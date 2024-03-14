RTE başkanlığı kimseye bırakmaz

14 Mart 2024 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasalara göre son kez sizden oy istiyorum deyince, bırakıyor mu, kime bırakıyor, yerine kimi bırakıyor, daha önce de üç kez son seçimim demişti... Tartışmaları ayyuka çıkınca, eski bir bakandan net açıklama geldi: Evet eğer seçime 2028’de böyle gidilirse adaylığını koyamaz ama Meclis erken seçim kararı alırsa cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir...



Çünkü beş yıllık görevini tamamlamamış olacağı için... Anayasa böyle diyor.



Hepsini biliyorduk ayol



Ama bunu bilmek için eski bakanının açıklamasına ihtiyaç mı vardı: 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, bütün bu tartışmalar yapılmıştı. Aslında anayasaya göre iki kez seçilme hakkını kullandığı, şimdi üçüncü kez seçileceği, seçilirse eğer 2028 seçimlerinde 4. kez seçilme hakkına da sahip olacağı ve bunu da koşullar çerçevesinde mutlaka kullanmak isteyeceği... Hepsi tartışıldı.



Ama milletimiz heyecanlandı, bırakın damadı Albayrak’ı, yok oğlu Bilal’i yerine hazırladığı gibi ucube görüşler de dile getirildi.



Komik komik şeyler.



SEÇİLEBİLDİĞİ SÜRE KADAR



“Erdoğan geçmişte de ‘Son seçimim’ demişti”, anımsatmaları bile gereksizdi. Evet o anımsatmaların karşılığı hiç çıkmadı. Ama şimdiki farklı. Erdoğan cümlesi içinde doğru bir şey söylerken kitleler karşısında takiye yapıyordu. Bu da şüphesiz, kendi seçmenini yoğun duygu sömürüsü karşısında bırakıyor ve ekonomik krizleri atlayıp “başkanları”

olarak oyunu istiyordu.



KİMSEYE BIRAKMAZ



Erdoğan yerini kimseye bırakmaz, Bilal kim ki ona bıraksın? Ama neden ününü, sülalesini sürdürebilecek bir veliaht yok ortada. Padişahlık falan hikâye, bu kendisini öyle görenlerin sorunu.



Bu millet Cumhuriyette yaşadığını ve kendisini kimin yöneteceğine oyuyla karara vereceğini, verdiğini biliyor.



Bu değişmeyecek gerçektir. Osmanlı ile “ideolojik”, “Saraylılık” yakınlığı RTE’nin özelidir. RTE ile birlikte onlar da gidicidir. Yerine gelecek başka bir “padişah” da olmayacaktır. İşaret edeceği kimseye millet teveccüh etmez. Bunları çok yaşadık.



Millet, Cumhuriyete alıştı ve seçme özgürlüğü kendini önemli kılmaktadır.



2028’DE ADAY



Eğer sağlığı vb. sorun olmazsa Erdoğan 2028’de de cumhurbaşkanı adayıdır.



Tartışmasız.



Ama hemen, erken değil. Muhalefetin zorlaması ile hiç değil. Ekonomik krizin zorlamasıyla da değil. Ama krizi atlatmadan hiç erken seçimi düşünmez.



Düşünülecek tarih, ekonomik duruma bağlı olarak, normal seçime yakın tarihtir.



Bu tarih saptamasında sağlık durumu da etkili olabilir.



Tabii önümüzdeki dört yıldan bahsediyoruz.



Coğrafyamızda ve dünyada neler olur bilmiyoruz.



Türkiye de dahil. Kim öle kim kala...



Rakibi ise başka bir tartışma konusu...

