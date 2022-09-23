Zelenski’nin savaşçı kraliçesi!

23 Eylül 2022 Cuma

Ukrayna’ya, rekor oyla “devlet başkanı” seçildikten bir hafta sonra, Yahudi kökenli komedyen Volodimir Zelenski (41), 2022’nin nisan sonunda, eşi Evgenia Prokopenko ve oğlu Krilo ile Bodrum’da tatil yapmıştı...

2012’de, Zelenski ile evlenip Ukrayna kraliçesi(!) olan Evgenia Zelenski aynı zamanda ülkesinde “güzellik kraliçesi” seçilmiş ve “dünya güzeli finalisti” olmuştu.

Kraliçe Evgenia Zelenski

Devlet başkanının eşi, üstelik “güzellik kraliçesi”, iki çocuk annesi Evgenia Prokopenko’nun (35) podyumları bırakarak cepheye gittiği ortaya çıktı!

Evgenia, “tıbbi yardım görevlisi” olarak Ukrayna ordusuna katıldı. Sıhhiyeci bayan, “Rusçayı akıcı bir biçimde konuşabildiğini” söylemiş, “Ancak, Putin’in dilini ise bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşulabileceğini çözebilmiş değilim. Çünkü o gelişmiş ülkelerin dilini anlamayı reddediyor” dedi.

Sıhhiyeci olarak görev yapan Evgenia, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ona diyecek hiçbir sözüm yok! Çünkü söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir. Onun için bir kurşunum var!”

Evgenia, “Nasıl bir sığınakta olduğum fark etmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum!” açıklamasını yaptı.

Evgenia, “sivil yaşamıyla, askeri yaşamı” arasında çok büyük farklar olduğunu söyledi. 35 yaşındaki askeri ilkyardım görevlisi, sivil yaşamını anlatırken “Kendi işim vardı. Üniformam; iş elbisesi ve topuklulardı!” ifadelerini kullandı.

Önceleri mankenlik yapan Evgenia, “Şimdilerde ise kaba askeri kıyafetler kullandığını ve kask taktığını” aktardı. Çatışma bölgelerine giren Evgenia “Ön cephedeyim. Kırmızı bölgelerden yaralıları tahliye ediyorum...” diyor.

KRALİÇE ELIZABETH HAREM’DE!

Kraliçe II. Elizabeth harem yolunda

96 yaşında ölen İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth’in (Aleksandra Mary Vindsor) annesi Elizabeth Boves-Lyon 102 yıl yaşamıştı!

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Kraliçe II. Elizabeth’in Şubat 1961’deki Türkiye ziyaretinde kendisini Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel karşılamıştı.

“Demokratik İngiltere’nin kraliçesi” II. Elizabeth, Türkiye’nin 27 Mayıs 1960 Askeri İhtilalinden sonra izlediği demokratik gelişmelerden sonra gelmişti. 6 Ocak 1961’de “Kurucu Meclis’in” açılışının hemen ardından Şubat 1961’de Kraliçe de Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yaparak “demokratikleşmeyi” desteklemek için geldiğini göstermişti!

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Kraliçenin 18 Ekim 1971’deki bir haftalık ikinci ziyaretini ise Esenboğa’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın karşılayışından İstanbul’dan ayrılışına kadar “adım adım” izlemiştim...

(İngiltere’de pasaportlar kraliçe adına düzenlendiği için, Kraliçe II. Elizabeth’in pasaportu bulunmuyordu... Aynı zamanda, İngiltere’de ehliyetsiz araç kullanmasına izin verilen tek kişi de Kraliçe Elizabeth idi!)

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Kraliçe, Ankara’dan sonra İngiliz zırhlısı ile Kuşadası-İzmir’den Gelibolu’ya giderken biz gazeteciler de Çanakkale’ye basın otobüsü ile yol alıyorduk. Kraliçe İstanbul’a vardığında, bizler şoföre hâlâ “Kaptan gazla” diye sesleniyorduk!

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Kraliçe II. Elizabeth ve 99 yaşında ölen eşi Edinburgh Dükü Philip, Ayasofya ziyaretinde, tarihsel yapı hakkında, çeşitli sorular sorup ayrıntı bilgiler aldıktan sonra, hayranlığını gizlememiş, “Harika ve tarih dolu bir yapıt” demişti.

Sonrasında kraliçeyi, Topkapı Sarayı’nın iç avlusunda “mehter takımı” altı marştan oluşan bir gösteri ile karşılamıştı.

Kraliçe ve beraberindekiler harem dairesine geçmişler, sarayın harem bölümü ilk kez kraliçe için özel açılmıştı... O anlar, benim için özel bir bölüm oluşturur... Hareme basın alınmamıştı... Ben, bu süreç içinde, yeniçerilerin mehter takımının bayrakları arsında kraliçenin birkaç fotoğrafını çekmiştim...

Bu fotoğraf, Cumhuriyet’te yayımlanınca, bazı yabancı ajanslar ve gazeteler benden bu fotoğrafı istemişlerdi... Yabancı basında bu fotoğraf, “İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth haremde” sözleri ile yayımlanmıştı! Kraliçenin Topkapı ziyareti yaklaşık dört saat sürmüştü. Kraliçe ve beraberindeki heyet, Topkapı Sarayı’ndan yürüyerek Sultan Ahmet Camisi’ne geçmişlerdi.

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İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan Topkapı; İngiltere’de “mimaride altın oran” ölçülerine göre belirlenen araştırmada, Kraliçe II. Elizabeth’in yaşadığı “Buckhingam Sarayı” da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ünlü saraylar incelenmiş ve “dünyanın en güzel sarayı” unvanını almıştı!

Kraliçe, gözleri ve bıyığı ile yakışıklı bulduğu Atatürk hakkında “Anıtkabir Özel Defteri’ne” şunları yazmıştı:

“Birleşik Krallık’ın büyük değer verdiği bir dostu ve modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmak, benim için büyük bir onurdur.”