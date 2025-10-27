Yahu bekleyin kardeşim, insanları en çok etkileyebilecek bir konuyu derme çatma, süssüz püssüz, sahte hazırlanmış belgesiz melgesiz, birkaç mesela “odunkafalı, arsız, çok iyi bilen” vb. gibi kod isimlere donatılmış katiller ve tecavüzcülerden oluşmuş hapishane kaçkını gizli tanıklar yaratarak, büyük sansasyon oluşturacak bir dosya ile casusluk suçlamasında bulunacak yerde, kendi medyalarının bile köpürdetemedikleri fazla ciddiye almadıkları son derece düşük çaplı bir suçlama yapmak hiç yakışmadı...

İlk kez bir paragraflık uzun bir cümle oldu, kusura bakmayın.

Konuyu harcadılar! Aslında böyle bir konu nasıl hazırlanır, FETÖ kaçkınlarından profesyonel danışmanlık alınabilirdi. Fatih Camisi bombalanacak ve herkes stadyumlarda göz altına alınacak, türünden etki yaratacak önerilerle yardıma koşabilirlerdi.

Neyse olan oldu.

CHP’nin mutlak butlan kararını gölgede bırakmak amacıyla olduğu belli acele bir casusluk suçlaması, ne olursa olsun, baştan iflas etmiş durumda.

BELKİ DE AMAÇ TELE1 İDİ

Kim bilir, kabak Tele1’in başında patladığına, kanala el konduğuna ve YouTube arşivi bile yasasız hukuksuz keyfi bir eylemle silindiğine göre, belki de casusluk suçlamasında nasılsa elimizde bir kazanç olacak diye düşünmüş olabilirler.

Tele1’i RTÜK’ün elinden kaptılar, bunu diyebiliriz. RTÜK iki kez karartma verdiği muhalif TV’leri, 3’üncüsünde yayın iptali verecekti. TMSF rol mu kaptı, yoksa başsavcılığın yayın belgesini iptal kararını beklemeye artık tahammülü mü kalmadı da yalap şalap bir kararla TMSF’ye mi devretti Tele1’i bilmiyoruz.

Eski RTÜK başkanı da hayatı boyunca TV’leri izleme ve ceza verme konusunda kazandığı üstün yeteneğiyle Telekom Genel Müdürlüğü’ne atanmış.

Başarılar dileriz.

DUVARA DAYANAN İKTİDAR

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2025 raporunda, sürekli gerileye gerileye 159’unculuğa itildi. Son en kötü 22 ülke arasındayız demeyeceğim, yani biz değil, iktidarın basın özgürlüğü karnesinde numara bu.

İktidarın göğsünde bir başarı, kuyruklu bir onur rozeti olarak şan ve şöhret olarak takılı duruyor.

Bu gidişle 180. son ülke olarak duvara dayanacak iktidar. Bu son duvara dayanmanın anlamı nedir, yorum yapmayacağım.

İktidarın adamları basın özgürlüğü tamdır ülkemizde, bu nedenle kimse hapishanede değil, bu nedenle yargılanmıyor, tutuklanmıyor, diyor.

Daha önce terörü övmek, ilişkide bulunmak vb. gibi suç işledikleri uydurmasıyla gazetecileri içeri atıyorlardı.

Şimdi uydurulan başlıca suç, cumhurbaşkanına hakaret.

Ve buna benzer şeyler.

Bir şablon suç oluşturdular herkesi içine sokuyorlar.

***

Aslında Tele1 ile birlikte, şimdi belki de basına bir suç şablonu oluşturuyor olabilirler: İktidarı eleştirerek, yabancıların casusları olarak ülkeyi yıkıcı faaliyet gizli çalışmalarına yardımcı olmak.

Valla bu suç ile 180. ülke olmak onuruna hızla kavuşuruz.

Birincilik bizim işimiz!