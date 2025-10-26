Cumhuriyet Gazetesi Logo
İslamcı ‘muhafazakâr demokrat’ olabilir miydi?
Orhan Bursalı
Son Köşe Yazıları

İslamcı ‘muhafazakâr demokrat’ olabilir miydi?

26.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“Muhafazakâr demokrat”ların en son numarası, bertaraf etmek istedikleri muhalif rakiplerini casuslukla suçlamak oldu. İBB operasyonları, yargı yoluyla CHP’yi dağıtma çabaları yetmeyince, bunların üzerine son operasyonları koydular. İmamoğlu ve seçim propagandasını yürüten Necati Özkan meğer casusmuş... Başsavcılığın açıklaması, 2019 yerel seçimlerini neredeyse bu casusluk faaliyetleriyle kazandıklarını söyledi söyleyecek. 800 bin oy farkını yaratan seçmen de adeta bu casusluk ağının bireyleri olabilir... Veya bu casusların kandırdıkları yurttaşlar!

Üç muhalif TV’nin üzerinde asılı demoklesin kılıçları, kapatılmaları için son darbeyi beklerken Tele1’in üzerindeki kılıcın ipini kestiler, Merdan Yanardağ casuslukla suçlandı ve Tele1 “kapatıldı”. Bu kapatma için yasalara dayanma ihtiyacı bile hissetmediler. Yasal olarak bir “çalışan” olan Merdan’ı sorguya alırken tüzel kişiliği tamamen başkasına ait olan Tele1’i, “sildiler”.

Mülkiyete tam bir tecavüz de var. Bazıları bu tür olayların giderek arttığını ve bunun mülke çökme olduğunu ileri süren “aklı evveller” var. Ben onların yalancısıyım!!! Hukukçular konuşsun!

Casusluk suçlamasının etkili bir yöntem olduğunu, FETÖ zamanında kurulan Balyoz kumpasının özellikle Ege Bölgesi komutanlarına karşı uydurduğu alçakça casusluk suçlamasından öğrenmiş olabilirler. Hepsi beraat etti.

FIRTINALI DÖNEM 

Perşembe günü TV5’teki öğle yayınında, söze “Fırtınalı döneme girdik, çok daha büyük olaylar yaşayabiliriz” dedikten bir gün sonra cuma günü casusluk suçlaması patladı. Tabii bunlar bence yetmeyecek, bir süre, belki bir yıl boyunca bu casusluk iddialarını tartıştıracaklar, ağızlarda sakız olacak, yargılamalar, suçlamalar, iktidar medyasının eline yeni oyuncaklar vermeler...

Bunlara ihtiyaçları var. Ekonomik olarak çökmüş büyük halk kitlelerinin dikkatlerini çelmeleri gerek. Kardeşim açlık mı önemli, yoksa hem de cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu başını çektiği casuslarla vatanın elden gitme tehlikesi mi... Dayanın ayol, şu casuslardan temizleyelim memleketi sonra, Allah büyük. Sıkın dişinizi... Bu casuslar ekonomiyi de çökerttiler parlak fikrini düşünmedilerse, hatırlatayım...

***

Ankara’daki mahkemenin CHP üzerindeki mutlak butlanı boşa çıkarması, iktidarın adamlarınca yeni bir propaganda malzemesi olarak dolaşıma sokuldu: Bak gördünüz mü, hani mahkemeler iktidara Saray’a bağlıydı, bağımsız ve tarafız değildi! Herhalde en çok, haftada birkaç kez “Mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır, yargı bağımsızdır, Türkiye bir hukuk devletidir” nakaratını gündeme süren adalet bakanı sevinmiştir.

AKLA KÖTÜ ŞEYLER GELMİYOR DEĞİL 

Bu aklanmada bakanın dahli var mı diye. Çünkü yönetimi değiştirme konusu 12 başvuruya konu olmuş ve CHP alabildiğine tartışılmış, yıpratılmış ana konulardan uzaklaştırılmış, varlık mücadelesinin içine kapatılmaya çalışılmıştı!

Partinin bu sarmaldan kendi başarısıyla çıkacağı artık kesinleşince, mahkeme kararı sökün etti ve parsayı sanki “bağımsız, tarafsız yargımız” topladı, gibi.

