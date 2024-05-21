Orhan Bursalı
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Ortadoğu bir yüksek teknoloji üssüne doğru

21 Mayıs 2024 Salı

Fotoğrafları görünce aha dedim zengin Suudiler ve BAE gibi Arap ülkeleri Batılılaşıyor. Konu alışıldık kıyafetleri değil, tam serbest Amerikalı kıyafetler. Kaçırmışım, fotoğraf 2018’de çekilmiş.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman (fotoğrafta sağda), Kaliforniya’da Apple ofisinde Apple CEO’su Tim Cook ile birlikte bir Apple yetkilisinin gösterdiklerine bakıyor. Hiçbirinin kravatı yok.

Şimdi ikinci fotoğraf:

Sıkı durun BAE Yapay Zekâ Bakanı Ömer Sultan el Ulema, bu yıl 16 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış gününde panelde konuşuyor.

Tamam bu kıyafetler yeni olmayabilir ama dikkatinizi çekmek istediğim konu giysilerden çok, Yapay Zekâ Bakanlığı ve bin Salman’ın yüksek teknoloji konularına olan ilgisi.

Evet BAE ve Suudiler kendilerine yeni bir yol çiziyor: Yüksek teknoloji, yapay zekâ...

Bu alanlara milyar dolarlar yatırıyorlar.

Şöyle diyeyim, Amerikalı şirketler büyük parasal kaynakları görünce bu ülkelerle işbirliğine gidiyorlar.

Washington Post gazetesi Ortadoğu için Silikon Vadisi’nin başkenti oldu manşetini atmış.

Özlem Yüzak’ın geçen cuma yazısında değindiği Ortadoğu ve yapay zekâ yatırımlarının aslında siyasi yönü de var: ABD’lilerden önce bölge ülkelerine bu alanlarda yatırım ve işbirliği için Çin girmişti.

YENİ SİLİKON VADİSİ

Çin hâlâ var ama ABD hükümeti Çin’in Ortadoğu’ya yerleşmesini hadi diyelim dengelemek için kendi şirketlerini de harekete geçirdi. ABD’nin zaten çok güçlü teknoloji şirketleri var ve BAE ve Suudilerdeki bu büyük teknoloji yatırımları iştahını görünce bölgeye iyice yerleştiler.

Düne kadar geri dediğimiz bu ülkelerdeki gelişmeye dikkatinizi çekerim.

Bu teknoloji devlerinin hiçbiri ülkemize yatırım düşünmüyor. Burası onlar için para kazanma, ticaret yeri.

Neden acaba, diye sormayacağım. Türkiye’de iktidar bırakın bu yatırımlar için ortam yaratmayı, iyi üniversitelerin bile çanına ot tıkamanın peşinde.

Amerikan şirketleri Ortadoğu yolunu açan ise Biden’ın kulisleri ve çalışmaları. Ortadoğu Silikan Vadisi teknoloji liderleri ile irili ufaklı start-up kurucuları ile kaynıyor. Bakın:

MİLYARLIK YATIRIM

Microsoft geçen ay, BAE’nin amiral gemisi teknoloji şirketi G42’ye 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptı. G42’nin aynı zamanda Sam Altman’ın OpenAI’sinden yapay zekâ dil modellerini kullanma anlaşması da var. Önde gelen risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, özel bir yapay zekâ fonu için Suudi Arabistan’dan 40 milyar dolar toplamak üzere görüşmelerde bulunuyor. (www.cnbc. com/2024/03/20/saudi-arabia-intalks-with-andreessen-horowitz-tocreate-ai-fund.html) 

Türkiye ne yazık ki nal topluyor.

Dahası var...



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