Meral Hanım’a öneri: Bir kurt ile kuzu masalı!

09 Ağustos 2020 Pazar

Kısa bir yazı arası sonrası neyle başlasam diye şaşırıyor insan, merhaba.

Önce şu İYİ Parti - Bahçeli meselesini, eteğimdeki taşları döküp aradan çıkarayım.

Bahçeli, Meral Hanım’ın Ayasofya’yı ziyaretini vesile ederek birden onu yerli ve milli ilan etti ve eve (MHP’ye) dön çağrısı ile onurlandırdı! Ne büyük lütuf! Meral Hanım da Bahçeli’yi RTE’ye şikâyet etti: Başımıza sarma ortağınızı! RTE de Meral Hanım’ı okşayıcı siyasi latifelerde bulundu.

Derkeeeen! Siyasi analizler gitti, olay artist magazin haberlerine, neredeyse 3. sayfa haberlerine dönüştü adeta: Meral Hanım MHP’ye katılır mı, yoksa Cumhur İttifakı’na mı geçecek? Tabii, MHP’den atılan, Tanrı Dağı’nın eteklerinde Ergenekon ve ötesine yönelik kurt uluması filmleri çektiren Enginyurt’un “Meral Hanım’ın kazandığı kongreyi bizzat ben iptal ettirdim” jenerikleri eşliğinde.

‘Adalet iktidarın emrinde’

Aaa sahi bunu unutmuştuk! Ne olmuştu? İktidarın yargısı, Meral Hanım’ın MHP kongresindeki müthiş mücadelesini ve başarısını, çeşitli mahkemelerin hukuksuz- siyasi kararlarıyla haksız yere iptal etmişti. 700 delegenin katılımıyla olağanüstü kongre toplamışlardı.

Sinan Ogan ne demişti bir bakın: “Bu karar göstermiştir ki Türkiye’de adalet iktidarın emrindedir. Adalet, hâkimlerin vicdanları yerine hükümetin talimatıyla yapılıyor. Dün FETÖ’nün emrine giren adalet bugün AKP’nin emrindedir. Bugün en acil konu adaleti iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır. Adaleti tahakkümden kurtarmadan Türkiye normalleşemeyecek, ülkede demokrasi sağlanamayacaktır.”

Sonra MHP’nin kapısı göründü Meral Hanım ve arkadaşlarına! RTE iktidarı, Bahçeli’yi kurtarmış ve MHP’nin başında kalmasını sağlamıştı.

Yıl kaç? 2016-2017, referanduma hayır diyecek ve ekimde de İYİ Parti kurulacaktı. Sonra CHP’nin milletvekili desteğiyle onları Meclis’te görecektik.

MHP ile AKP arasında da bir mecburi birlikte varoluşun dönemi başlayacaktı. Bu anımsatmalar siyasi analiz için önemli.

Meral Hanım ‘eve dön’er mi?

Yani bir siyasi parti var ortalıkta.. Hadi geçmişi unutalım ve her şey yeni başlıyormuş gibi soralım: Meral Hanım ve tabii İYİ Parti’nin önündeki soru şudur: İktidar blokuna katılırsak ne kazanırız, Millet blokunda kalsak ne kazanırız?

Çünkü bir siyasi partinin varoluş nedeni esas olarak iktidar olmak ve ülke yönetmektir. MHP’ye döner mi? Kendini bitirir... Bahçeli veya RTE’nin “Dön”erine takılır.. Ama şu koşulla Meral Hanım ve benzer görüşteki arkadaşları için bir yol açılabilir: Bahçeli, şu veya bu şekilde çekilir ve büyük çoğunluk Akşener’i başkanlığa davet ederse bir birleşme olabilir. Fakat unutmayın, bu bile çok çok zor. Türkiye’de bıraksanız tüm yöneticiler lider doğdu. MHP’de o kadar lider adayı var ki!

Siyasi çıkarı ne olacak?

Yani unutun bunu, yüzde 99. Bir olasılık da Meral Hanım’ın siyasi iddiasını yitirmesi ve iltihak etmesi.. Bunu da unutun: Yüzde 99.

Bir de şu durum var: Meral Hanım evet dese bile partinin merkez sağ kanadı sırt çevirir. İYİ Parti neden katılsın Cumhur İttifakı’na? RTE’nin başkanlığına neden destek versin? Bir siyasi çıkar söyleyin.

Yani bu siyasi mavrayı kapatın. Millet İttifakı’nın, kendi dinamizmi ile iktidar olasılığı çok yüksek. Ben ilk seçimlerde, eğer normal bir süreç yaşayacak olursak, bir millet koalisyonu görüyorum iktidarda; belirli program çerçevesinde...

Ayrı durum, aslında Gelecek ve DEVA partileri için de geçerli.

İktidar cephesine katılırlar mı? Siyasi soru şudur: Neden katılsınlar? Erimek, eritilmek ve yok olmak için mi.. Numan Kurtulmuş vb. gibi...

Var olmak içinse amaçları bu partilerin, muhalefetle birlikte şansları var.

İktidarın yanında da yok olmak, yandı bitti kül oldu hikâyesi.

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“Eve Dön”, aslında bir bildik kurt ile kuzu masalı. Daha çok dinleriz.

Meral Hanım ve İYİ Parti’ye düşen ise ülkenin ekonomik olarak derin yoksullaşmasının ve diğer ağır sorunların ortağı olduğu için, MHP’yi sistematik olarak karşılarına almak.

Bu konuda cesaretleri ise sıfır.