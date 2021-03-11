MHP - AKP birlikteliği Meral Hanım’ı iktidara yükseltiyor

11 Mart 2021 Perşembe

Cumhurbaşkanı’nın ilk kez bir başka partinin (MHP) 19 Mart’ta yapılacak kurultayına gideceği haberi, sonradan iptal edildi. Ne oldu bilmiyorum. Ama katılsaydı adeta evliliğe gidiyorlar diyecektim.. Fakat beraberlikleri en az 2023 Haziran seçimlerine kadar sıkıca sürecek. Sonrasını bilmeyiz!

Hemen hemen 5 yıldır Bahçeli adım adım AKP’ye yanaştı.

Yakınlaşma 2015 seçimlerinden sonra başladı.

Haziran’da yapılan seçimlerde AKP 276’yı bulamayarak hükümet kuramadı, yani seçimi aslında kaybetti.

Bahçeli, RTE’yi ve AKP’yi yerden yere vuran bir liderdi. Seçimlerde AKP’nin haksızlık ve usulsüzlüklerinin arşı alaya çıktığını söylüyor ve RTE’nin başkanlık hayallerinin suya düştüğünü belirtiyordu.

AKP- HDP KOALİSYON ÖNERİSİ!

Bahçeli, AKP ile koalisyona da yanaşmadı, AKP-HDP koalisyonu önerdi ve seçimlerin yenilenmesini istedi. O zamanki görüşlerine ve RTE’yi istifa çağrılarına şuradan bakın, Allah derim! : https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bahceli-koalisyona-kapilari-kapatti-erken-secim-dedi-294061

Sonrasını biliyorsunuz, Türkiye karanlık bir dönemine girdi.

RTE, Davutoğlu’nun CHP ile koalisyonuna izin vermedi, Kılıçdaroğlu’nu hükümet kurmakla görevlendirmedi ve ülkeyi kasım seçimine götürdü. 4-5 aylık ara dönem, kitlesel katliamlar, hendek savaşları ile geçti ve millet endişe ve korku içinde iktidarın etrafında toplandı.

MHP’Yİ KİMİN YÖNETECEĞİNE İKTİDAR KARAR VERİYOR

Fakat MHP’de sonra ilginç olaylar yaşanmaya başladı.

Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP’de liderliği ele geçirmesi ve Bahçeli’yi devirmesi gündeme geldi.

Pardon, bu gerçekte olmadı tabii, olağanüstü kurultay çağrısı yargı tarafından kabul edilseydi, engellenmeseydi, Meral Akşener, MHP’nin tartışmasız lideri olacaktı ve İYİ Parti de olmayacaktı.

Tarihin yazgısına bakın, birini engelliyorsunuz ama sürecin kendi aleyhinize sürmesini engelleyemiyorsunuz!

Üst üste mahkemelerden iktidarın yardımıyla alınan iptal kararları, Meral Hanım’ın MHP’den ihracıyla sonuçlanacaktı.

BİRLİKTELİĞİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

RTE’nin Bahçeli’ye hukuki destekleri sayesinde Bahçeli’nin partisine egemen olması, MHP ile AKP arasındaki yakınlaşmanın ve bugünkü büyük birlikteliğin en önemli başlangıç noktasıdır.

Meral Hanım o zaman MHP’nin başında olsaydı, bugünkü merkez sağ görüşleriyle çok başarılı profil çizen Meral Hanım mı olurdu, bilmiyoruz.

Ama Meral Hanım MHP’nin başına geçseydi, şüphesiz ki partiyi çok daha dikkatli bir şekilde ama bugünkü MHP’den uzak bir çizgiye taşırdı.

En önemlisi: AKP’ye ve RTE’ye destek çıkar, onun iktidarda kalmasına, Başkanlık Sistemi’nin kabul edilmesine evet der, RTE’nin başkan seçilmesini sağlar mıydı? İşte bu şüpheli! Bileğinin hakkıyla alacağı parti liderliğine güçlü bir şekilde oturacak ve AKP’ye muhtaç olmayacaktı (Meral Hanım’ı 2011 seçimlerinde Ali Sirmen ile yaptığımız bir TV programında konuk olarak aldığımızı anımsıyorum!)

MHP’nin AKP ile birlikteliğini, Meral Akşener’in parti içindeki mücadelesinin sonucu tayin etmiştir bile diyebiliriz. (Bahçeli ve parti sözcüsünün bu yazıyı protesto etmesine gerek yok, nihayet bir siyaset analiz bu!)

4-5 yıllık AKP – MHP yakınlaşması neredeyse evlilik noktasına vardı.

AKŞENER’İ YÜKSELTEN SONUÇ

Fakat bu yakınlaşma birlikte varolma yakınlaşmasıdır.

Fakat bu birlikte varolma yakınlaşması kendi panzehirini üretmesini de engelleyemedi; bütünleşme ortak iktidarlarını garantilemiyor, birlikte geriliyorlar ve Meral Hanım başarılı bir merkez parti konumuna doğru emin adımlarla yükseliyor.

AKP- MHP birlikteliğinin mecburiyeti, 2023 seçimlerine kadar mı yoksa sürekli mi göreceğiz, MHP Kongresi şimdilik kaçınılmaz birlikteliğin gösterisi olacak.

Öte yandan ise Meral Akşener de Millet İttifakı iktidarına doğru yürüyor.

MHP ile birleşme, 4 yıl boyunca AKP’ye RTE’ye önemli iktidar dönemi yaşattı.

Ama sonuçları itibarıyla Meral Hanım’ı da ülkenin en belirleyici iktidar alternatif yaptı.

Önlenemez bir gelişme!