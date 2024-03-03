Elektrikli araçların Türkiye'deki yakın geleceği 1

03 Mart 2024 Pazar

Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması yayımlandı.

4 bin 650 araç sahibi J.D. Power'ın 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'na katıldı ve 2023-24 model yıllı araçlarını ve sahiplik deneyimini 10 kategoride 1.000 puanlık bir ölçekte derecelendirdi.

Dördüncü yılına giren çalışma, bir elektrikli araç sürücüsünün ilk sahip olma yılına odaklanmakta ve menzilin doğruluğu, sahip olma maliyeti, sürüş keyfi, kalite ve güvenilirlik, iç ve dış tasarım ve halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyeti gibi faktörlere göre puanlanıyor.

Elektrikli araç satışlarında ilk olarak içten yanmalı motorlu araçların yanında bir tane de elektrikli model alanların oranı azalmaya başladığı için memnuniyet oranı da düşüyor. Bunun en temel nedeni ise şarj süreleri ve buna bağlı olarak şarj istasyonu sayısının düşük olarak görülmesi.

Bu nedenlerle raporda ilk elektrikli araçlarını (EV) kullanan katılımcıların yüzde 39'unun bir dahaki sefere hibrit veya düz içten yanmalı motorlu bir araç satın almak istedikleri ve yüzde 48'inin ise bir fişli hibrite geçmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada memnuniyetsizliğin en büyük faktörü olarak öne çıkan şarj istasyonlarının sayısı. Bu sayıysa ABD'de 13 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 62 binden fazla. Toplam bağlantı noktası ise 167 binin üzerinde.

Türkiye'de ise Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nin (TEHAD) araştırmasına göre 2024 Ocak itibarıyla şarj istasyonu sayısı 8 bine, şarj soketi sayısı 11 bine ulaştı. Türkiye'nin nüfus olarak 4 katı büyüklüğündeki ABD'nin şarj noktası ise Türkiye'nin 15 katından fazla.

TEHAD verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 8 bin 210 adet elektrikli otomobil satıldı. 2023'te ise bu rakam 65 bin 604'e çıktı.

Ancak 2022 Ocak ayında kamuya açık şarj ünite sayısı 6 bin 500 olarak ifade ediliyordu.

Elektrikli otomobil satışları hızla artarken şarj istasyonu ise daha yavaş artıyor...

Peki ileride neler olacak, neler olmaya gebe?

Yarınki yazımda yer vereceğim...