Oto galeriler iflasın eşiğinde

14 Haziran 2024 Cuma

Mevduat faizlerinin artması ile ikinci el araç satışları yavaşladı. Bir de üzerine 7 Temmuz'dan sonra GSR 2 düzenlemesine uymayan sıfır araçların da satılamayacağı nedeni ile yapılan kampanyalar eklendi.

Oto galerin bu gidişle zor günler yaşayacağını uzun süre önce ifade etmiştim. Gelinen noktayı, en iyi değerlendirebilecek kişilerden olan özel bir firmada ikinci el müdürü Ersin Bakırdöğen'e sordum.

''Galeriler batıyor haberleri kamuoyuna yansımaya başladı, şu anda ikinci el otomobil tarafı nasıl'' diye sorduğum Ersin Bakırdöğen özetle şu ifadeleri kullandı:

''Satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Mevduat faizlerinin yükselmesi ile zaten bunu bekliyorduk. Ancak sıfır araçta yapılan kampanyalar da bu yavaşlamada etkili oldu. Oto galerilerin büyük bölümü elindeki araç sayısını azaltıp paralarını faizde bekletmeye başladı. Galerilerin ellerinde görülen pek çok araç konsinye. Yani galeriler artık başkalarının araçlarını satıp komisyon alarak günü kurtarmaya çalışıyor.

1 milyon TL'ye 50 bin TL faiz alınıyor ülkede. Yüksek faiz sadece oto galericileri değil, başta emlak olmak üzere birçok sektörü derinden etkiliyor. Aslına bakarsan galeriler değil ülke batıyor.''

Daha sonra uzun süredir sabit giden döviz kurlarının hareketlenmesi durumunda piyasanın nasıl bir duruma gelmesini beklediğini sorduğum Bakırdöğen ''Döviz kurları artarsa piyasa açılır'' diyerek şöyle devam etti:

''Uzun süredir elinde döviz tutanlar bunu bir fırsat olarak görebileceği gibi fiyatların yükselmesi endişesi ile talep mutlaka artacaktır. Sıfır araçlara olan talep de mutlaka ikinci ele de yansıyacak. Doların 37, 38 lira olması satışları düşürmez, aksine artırır.''

İlerleyen günlerde neler beklendiğini de yorumlayan Ersin Bakırdöğen sözlerini şöyle noktaladı:

''İkinci el piyasası 7 Temmuz'a kilitlendi. Sıfır araç kampanyalarının azalması ve fiyatların tekrar yükselmesi ile ikinci elde satışlar tekrar artacaktır. Bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu mevcut koşullar altında düşüncemiz olsa da bir anda beklemediğimiz koşullar da önümüze çıkabiliyor.

Bunlardan sonuncusu birkaç gün önce çıkan Çin'de üretilen otomobillere getirilen yüzde 40'lık ilave gümrük vergisi oldu. Bu kararı ülkeye yatırım çekmek için doğru buluyorum. Elinde Çin'de üretilen model olanlar bir anda yüzde 30 kadar kâr etti tabii. Ama bu tip durumlar zaten kimi zaman tam tersi de olabiliyor. Örneğin filo kiralamadan onlarca 1-2 yaşında otomobil alan bir işletme henüz araçlarını satmadan marka modelin sıfır fiyatlarında indirim yapabiliyor. Ticarette kâr da var zarar da. Yumurtaların hepsini tek sepete koymaktansa çeşitlilik yapmak ani kararların etkisini azaltıyor. Biz de bu risklerin bilincinde olarak faaliyet yürütmeye özen gösteriyoruz.''

Açıklamalar ikinci el otomobil tarafının pek de iyi gitmediğini gösterdi. 7 Temmuz'dan sonra neler olacağını ise hep beraber göreceğiz.