Yakıt tüketimini yüzde 70 düşüren sürüş tekniği!

17 Eylül 2023 Pazar

Ülkenin gündemi hiç şüphesiz iğneden ipliğe gelen zamlar. Yüksek enflasyona karşı halk her konuda tasarruf yapmaya çalışıyor.

Araç kullananlar da yakıt tüketimini mümkün olan en düşük seviyeye çekmeye çalışıyor. Yükselen dolar kuru ve ham petrol fiyatları benzinin litre fiyatını şu günlerde 40 Türk Lirası seviyesine yaklaştırdı, motorin ise bu seviyeyi geçti bile.

Ayrıca 30 Mayıs 2022'de varili 120 dolar olan ham petrol fiyatı 3 ay önce 70 doların altındayken şu anda 91.17 dolar seviyesinde ve yine 120 dolar seviyesine çıkma ihtimali de bulunuyor. Bu da dolar kuru sabit kalsa dahi benzin ve motorin fiyatlarının 50 lirayı geçmesi anlamına geliyor.

Bu duruma karşı araçların yakıtını düşürecek bir çözüm de var. Sadece araç kullanmadaki alışkanlıklarınızı değiştirerek yüzde 70'e kadar yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

ÜÇ LİTRENİN ALTINDA YAKIT TÜKETİMİ

Bundan 8 yıl önce 2015 yılında iki kişi araç yakıtında tasarruf rekoru kırmak üzere yola çıktı. Dikkatli bir şekilde 13 bin kilometrenin üzerinde kullandıkları araba fabrika verisi şehirler arası 6.3 lt/100km, şehir içi 9.1 lt/100km olmasına rağmen 100 kilometrede ortalama 2.89 litre yakıt tüketmeyi başardı.

Bu düşük tüketim için araca ekstra olarak hiçbir parça takılmadı ve herhangi bir modifikasyon da yapılmadı.

Araçları mümkün olduğunca az yakıt tüketimi ile kullanmak üzere 2004 yılında hypermiling terimi ortaya atıldı. Yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkaran tekniklerle aracı kullanmak olarak tanımlanan 'hypermiling' 2008 yılında Oxford tarafından yılın kelimesi seçildi.

HYPERMILING NELERİ İÇERİYOR?

Hypermiling için öncelikli dikkat edilmesi gereken en kolay adımlardan başlarsak bunlar; aracı mümkün olduğunca az yükleyerek gereksiz ağırlık taşımamak, güvenliği gözardı etmeksizin mümkün olduğunca yüksek lastik basıncı ile yol almak ve düşük hızlarda klima açmak yerine camları açmak.

Bu yöntemler yakıt tüketimini düşürecekken asıl dikkat edilmesi gerekenler ise daha büyük ustalık istiyor.

FRENE DİKKAT!

Burada ilk dikkat edilmesi gereken husus mümkün olduğunca az frene basacak şekilde trafiğin içinde yer almak. Frene her bastığınızda süzülerek yavaşlayacak olan araç daha az yol kateder. Basit şekilde boş bir yolu göz önüne alırsak ileride bir kırmızı ışık yandığında hızlı bir şekilde gidip kısa bir mesafe kala frene basmak yerine ayağınızı gazdan çekip aracın süzülerek yavaşlamasına izin vermek daha az yakıt tüketmenizi sağlayacaktır. Burada aracınızın nasıl bir şanzımana sahip olduğu ve motorun kullandığı teknoloji de önemli. Bazı otomatik şanzımanlarda yelken özelliği bulunuyor ve siz yokuş aşağı inerken boşa geçebiliyor. Manuel olanlarda ise örneğin yeni tip motorlarda viteste yokuş aşağı inerken gaz kelebeği kapanıyor ve motor hiç yakıt tüketmiyor, daha eskilerde ise motor freni ile inmek yerine boşta inmek daha iyi bir seçenek oluyor.

Diğer önemli teknikse fren pedalına mümkün olduğunca az ve basılacağı zamansa hafif basmakla paralel olarak, aracı sakin kullanmak. Ani hızlanmalardan kaçınmak, aracı mümkün olduğunca düşük devirde kullanmak çok önemli. Burada da eğer sahip olduğunuz aracın motoru çok fazla güce gerek duymadığında silindirlerin bir kısmını kapatıyorsa kullandığınız süre içinde bu silindirlerin çalışmadığı süreyi mümkün olduğunca uzatmalısınız. Buradan da gaz pedalına ne denli sert bastığınızı anlayabilirsiniz. Otomatik olanlarda ise nadiren bazı araçlar çok hızlı kalkmadığınız sürece ikinci vitesle ilk harekete başlar. Bu arabalarda birinci vitese geçiyorsanız yine anlayın ki yeterince sakin sürmüyorsunuz.

YÜKSEK VİTES DÜŞÜK DEVİR

Aracı sakin kullanmak demek yavaş kullanmak anlamınaysa gelmiyor. Çünkü aracınızın optimum şekilde en az yakıt tüketim değerine yaklaşmak istiyorsanız kullandığınız sürede mümkün olduğunca yüksek viteste kullanmalısınız. Yüksek viteste kullanırken aynı zamanda da minumum devirde gitmelisiniz.

Trafikte kullananların dikkat etmesi gereken bir diğer kullanımsa takip mesafesi. Önünüzde özellikle sürekli ani şekilde hızlanıp yavaşlayan bir araç varsa benzer şekilde kullanmak yerine o hızlandığında arayı açıp yavaşlarken arayı kapatacak şekilde daha stabil gitmeniz tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TASARRUF

Elektrikli araç sahipleri için de benzer durumlar söz konusuyken burada şanzıman neticesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha var. Bunu menzil rekoru kıran Tesla Model S P100D üzerinden ele alırsak bu model tek şarjda 1078 kilometrelik menzil değerine ulaştı. Ancak bu değeri tam 29 saatlik sürüşle elde etti. Yani ortalama 37 km/sa'lik hızla. Elektrikli araç sahiplerinin tasarruf yapmak için özellikle ara hızlanmalara çok dikkat etmesi ve yüksek hızlarda kullanmamaya özen göstermesi gerekiyor.

Belirttiğim bu tekniklere dikkat ederseniz aracınızın yakıt tüketiminin ciddi oranda düştüğüne şahit olacaksınız.