Türkiye bir “hukuk devleti niteliğine” kavuştuğuna göre, şimdi casusluk gibi yeni kumpaslara girişmek mümkün.

Bu söylediğimi kimse ciddiye almasın. Bakın sonuna ünlem işareti koymuyorum! Bu yazdığım bu komplo teorisidir ve kardeşim zamanlaması manidar diyerek bu teorileri öne sürenlerin de ağzını büzecek gücüm olanağım ne yazık ki yok!

MUHAFAZAKÂR DEMOKRATLIK

Yazımın başlığını böyle koydum ama içeriği sanki boş kaldı.

Hayır hiç de kalmadı! Bütün yazdıklarım aslında kendini kuruluşta muhafazakâr demokrat görünümüyle lanse eden bir siyasi İslamcı akım, başına gizil olarak İslamcı köktendinci ibarelerini eklemiş oluyor. Fiiliyatta böyle.

İslam dünyasında bu partiler tek rejim, mutlak rejim partileridir.

İslam dünyasında muhafazakâr demokratlığın aslını gören hiç oldu mu?

Bu duruma nasıl gelindiğine yakın geçmişte 3 seri yazı kaleme almıştım... Daha olacaktı, olacak tabii ki de olaylar benden çok hızlı gelişiyor. Arkalarından da koşamıyorum.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #TELE1 #Necati Özkan #Merdan Yanardağ #muhafazakar

Yazarın Son Yazıları

İslamcı ‘muhafazakâr demokrat’ olabilir miydi?

“Muhafazakâr demokrat”ların en son numarası, bertaraf etmek istedikleri muhalif rakiplerini casuslukla suçlamak oldu.

Devamını Oku
26.10.2025
Ya İmralı gelsin veya İmralı’ya gidelim!

Evet, DEM (ve tabii ki Kandil) “terörsüz Türkiye” komisyonunu, daha doğrusu AKP iktidarını ve MHP’yi, Öcalan’ın serbest bırakılması noktasına indirgedi ve sıkıştırdı.

Devamını Oku
23.10.2025
Demokrasi yoksa ne çözümü!

Tarafların pozisyonuna bakalım, evet yeniden, fotoğraf net olarak görülmezse politika üretilemez ve kararlar alınamaz.

Devamını Oku
21.10.2025
Ey Meclis milletvekillerine sahip çıkma özgürlüğün de mi yok

Önce: Merkez Bankası başkan yardımcısının dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmasına şaşırdık mı, hayır demeyeceğim ama evet de diyemiyorum.

Devamını Oku
20.10.2025
Tek tek avlanmak ve hukuka sahip çıkmak

Fatih Altaylı’ya 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Devamını Oku
19.10.2025
Tek adamlık için şarttı: AKP içinde büyük tasfiye

İki yazıdır AKP’nin 2 yıllık iktidarı süresi içinde mutlak iktidara, tek adam rejimine giden yolların nasıl açıldığını yazıp duruyorum.

Devamını Oku
16.10.2025
Mutlakiyete giden süreç: Ordu ve yargının dönüştürülmesi

Dünkü yazım, tek adam rejiminin başlangıç noktası üzerineydi:

Devamını Oku
14.10.2025
Başlangıç noktası: Denge denetleme yıkılınca varılan yer

Demokrasiye zerre inanmayanlar, iktidara gelince adım adım mutlak iktidarlarını kurmak için kolları sıvarlar.

Devamını Oku
13.10.2025
Siyaset ağlarını örüyor, hukuka aykırılığın anlamsızlığı ve İmralı tahterevallisi

Bayrampaşa Belediyesi’ne, başkan ve arkadaşlarına çekilen operasyonun yanı sıra, CHP meclis üyelerinden bir kaçını hayatlarından adeta bezdirerek partilerinden istifa ettirilmeleri ...

Devamını Oku
12.10.2025
Nobel Ödülleri: Bilim gelişmenin ve yeni ufukların anahtarıdır

Aziz Sancar, en üst düzey ve özgürce araştırmaların yapıldığı ülkelerden birinde, ABD’de, günde 16-18 saat çalışarak ve merakının peşinde koşarak, odaklandığı konuyu çözmek için yöntemler geliştirerek DNA’nın, ikili zincirdeki bozulmaları nasıl onardığını gösterdi.

