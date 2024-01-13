Adnan Dinçer
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Kaiser’in göçü!

13 Ocak 2024 Cumartesi

Dünya futbolu yas tutuyor. 1974 Dünya Kupası’nda yepyeni bir oyuncu, yenilik geldi futbola. Defansta libero ve oyun kurma görevi ile Dünya Kupası’na renk katan bir oyuncu yeniliğini izledik futbolda. Beckenbauer adı ile ortaya çıkan yakışıklı Alman aynı zamanda futbolun yapısına da renk getirdi. Artık oyun defanstan kurulan bir taktik ile oynanmaya başladı. 

Tüm dünya futbolunu etkileyen bu taktiksel değişimi Beckenbauer adlı bir Alman futbolcu yarattı. Defanstan oyuna katılıyor, hücum organizasyonunu kuruyor ve gol de atarken şutlarıyla dikkat çekiyordu. Bu aynı zamanda Alman futboluna Kaiser ünvanını verdikleri yeni bir imparator getiriyordu. 

Gerek futbolculuğu ve uzun aradan sonra Alman futboluna kazandırdığı yeni kimlikle imparator olan bu yıldızı hafta başında kaybettik. Kaiser, üstün top tekniğini, tüm sahayı gören futbol anlayışını, aklını, zarif futbol yakışıklılığıyla sahada kullandı. Hem futbolcu ve hem de teknik adam olarak sadece ülkesine değil tüm dünya futboluna yeni bir örnek oldu. Defanstan oyuna giren, en iyi kademe anlayışını örnekleyen ve uzaktan attığı şutlarla oynadığı takıma gol kazandıran üstün örnek oldu. 

Yıllarca futbol oynarken ve bıraktıktan sonra da hizmet verdiği ana kulüp Bayern Münih olan futbol ilahı vefat etti. O, aynı zamanda ABD’ye de futbolu Pele ile taşıdı. Bu gerçekte bizim de o zamanlar kalede Yasin’imizin olması futbol dünyamızın gururudur. Onun getirdiği sistemde oynamak isteyen takımlar ve etkilenen dünya futbolu içinde biz de olduk. Benim de önemsediğim tüm spor kulüpleri liberolu oynamayı tercih ettiler. 

İşte bu yıldızı kaybetti dünya futbolu… Yerine yenisi olmadı, olmayacak asla! Futbolun başı sağolsun. En önemli özelliği futbol sevgisi, kusursuz net sakin oluşu, liderliği ve topun savunmada ona geçtiğinde rahatlıkla yerinin taklitleriyle dolmadığıdır. Ölene kadar… Çünkü o bir örnek futbol adamı olarak son ana kadar yöneticilikte de üst düzey iyi bir örnekti. Seni asla unutmayacağız Kaiser ve toprağın bol olsun!


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