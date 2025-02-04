Ebru Kılıçoğlu
Tutuk ama istikrarlı
Galatasaray konsantrasyon ve koordinasyonu İstanbul’da bırakmış adeta...
5. dakikada Ahmed’in attığı güzel golle moral bulsa da maç boyunca hissediliyor bu iki eksiklik. Buna bir de yorgunluk ekleniyor...
Özetle Galatasaray defansı acemice hatalar yaparken, kurmak istediği baskıyı da bir türlü kuramıyor. Gaziantepspor’a gelince... Sert defans anlayışı ile Galatasaray’ın oyununu bozuyorlar. Ama gol atma konusunda oldukça yetersiz kalıyorlar.
Oysa ki, çoğu karambolden bolca net pozisyon bulan taraf onlar. Onların şanssızlığı Galatasaray’ın şansı oluyor. Galatasaray, tutuk oyunuyla aldığı 3 puanla yoluna devam ediyor.
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