Devamını Oku
09.10.2025
Ülkeyi, ekonomiyi altın alanlar mı batırdı... Belirsizlikler dorukta

İktidarın gözü milletin altınlarında...

Devamını Oku
07.10.2025
Bir fotoğrafın düşündürdükleri: Kimse yanılsamaya kapılmasın

Meclis’in açılış resepsiyonunda cumhurbaşkanının iyi bir halkla ilişkiler girişimi ile siyasi parti liderlerini davet ederek verdiği gülücüklerle dolu toplu fotoğraf en önemli tartışma konusu oldu.

Devamını Oku
05.10.2025
Nobel Barış Ödülü merakı ile boşa koşan adam

Netahyahu-Trump’ın baş başa hazırladığı plan kime yarar...

Devamını Oku
02.10.2025
Büyük yoksullaşma ve çöküşün anatomisinden paylaşımlar

Ülkede hiç bu kadar büyük yoksul kitleler ve giderek daha az sayıda büyük zenginler yaratılmamıştı.

Devamını Oku
30.09.2025
ABD karşısında tarih boyunca hep kaybettik, çünkü...

Çok şey konuşuldu cumhurbaşkanının ABD ziyareti üzerine.

Devamını Oku
29.09.2025
Tunç’un bağımsız tarafsız yargısı Gökçeklere neden işlemiyor?

Haftada birkaç kez her ciddi karın ağrısı hukuk olayı ortaya çıktığında, “Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsız ve tarafsızdır...

Devamını Oku
28.09.2025
İptalciler mi daha hukuksuz, AKP yargısı mı... Ve yarı hiyerarşisine reddiye

Dün komik olaylar yaşandı.

Devamını Oku
25.09.2025
Kongre gri alanları ve operasyonel sözde muhalefeti bitirdi

Hukuku, yargıyı tamamen elinde tutan, yargıçları mahkemeleri atayan, farklı karar veren mahkemeleri dağıtan, dahası beğenmediği yargıçları üstelik rütbesini düşürerek sürgüne gönderen, AKP’li avukatları yargıç yaparak İstanbul’da CHP 38. kongresini iptal ettirerek üstelik onlara mutlak butlan (kongreyi yok sayma) kararı aldırmaya çalışan iktidar değil, sanki bizzat CHP’nin kendisi...

Devamını Oku
22.09.2025
Temiz bir iktidar hayal değil, bu ülke bunu çoktan hak etmiştir

Anlamakta zorluk çekiyorum.

Devamını Oku
21.09.2025
Devlet partisi belediyeleri tuzakla ele geçiriyor: İkinci aşama

İsmail (Saymaz) iyi slogan üretti: “Ya AKP rozeti takacaksın ya da kelepçe”.

Devamını Oku
18.09.2025
Bütün parasını ‘mutlak butlan’a yatıranlar kaybetti

Kayyum kararı olasılığı bende yüzde 50 idi. Saray’ın CHP’yi dağıtma kararlılığı burada yüksek rol oynuyordu.

Devamını Oku
16.09.2025
Kurultayda oy devşirme, yasa ve etik sorun üzerine

Dünkü yazımda kurultaylarda menfaat karşılığı delegenin oyunu almak konusunda yazdıklarımla ilgili eleştiriler aldım.

Devamını Oku
15.09.2025
Olağanüstü kurultaya onayı durdurmak mümkün mü?

Yarın gözler Ankara’daki mahkemenin vereceği kararda.

Devamını Oku
14.09.2025
‘Muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine...’

“Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız.

Devamını Oku
09.09.2025
Büyük çöküşün anatomisi: Toplumsal yıkımın diğer boyutları (2)

2026’da ücretlinin alım gücü muhtemelen daha da eriyecek. Neden? Yıl sonu enflasyon, MB tahmini üst bandında, yüzde 29 gerçekleştiği takdirde, 6 aylık enflasyon yüzde 10.57 gerçekleşecek.

Devamını Oku
08.09.2025
CHP yeniden diriliyor ve alanlardaki yüksek enerjinin niteliği

Özgür Özel ve arkadaşları, aylardır iktidarın CHP’ye ve CHP’li belediyelere karşı elindeki hukuk enstrümanlarıyla yaptığı saldırılara karşı direnişin kalesi rolünde.

