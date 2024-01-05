Elektrikli otomobillerde devler çarpışıyor

05 Ocak 2024 Cuma

Otomobil pazarında 2023 yılında eski otomobil üreticileri elektrikli modeller konusundaki yatırımlarında nispeten temkinli davrandı. Nispeten yeni markalar ve yalnızca elektrikli araç üreticileri ise yükselişini sürdürdü.

Bataryalı elektrikli otomobil satışlarında Tesla liderliğini korumayı başarırken ikinci sıradaki BYD'nin ise nefesini ensesinde hissetti.

Teksas merkezli Amerikan şirketi Tesla 2023 yılında 1 milyon 808 bin 581 adet araç sattığını açıkladı. İkinci sıradaki Çin menşeili Build Your Dreams (BYD) ise 1,6 milyon bataryalı elektrikli araç sattığını ifade etti.

BYD ÜÇ MİLYONU GEÇTİ

Ancak BYD bataryalı yüzde 100 elektrikli araçlar haricinde 1.4 milyon plug-in hibrid elektrikli araç da satarak 3.02 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Hibritlerle birlikte değerlendirilen toplam elektrikli araç satışında ise bu veriler BYD'yi zirveye taşıyarak küresel olarak en büyük elektrikli araç satıcısı yaptı.

Geçen haftalarda Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı ülke olmak üzere olduğu ve kısa süre sonra açıklanmasını beklediği ortaya çıktı. Japonya'nın uzun süredir sürdürdüğü başarının üzerine çıkmayı başaran Çin'de yükselişini sürdüren firmalar da dikkat çekiyor.

BYD ve Tesla rekabetine daha ayrıntılı olarak bakmak gerekirse öncelikle BYD'nin Tesla modellerine uygulnan pek çok teşvikten yararlanamadığı gözüküyor. Ayrıca Tesla yaptığı satışların 1,74 milyonunu yalnızca Model Y ve Model 3 ile gerçekleştirdi. BYD'de ise bu satışlar daha dengeli olarak dağılıyor. Avrupa ve ABD'de Tesla teşviklerinin özellikle Çin'de üretilen modeller başta olmak üzere kesintiye uğraması ve de azaltılmaya başlaması ile 2024 yılında Tesla'nın pozisyonunu koruyamaması muhtemel gözüküyor.

TESLA SONA YAKLAŞIYOR

Bu muhtemel görüntünün ötesinde markaların 2022 yılına oranla satışlarını hangi oranlarla artırdığına bakacak olursak ise ortaya yine Tesla için karanlık bir tablo çıkıyor.

Tesla'da yıldan yıla yüzde 38'lik bir büyüme ortaya çıkarken şirket üretimin ise 2022'ye kıyasla yüzde 35 arttığını açıkladı. BYD ise 2022'ye oranla satışlarını yüzde 62 oranında artırmayı başardı.

Tesla Model 3'ü kısa süre önce makyajladı ve Model Y'nin de bu yıl içinde makyajlanması bekleniyor. Ayrıca Tesla Cybertruck satışları başladı ve bu satışların gitgide hızlanmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak satışların yüzde 95'ten fazlasını sağlayan Model 3 2016'da ve Model Y ise 2019'da tanıtıldı. Dolayısı ile geçen 8 ve 5 yılın ardından yalnızca otomobillerin makyajlanması rekabette Tesla'nın mevcut halinden daha geride kalmasına neden olacak gibi gözüküyor. Kısa süre önce satışa sunulan Cybertruck modelinin de daha önce tahmini olarak açıklanan fiyatların çok üzerinde olması işleri Tesla adına zorlaştıracaktır. BYD ise Macaristan'ı ''Avrupa üretim üssü'' olarak açıklaması ile güçlü bir büyümeye devam etmek istediğini bir kez daha ortaya koydu.

2023 yılı elektrikli otomobil ihracatında zirveye çıkan Çin'in yılı olurken 2024 yılı ise BYD başta olmak üzere Çinli elektrikli araç üreticilerinin yılı olmaya aday.