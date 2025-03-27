‘Seçim kazandıran adam’ da tutuklandı

27 Mart 2025 Perşembe

Sen suç işlemekten kaçarsın. Ama suç bazen getirilip seninle buluşturulur.

İBB’ye operasyondan 10 gün önce onunla konuşmuş, bu köşede anlatmıştım. İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyaları organize eden Necati Özkan’dan bahsediyorum.

Hatırlayın, Özkan’ın tapularına, banka hesaplarına, pasaportuna tedbir konmuştu. Gözaltına alınmayı bekliyordu. Yaşadıklarını "Ekrem Bey’in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor, beni de orada göstermeye çalışıyorlar" ifadeleriyle anlatıyordu.

O gün, Necati Özkan, İBB’de hiçbir resmi görevinin, hiçbir sorumluluğunun, hiçbir imza yetkisinin olmadığını, yaptığı işin İmamoğlu’nun özel danışmanlığından ibaret olduğunu söylemişti. Yine de hedef olduğunu söylüyordu.

Dediği gibi oldu…

10 gün sonra gözaltına alındı. Tutuklandı. Basında pek çok kişinin sorgusu yer aldı. Ama Özkan’ınki hiç haber olmadı. Haliyle merak ettim: Acaba "İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyacı" hangi delillerle tutuklandı? Dosyadan sorgusuna sunulan delilleri ve cevaplarını okudum.

İBB İHALELERİNDE YOK

Önce şunu söyleyeyim…

65 yaşındaki Necati Özkan aslında Harp Okulu mezunu. Subaylıktan sonra hukuk fakültesine girmiş. Ardından pazarlama bölümünde yüksek lisans yapıp reklam ve iletişim sektöründe kendi şirketini kurmuş. Öykü Reklam’ın sahibi, Kapital Medya’nın da hissedarı. Kamuoyunda özellikle reklam ve siyasal iletişim alanında tanınan bir isim. Sadece İmamoğlu değil, 2009 yılında Kılıçdaroğlu İstanbul adayı olduğunda da kampanyayı o yürütmüş. Kampanya ödemesini İBB’den değil, doğal olarak CHP’den aldığını söylüyor. Hatta CHP Genel Merkezi ile daha önce icralık bile olmuş.

Konu İBB olunca, Özkan’a sorguda ilk olarak katıldığı İBB ihalesi olup olmadığı ve sonucu sorulmuş. Necati Özkan’ın yanıtı şöyle:

"İBB tarafından u¨ru¨n/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. Ben İBB ile çalışmıyorum. Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanıyım. Dolayısıyla Ekrem Bey ile irtibatlıyım. Doğrudan çalışıyorum, onun seçim kampanyalarını yönetiyorum. Çok önceden, şirketim İBB’den bir ya da iki tane küçük meblağlarda iletişim ile ilgili doğrudan satın alma işlemi yapmıştı (Video çekimi). Bunun tarihi de yaklaşık olarak 5 sene önceydi. Onun haricinde şahsım ve şirketim adına İBB’nin ihalelerine katılmam söz konusu değildir. Doğrudan hiçbir ihalesine de katılmadım. Teklif vermedim ve kaybetmedim."

Aksi bir delil de sunulmamış…

Özkan’ın önüne, İBB’den ihale alan ve bu yüzden operasyonda hedef olan şirketlerin listesi konmuş. Bu şirketlerle ticari ilişkisinin olup olmadığı sorulmuş:

"İlbak Holding - Mecra Reklam ve Turizm San. Tic. A.Ş - Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. isimli firmaları tanırım. Kapital Medya zaten benim firmamdır. Bu firmalar ile ticari ilişkim vardır. Bu firmalar ile genel olarak ticari ilişkimizin faaliyet alanı reklam konuları ile ilgilidir. Bu firmalar Tu¨rkiye' deki açık hava reklamcılığının yüzde 70’ini yönetirler ve köklu¨ firmalardır. Biz de bu firmalara usullere uygun anlaşmalar ile reklam yayınlatırız. Bunun karşılığında sözleşmeler yapılır ve ödemeler gerçekleştirilir. Benim hissedarı olduğum ve eşimin yönettiği Kapital Medya ise Tu¨rkiye'nin en bu¨yu¨k reklam-yayın şirketlerinden biridir."

TOPLANTI DEĞİL SEÇİM KUTLAMASI

Gelelim asıl suçlamaya…

Savcılık Necati Özkan’ı, diğer şüphelilerle birlikte olduğu organizasyonla, İBB’nin reklam işlerinde yolsuzluk yapmakla suçluyor. En önemli delil ise gizli tanık ifadesi. Gizli tanık, Necati Özkan’ın da aralarında olduğu isimlerin, Beylikdüzü Mado’da, haftada en az iki gün toplantı yaptığını, bu toplantılarda açık hava reklam ihalelerini belirlediklerini söylüyor. Özkan buna çok keskin bir yanıt vermiş:

"Bu ifadeyi baştan sona kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde gerçeklik hu¨kmu¨ yoktur. Hayatımda ben buna benzer hiçbir toplantıya katılmadım. Beylikdu¨zü Mado'ya hiç gitmedim ve bilmem.

Kimse ile usulsu¨z anlaşmaların yapıldığı bir organizasyon ya da toplantıya katılmadım. Kaldı ki bahsedilen şahısların bazılarını hiç tanımıyorum."

