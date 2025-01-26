26 Ocak 2025 Pazar

Televizyon karşısında uyuklayan baba misali, uyuyor iki takım da önce. G.Saray’ın uykusu, kurgusal. Orta saha eksik, bekler de çakılı oynayınca sistem önceki maçlardaki gibi 6-4’e dönüyor. Pozisyon da çıkmıyor baskı da. Konyaspor’da ise problem benzer. Orta saha yalnız kalıyor. Oyun sıkışıyor. Gol için umut yok derken, Osimhen penaltıyı hem yaptırıyor hem atıyor (22’de). İkinci yarıda uyuyan babaya “Kalk filmin sonunu izle bari” diyor adeta Okan Buruk. Öyle bir silkinme, konsantrasyon ve tempo ile başlıyor G.Saray. Konyaspor da buna ayak uydurunca vites 1’den 5’e çıkıyor. Her ne kadar bu çabalar gol getirmese de en azından A’dan Z’ye herkes uyanıyor. G.Saray 3 önemli puanı cebine koyup Avrupa macerasına mutlu gidiyor.