Otomobil 'Devleri' yolun sonuna geliyor!
2023'ün sona ermesinin ardından satış raporları açıklanmaya devam ediyor. Son gelen raporlarla Avrupa'da en çok satan otomobil markaları ve en çok satan otomobil modelleri açıklandı.
Daha önce ise 2023 yılına ait Türkiye'de otomobil satış verileri açıklanmıştı.
Bu listelerde en çok satan ilk 10 marka ve ilk 10 model ne anlatıyor?
Öncelikle Avrupa listeleri ile başlayalım...
Avrupa'da 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle oldu:
- Volkswagen - 1.357.139
- Toyota - 828.484
- Audi - 733.176
- BMW - 728.991
- Mercedes-Benz - 682.498
- Renault - 681.023
- Skoda - 680.153
- Peugeot - 639.848
- Kia - 572.297
- Dacia - 557.253
2023 yılında Avrupa'da en çok satın alınan otomobil modelleri ve adetleri ise şöyle oldu:
- Tesla Model Y - 254.822
- Dacia Sandero - 235.893
- Volkswagen T-Roc - 206.438
- Renault Clio - 202.942
- Peugeot 208 - 194.376
- Opel Corsa - 188.662
- Volkswagen Golf - 184.279
- Toyota Yaris Cross - 176.685
- Volkswagen Tiguan - 174.267
- Skoda Octavia - 161.784
Öncelikle listede en çok satılan markalar içinde dikkat çeken ilk beş markanın dördünün Alman menşeli olması. Volkswagen birinci, Audi üç, Bmw dört ve Mercedes-Benz beşinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Japon otomotiv devi Toyota yer alırken ayrıca ilk 10'da üç Fransız markanın bulunduğu da görülüyor.
En çok satılan modeller arasında ilk 10'a bakınca markalar içinde sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olan Audi, BMW ve Mercedes-Benz'e ait modellerin bu sıralamanın dışında kaldığı görülüyor. Ancak Fransız Dacia Sandero ikinci, Renault Clio dördüncü ve Renault Clio beşinci sırada yer alıyor.
Otomobil satışında yalnız 1 araç üzerindeki kâr marjının ötesinde yine yalnız 1 arabanın ya da bağlı araba grubunun (farklı modellerde aynı parçaların kullanımı ölçütünde) ne kadar sattığı çoğu zaman firma için daha önemlidir.
Firmalar yüksek bedellerle kurdukları üretim bandını olağan hızıyla kullanarak hızlı şekilde üretim maliyetlerini bertaraf etmek mecburiyetindedir. Aksi halde aynı model uzun süre satışa zorlanır ve yıllar içinde rekabete katılan diğer markalara ait modellerin ardında kalır. Bunun en iyi örneği Fiat'ın Ferrari'yi, Tata'nın Jaguar'ı almasıdır.
Yalnızca Avrupa değil dünyanın büyük bölümünde; petrol zengini olan ülkeler ve tüketim çılgınlığı denilince belki de akla ilk gelen Amerika Birleşik Devletleri haricinde tüketiciler gittikçe daha fazla oranlarda işlevselliği önde tutatarak rahat kullanılabilen küçük ve uygun fiyatlı modellere yöneliyor.
Bu gidişat sektörün premium tarafını zorlamaya devam ediyor. Premium sınıftaki markalar kendi içindeki rekabeti bir kenara bırakıp gerçek dünyaya dönmezler ve çalışmalarının en azından bir bölümünü daha ulaşılabilir modeller üretmek üzerine kullanmazlarsa ileride sonları Ferrari ve Jaguar ile aynı olacaktır.
Gelecek üzerine doğru tahlili yapanlar ayakta kalacak. 'Al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.'
'Türkiye'deki listeler ne anlatıyor?' bir sonraki yazıda değineceğim...
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