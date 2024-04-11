Bayram bayram yine mi siyaset
Hayır yok; ama var tabii kıyısından köşesinden; yaşadığımız hemen her şey siyasetle dirsek teması içinde. Şeker Bayramı’nız mutlu ve sağlıklı geçsin... Kendi çocukluğuma bakıyorum da öyle para yok pul yok, kırmızı pabuç yok; temiz giysiler var, yakın tanıdıklardan el öperek alacağımız beş on kuruş harçlıklar olursa küçük maddi sevinç var.
Ama bunların ötesindeydi bayram anımsamalarıma gelince, mahallelerde küçük meydanlarda kurulan eğlenceli gösterilerin hepsini anımsıyorum. En basiti, su dolu bir kova dibine yerleştirilmiş küçük çay bardağının içine yukarıdan atacağımız beş kuruşu sokabilme becerisi... At ile dolaştırılırdınız. Süslenmiş at arabalarından düzenlenmiş minik turları hatırlıyorum. Uzun tahta bacaklar üzerinde yürüyenler, daha bir sürü şey.
Ama bunların hiçbiri yok. Mahallede sokakta oyun da yok alan da yok. Bizler yok olan bir sokak kültürünün son temsilcileriyiz.
Düşünüyorum da bugünün çocukları bayram deyince ne anımsayacaklar? Ailelerin rutin tatillerini mi?
Bence bayramlar çocuklar düşünülerek yeniden tasarlanmalı. Bu da günümüz belediyelerine bir görev olabilir mi, bilmiyorum. Hayır, devir değişti.
Yazıyı önemli gördüğüm iki notla
bitireyim.
MÜZE GAZHANE’YE DAMGA VURANLAR
Müze Gazhane yazımla ilgili eksik bıraktığım bir noktayı okurum anımsattı. Gerçekten de dikkat ettiğim ayrıntılar ve Gazhane’nin bütünsel tasarımındaki yüksek estetik, benim için çok dikkat çekiciydi. Okurum şöyle yazdı: “7 Nisan 2024 tarihli yazınızda Müze Gazhane’yi anlatmanıza çok mutlu oldum. Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de çok başarılı KORUMA projeleri gerçekleştirilmekte (bilmez olur muyum, hepsi en üst düzey ve gurur verici, OB). Müze Gazhane de bunlardan biridir. Çok önemli bir MİMARLIK ürünü olan bu çalışmanın proje müellifi İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Gülsün Tanyeli ve ekibidir. Böyle önemli projelerin proje çalışmaları müellifleri ile birlikte anılırsa yöneticilerimize de örnek olur diye umuyorum.”
Saadet Sayın
Restorasyon Uzmanı Yüksek
Mimar
2024 CHP OY ORANI
Bazı izleyicilerim salı günkü
yazımda AKP’nin oyunu yüzde
28 olarak hesap eden Serdar
Karsu’nun CHP oyuna bakalım ne
diyecek gibi mesajlar gönderdiler.
İşte yanıtı:
“Medyada (belediye başkanı
seçimleri esas alınarak) CHP’nin
oyu yüzde 37.76 olarak
verilmektedir. CHP’nin parti oyu
olarak göz önüne alınması gereken
yerel meclis seçimlerindeki oyu
ise yüzde 34.47’dir. (Bu oran
içerisinde, belediye meclislerinde
çoğunluk sağlanması için, diğer
parti seçmenlerinin stratejik oyları
da bulunmaktadır.) Küskün AKP
seçmeninin sandığa gitmemesi de
CHP’nin oy artışına etkendir.
Umarız CHP yönetimi,
hesaplamalarını / plan
programlarını buna göre doğru
yapar.”
Karsu AKP oylarının yıllar içinde gelişim çizgisini de şöyle açıklıyor: AKP’nin son 10 yıldaki seçimlerde oy oranları:
2014: yüzde 43.4
2015 Haziran: yüzde 40.9
2015 Kasım: yüzde 49.5
2018: yüzde 42.56
2019: yüzde 36 (ittifak içindeki oyu hesaplanarak)
2023 Mayıs: yüzde 35.61
2024 Mart : yüzde 28 (ittifak içindeki oyu hesaplanarak)
Not: Grafik çizgisi 2015 Kasım’dan itibaren yıllar içinde aşağı doğru... Ancak son 10 ayda eğim, parabolik olarak aşağı doğru pike yapmış...
***
Yeniden iyi bayramlar, kazasız
belasız!
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