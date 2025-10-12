Bayrampaşa Belediyesi’ne, başkan ve arkadaşlarına çekilen operasyonun yanı sıra, CHP meclis üyelerinden bir kaçını hayatlarından adeta bezdirerek partilerinden istifa ettirilmeleri veya tarafsız konuma sürüklendirilmeleri sonucu yapılan başkanvekili seçimini de CHP’nin yazı tura ile kazanmasını, tabii ki güvendikleri mahkemeye taşıyacaklardı.

Meclis üyelerine karanlıkta yapılan şantajlardan sonra, belediyeden eli boş mu döneceklerdi?

Ekranlarda seyrediyorum, mahkemenin sonuçları yargı sonuna kadar dondurması kararına hukukçular ateş püskürüyor. İlgili maddeleri gösteriyorlar; mahkeme onları bilmiyor ve görmüyor mu...

ANLAMSIZ MADDELER

Alavere dalavere, İmamoğlu’nun diplomasının iptal ettirildiği ve mecburen onunla birlikte 30 kadar kişinin de diplomasının yakıldığı bir ülkede, CHP’li en önemli kentlerin ve ilçelerin en etkili belediye başkanlarının içeri tıkıldığı ve aylarca iddianamenin bile hazırlanmadığı bir ülkede, CHP yönetimi üzerine hukuksuz yargı oyunlarının (buna alet olanlara lanet) olduğu bir ülkede, anayasa ve hukuk maddeleri sadece boştur.

Avukatların, insanların hukuk çığlıklarını duyacak kimse yoktur bu ülkede.

Hiç kimse!

Bu tezgâhı kuranlar kıs kıs gülmekteler.

AKP’lilerden de tek ses çıkamaz. Çıkanı da kulağından tutup diğerlerine ibreti alem olsun diye içeri atarlar. Kocabıyık, bu ibreti alemin vicdansızlığıdır.

DERKEEEN...

Aylar önceki bir yazımda iktidarın kararlı olarak neler yapabileceği konusunda sıralamalarımı kanıtlar gibi, İmamoğlu’ndan sonra, en namuslu belediye başkanları liginde, halka en iyi hizmet liginde başlarda görüşenler arasında olan Mansur Yavaş’a da kancayı taktılar.

Ne hukuku ne yargısı ve adaleti...

Hiç şüphem yok, Mansur Bey tıpkı Ekrem Bey gibi meydan okuyucudur.

Mansur Bey’i çok iyi izleyen herkes ve onun yönetiminin tadını alan Ankaralılar başkanının arkasındadır. Yüz binler Ankara’yı doldurur.

Adaletsizliğin bu ülkede geleceği yoktur ve olmayacaktır.

Bir fetret dönemi yaşıyoruz.

Bu dönemden geride kalacak olan, zulüm, ağır sömürü, had safhada adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluktur.

Bunların olmadığı bir ülke yaşamına girdik.

İMRALI TAHTEREVALLİSİ

Oynanan diğer politik oyun, AKP’nin yeniden iktidar tahterevallisi terörsüz Türkiye komisyonunda, bu sürecin asıl başlatıcısı İmralı’dakinin bizzat ziyaretine sıranın gelmesidir.

Meclis’te grubu bulanan 5 partiden birer temsilci, Öcalan’ı dinlemeye gidecekmiş. Umarım CHP bu tuzağa düşmez.

Öcalan’ı Meclis’e getiremedikleri için MHP/Bahçeli ve DEM, bu kez Meclis’i İmralı’ya götürme gayreti içine girdiler.

KAYIP VE KAZANÇ

Öcalan’ın söyleyeceği yeni hiçbir şey yoktur.

Ama CHP’nin bu tezgâhta kaybedeceği çok şey olabilir.

AKP/MHP/CHP!!! DEM zaten ikide bir oradadır.

Seçim sürecinde, tamamen seçimsiz seçim sürecine girilmişken ve ülkenin en önemli sorunu siyasal yargı, adaletsizlik, hukuksuzluk, demokrasinin en önemli kuralları askıya alınmışken gündeme en önemli konu olarak Öcalan sokulmaktadır ve CHP de bunun bir parçası yapılmak istenmektedir.

İmralı’ya AKP ve MHP ikişer üçer heyetle gidebilir, bu onların projesidir. Karşılıklı çay içerler ve ülkeyi nasıl kurtarırızı tartışırlar.

CHP komisyonda ve kamuoyunda bunu savunmalıdır.