Devamını Oku
07.09.2025
Kural yok, hukuk devrildi. Kendi oyununu kurma zamanı

Ülkenin yönetim kuralları vardır. Bu kuralları anayasa ve yasalar belirler.

Devamını Oku
04.09.2025
Büyük çöküşün halka yansımaları: Derinleşen toplumsal yıkım

Dedik ki biraz daha geri gidersek 2017-2018’de başlayan 2020’den itibaren de giderek derinleşen büyük çöküşün millete, satın alma gücüne maliyeti, servet transferi ve yoksullaşma konusunda da her geçen ay arttığına ilişkin çok veri var.

Devamını Oku
02.09.2025
En az 250 milyar dolar kanatlandıysa... Bakın sonuçlarına...

Dünkü yazımda kur korumalı mevduat belasının veya muazzam servet transferinin Merkez Bankası kasasından 4 yıl içinde 60 milyar doları para babalarının ceplerine havalandırdığını ancak bunun kümülatif bir dizi başka milyarlarca doları hesap dışı tuttuğunu yazmış ve bunun hesabını kim yapacak ve kim verecek diye sormuştum.

Devamını Oku
01.09.2025
Aydınlatılmayı bekleyen büyük olay: 60 milyar mı yoksa 1 trilyon dolar mı kayıp...

Merkez Bankası açıkladı ya, kur korumalı mevduat ucubesinin veya halkın servetinin para babalarının cebine akıtılması sürecinin sona erdiğini...

Devamını Oku
31.08.2025
İktidar cepte keklik değil... Yeni şeyler, ‘bir şey yapmalı’!

Kulaklarımda Moğollar’ın şarkısı çınlıyor...

Devamını Oku
28.08.2025
‘AK Partililer yeni parti kuracak’

Komik bir başlık bugün için değil mi? Bugün hiçbir AKP’linin veya parti içindeki ekiplerden birinin böyle bir işe soyunacağını düşünmek şüphesiz abesle iştigal etmektir. İktidarı kaybetmeleri halinde böyle iddialar gündeme gelir mi, bilemem.

Devamını Oku
26.08.2025
15 Eylül'de ne olur: Karar mı, sürüncemede bırakmak mı?

15 Eylül, CHP’nin üzerinde Demokles’in kılıcının sallandığı tarih.

Devamını Oku
25.08.2025
Belediye devşirmeleri, deha ve Pirus zaferi

Saray, CHP’li belediyeleri soruşturma bahanesiyle kıskaca alırken buna paralel yerel seçimleri kazanan belediye başkanlarını ve belediye meclislerinde çoğunluğu devşirme politikasını devreye soktu ya, bu politika bazı Saray biatçılarınca büyük deha olarak isimlendirilmeye başlandı.

Devamını Oku
24.08.2025
MHP iktidara zarar verir mi, Bahçeli geri adım mı attı?

Bu konuda çok söylenti dolaşıyor...

Devamını Oku
21.08.2025
FETÖ'nün ruhu oralarda dolaşıyor

Düşünün geceyarısı hapishaneye adeta baskın yapıyorlar.

Devamını Oku
19.08.2025
Komisyon uyduruk mu gerçek mi... Zulmü durdurur mu?

Adım adım ilerliyorlar. MHP’de bir Alevi raporu hazırlanıyormuş. Bahçeli de bir külliye yaptırıyor.

Devamını Oku
18.08.2025
Ekonomik olarak ülkeyi batırana bu teveccüh neden acaba?

Evet aslında sorulması gereken temel soru budur Aydın’dan Çerçioğlu AKP’ye iltica etti.

Devamını Oku
17.08.2025
Hayal kurmamak gerekir... CHP’ye notlar

İktidar savaşı, daha doğrusu otoriter bir rejimin muhalefete karşı iktidarda kalma savaşı, normal bir demokratik sürecin parçası olmadığı ve iktidarı bırakmaya direndiği için çok sert geçer.

Devamını Oku
14.08.2025
Tıp/sağlık ve hukuk ülkenin belkemiğidir ama...

Bu üç konu da ülkenin en önemli alanlarıdır ve bir ülke veya devletin fil ayaklarını oluşturur. Devlet bu üç konuda da toplumu yüksek nitelikli yapmakla görevlidir, devletin varlık konusundan bahsediyoruz.

Devamını Oku
11.08.2025