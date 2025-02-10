Ebru Kılıçoğlu
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Nasıl olacak?

10 Şubat 2025 Pazartesi

Maç başlıyor. Kendi çapında heyecanlı da bir maç. İki takımın da iddiası var. Biri yukarı doğru tırmanacak, tırmanabildiği kadar. Diğeri koltuğuna sahip çıkacak. Sonra? Sonra bir sarı kart çıkıyor. O kartın arkasından da 30. dakikada Adana Demirspor sahadan çekiliyor. Neden? Tam anlamıyoruz önemli de değil aslında… Çünkü nasılından eminiz. Yönetimden gelen bir talimatla… Peki nasıl olacak? Bir adamın kişisel egosu, ‘Ben takımımı koruyorum’ adlı takım elbisesini giyip, kimseye, taraftarına, sahada ter döken futbolcusuna, emeğe bakmadan ‘çıkın sahadan’ diyor. Yapı işte tam da bu ego. Herkeste bolca var maşallah. Ama o kendi aralarında tepişen fillerin altında ezilen çimlerde hal kalmadı. O egoların bundan haberi var mı? Varsa umurlarında olacak mı acaba?


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