İfadeyi veren gizli tanığın anlattıklarından İBB iştiraki olan Kültür A.Ş.’de şoför olduğu anlaşılıyor. Yer, zaman ve mekan vererek bildirdiği ifadenin içeriğini örneğin kamera kayıtlarıyla teyit etmek zor değil. Ancak böyle bir delil dosyada görünmüyor.

Gelgelelim…

Savcılık şüphelilerin tamamının telefon sinyal kayıtlarını incelemiş. Adı geçen kişilerin Beylikdüzü Mado civarından birden fazla kişiyle aynı anda sinyal verdiği zamanları sıralamış. Bu listeden, Necati Özkan’ın sadece bir kez, 2019 yılında bulunduğu anlaşılıyor. Bakın o da ne çıkmış:

"Benim sadece 23 Haziran 2019 tarihinde gece saatlerinde Beylikdu¨zu¨ ilçesinde baz kaydımın olduğunu gördu¨m. Bunun izahı ise; o gu¨n Ekrem İmamoğlu İstanbul Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanmıştı ve hep beraber Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne ve Beylikdu¨zu¨’ndeki açık alanlara çağrı yaptık ve insanlar kutlamaya geldiler. Ben de kampanya direktöru¨ olarak orada kutlamadaydım. Onun haricinde başka hiçbir şekilde benim izahı yapılan şahıslar ile Beylikdu¨zu¨’nde bir baz kaydım (toplantıya katılmışlığım vs.) yoktur. Keza benim Beylikdu¨zu¨ Mado'da baz kayıtlarında bulunmadığımdan da anlaşılacağı üzere herhangi bir toplantıya katılmadığım görünmektedir."

GİZLİ TANIĞI YALANLAYAN DELİL

Sadece bu kadar değil…

Gizli tanık, aynı isimlerin sadece Mado’da değil, şüpheli Hüseyin Köksal’ın Beylikdüzü’nde bulunan tekstil firması KARSAN Örme’de toplantılar yaptığını da söylüyor. Savcılık bu çevrede de sanıkların tamamının sinyal kayıtlarını çıkarmış. İşin ilginci Necati Özkan’ın o çevrede hiç kaydı çıkmamış:

"Yukarıdaki listede belirtilen HTS kayıtlarında görüleceği üzere benim bahsi geçen konumda baz bilgim yoktur, ben KARSAN Örme isimli işyerini bilmem. Hüseyin Köksal isimli şahsı da tanımıyorum."

MASAK, Özkan’ın para hareketlerini de incelemiş. Dosyada yer alıyor. Özkan’ın şahsi hesabına giren paralar Öykü Reklam (274 işlem), Kapital Medya (327 işlem) ve İhsan Tolga Başarslan (11 işlem) isimli şahsın yatırdığı paralardan oluşuyor. Özkan, ilk ikisinin zaten kendi şirketi olduğu, kendisine havale yapmasının olağan olduğunu anlatmış. Devamında ise şunu söylemiş: "Tolga Başarslan isimli şahıs ise benim çalışanım ve şoförlüğümü yapmaktadır. Dolayısıyla hesabıma para yatırılması gerektiğinde şoförüme parayı veririm, o da yatırır."

Öykü Reklam şirketinin 4 farklı reklam şirketiyle para trafiği de Özkan’a sorulmuş. Özkan şu yanıtı vermiş:

"Firmalar arasındaki bu ödemeler şirketin iş faaliyet alanı olan reklam konusu ile ilgili anlaşmalar neticesinde yapılan ödemelerdir. Hepsinin faturası ve sözleşmeleri bulunmaktadır. Avukatlarımız tarafından sunulabilir".

Özkan, bu firmalardan ikisinin sahibi olan İlbaklar’ın 1994’den beri İstanbul ve Ankara’da açık hava reklam alanlarını kiraladığını, onlarla ticari ilişkisinin normal olduğunu söylüyor.

"BELEDİYE İLE İŞİM YOK"

Özkan’a, İBB yönetiminde yer alan isimlerle telefon görüşmelerinin nedeni sorulmuş. O da "İmamoğlu'nun ekibinde olmaları ve benim de Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olarak gerekli konularda kendileriyle görüşmemden ibarettir" diyerek görüşmesinin olağan olduğunu söylemiş.

Durumunu şöyle açıklamış:

"Hiçbir örgütün ya da partinin üyesi değilim. 42 yıldır iletişim işi yapmaktayım. 5 kitap, 500’den fazla makale yazdım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım var. İBB’nin ihalelerine katılmadım. Hiçbir şekilde kamuyu zarara uğratmadım. Ben sadece Ekrem Bey ile seçim kampanyalarında birlikte çalışırım. Bunun ödemesini de parti bana yapar. Başka da belediyenin iç işleyişiyle bir ilgim yoktur. Sosyal medyada operasyon ile ilgili haberler çıkmaya başlamasından sonra yurtdışından gelmemezlik de yapabilirdim. 2024 yılında yaklaşık 100 milyon lira vergi verdik. Hiçbir sabıka kaydım yoktur, trafik cezam bile yoktur, serbest bırakılmak istiyorum."

Başta sinyal kayıtları olmak üzere sorgusundaki deliller Necati Özkan’ı doğruluyor. İBB’de iş yapmayan, sadece İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten, 40 yıldır da reklamcılık yapan Özkan, belki de seçim kazandırmanın bedelini ödedi. En azından poliste, savcılıkta, mahkemede onu yalanlayan bir delil sunulmadı.

İnsana göre suç aranmadığı zaman, hapishanelerde sadece suçun sahipleri olacak.