gün sayısının bulunması halinde hak sahiplerine; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından ölüm geliri, ölüm sigortasından ise ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu gelir ve aylıklardan yüksek olanı tamdan düşük olanı ise yarımdan ödenmektedir. Ölüm geliri ve aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına, almakta oldukları ölüm geliri ve ölüm aylığının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği (halk arasında çeyiz yardımı olarak ifade edilmektedir) olarak peşin ödenmektedir. Maden ocağında çalışmakta iken iş kazası sonucu vefat eden babanızdan dolayı hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı aldığınız anlaşılıyor. Evlenmeniz ve talepte bulunmanız halinde, evlendiğiniz tarihte almakta olduğunuz ölüm geliri ile ölüm aylığınızın 24 katı (ek ödeme hariç) tarafınıza evlenme ödeneği olarak verilecektir. 

EŞİMDEN DUL AYLIĞI BAĞLANIR MI? 

Soru: Ben Bağ-Kur’dan, eşim SSK’den emekli idi. Eşimi geçen ay kaybettim. İki erkek çocuğum var ve çalışıyorlar. Benden başka aylık alacak kimse yok. Eşimin aylığı bana bağlanır mı? Aylığın tamamını alabilir miyim? Semiha K. 

5510 sayılı yasanın 34. maddesi gereğince ölen sigortalının eşine (erkek veya kadın fark etmiyor) ölüm tarihinde ölen sigortalı ile resmi nikâh akdinin bulunması kaydıyla ölüm aylığı bağlanmaktadır. Dul eşin çalışması veya emekli olması, ölüm aylığı bağlanmasına engel teşkil etmemekte sadece bağlanacak ölüm aylığının oranını değiştirmektedir. Aylık alan çocuğu bulunmayan, çalışmayan veya emekli olmayan dul eşlere; yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlanırken aksi durumda yüzde 50 oranında ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu durumda, Bağ-Kur’dan emekli olmanız nedeniyle eşinizin aylığının yüzde 50’si tarafınıza ölüm aylığı olarak bağlanacaktır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Evlenirsem primlerimi alabilir miyim? 16 Temmuz 2024
Emekli aylığı yönünden 2024 yılında aylık talebinde bulunmak neden avantajlı? 9 Temmuz 2024
30 günden eksik sürelerimi nasıl tamamlayabilirim? 2 Temmuz 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar 15 Temmuz, 20 Temmuz ve 16 Nisan
Özdemir İnce
Özdemir İnce Demokrasi ve Özgürlükler Günü
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı 2016 darbe girişiminin düğmesine 2007’de basıldı
Olaylar Ve Görüşler
'Kıbrıs'a dikkat ediniz' - AHMET GÖKSAN
Olaylar Ve Görüşler
Türkiye-Suriye ilişkisine bakış - MUSTAFA YAVUZ
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay 15 Temmuz’dan sonra!
Şükran Soner
Şükran Soner Jetlerle, silahların, tekbir seslerinin karıştığı geceyi unutmadan...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Yaşadıklarımın Çığlığı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Evlenirsem primlerimi alabilir miyim?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Hocamız Sevda Şener’i yitireli 10 yıl oldu
Feridun Andaç
Feridun Andaç Eski sözlerde, yeni bakışlar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Donald Trump'a suikast girişimi! FBI saldırganın kimliğini açıkladı

Donald Trump'a suikast girişimi! FBI saldırganın kimliğini açıkladı
Trump’a suikast girişimi borsayı canlandırdı!

Trump’a suikast girişimi borsayı canlandırdı!
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'dosya' iddiası: 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'dosya' iddiası: 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
AKP’den emekli maaşı açıklaması! Bu akşam Erdoğan’ın onayına sunulacak

AKP’den emekli maaşı açıklaması! Bu akşam Erdoğan’ın onayına sunulacak
Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...

Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
Bolluk, bereket ve beraberliğin simgesi… Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi

Bolluk, bereket ve beraberliğin simgesi… Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi
Emekli profesör evinde ölü bulundu

Emekli profesör evinde ölü bulundu
Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Caner Özyurtlu kimdir? Caner Özyurtlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?