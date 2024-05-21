Ortadoğu bir yüksek teknoloji üssüne doğru
Fotoğrafları görünce aha dedim
zengin Suudiler ve BAE gibi
Arap ülkeleri Batılılaşıyor. Konu
alışıldık kıyafetleri değil, tam serbest
Amerikalı kıyafetler. Kaçırmışım,
fotoğraf 2018’de çekilmiş.
Suudi Veliaht Prens Muhammed
bin Salman (fotoğrafta sağda),
Kaliforniya’da Apple ofisinde Apple
CEO’su Tim Cook ile birlikte bir
Apple yetkilisinin
gösterdiklerine
bakıyor. Hiçbirinin
kravatı yok.
Şimdi ikinci
fotoğraf:
Sıkı durun BAE
Yapay Zekâ Bakanı Ömer Sultan el
Ulema, bu yıl 16 Ocak’ta İsviçre’nin
Davos kentinde her yıl düzenlenen
Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış
gününde panelde konuşuyor.
Tamam bu
kıyafetler yeni
olmayabilir
ama dikkatinizi
çekmek istediğim
konu giysilerden
çok, Yapay Zekâ
Bakanlığı ve bin Salman’ın yüksek
teknoloji konularına olan ilgisi.
Evet BAE ve Suudiler kendilerine
yeni bir yol çiziyor: Yüksek teknoloji,
yapay zekâ...
Bu alanlara milyar dolarlar
yatırıyorlar.
Şöyle diyeyim, Amerikalı şirketler
büyük parasal kaynakları görünce bu
ülkelerle işbirliğine gidiyorlar.
Washington Post gazetesi
Ortadoğu için Silikon Vadisi’nin
başkenti oldu manşetini atmış.
Özlem Yüzak’ın geçen cuma
yazısında değindiği Ortadoğu ve
yapay zekâ yatırımlarının aslında
siyasi yönü de var: ABD’lilerden önce
bölge ülkelerine bu alanlarda yatırım
ve işbirliği için Çin girmişti.
YENİ SİLİKON VADİSİ
Çin hâlâ var ama ABD hükümeti
Çin’in Ortadoğu’ya yerleşmesini
hadi diyelim dengelemek için kendi
şirketlerini de harekete geçirdi.
ABD’nin zaten çok güçlü teknoloji
şirketleri var ve BAE ve Suudilerdeki
bu büyük teknoloji yatırımları iştahını
görünce bölgeye iyice yerleştiler.
Düne kadar geri dediğimiz bu
ülkelerdeki gelişmeye dikkatinizi
çekerim.
Bu teknoloji devlerinin hiçbiri
ülkemize yatırım düşünmüyor. Burası
onlar için para kazanma, ticaret yeri.
Neden acaba, diye sormayacağım.
Türkiye’de iktidar bırakın bu
yatırımlar için ortam yaratmayı,
iyi üniversitelerin bile çanına ot
tıkamanın peşinde.
Amerikan şirketleri Ortadoğu
yolunu açan ise Biden’ın kulisleri ve
çalışmaları. Ortadoğu Silikan Vadisi
teknoloji liderleri ile irili ufaklı start-up
kurucuları ile kaynıyor. Bakın:
MİLYARLIK YATIRIM
“Microsoft geçen ay, BAE’nin
amiral gemisi teknoloji şirketi
G42’ye 1.5 milyar dolarlık yatırım
yaptı. G42’nin aynı zamanda Sam
Altman’ın OpenAI’sinden yapay zekâ
dil modellerini kullanma anlaşması da
var. Önde gelen risk sermayesi şirketi
Andreessen Horowitz, özel bir yapay
zekâ fonu için Suudi Arabistan’dan
40 milyar dolar toplamak üzere
görüşmelerde bulunuyor. (www.cnbc.
com/2024/03/20/saudi-arabia-intalks-with-andreessen-horowitz-tocreate-ai-fund.html)
Türkiye ne yazık ki nal topluyor.
Dahası var...
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