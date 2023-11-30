30 Kasım 2023 Perşembe

Futbol basit bir oyundur. Galatasaray, oyuna hızlı başlamasına ve rakip kaleyi gözüne kestirmesine rağmen 11 ve 18’de biri Garnacho diğeri de Fernandes imzalı iki ‘çok basit’ gole engel olamayınca tanım doğrulanıyor bir manada. Ama dakikalar ilerledikçe, sarı-kırmızılılar rakibine mesajı net veriyor: “O kadar da basit değil!”… Sahada ne aksıyor Galatasaray adına? Mesela Angelino biraz daha iyi olabilir. Ndombele savunmanın yükünü daha fazla azaltabilir. Son maçın yıldızı Mertens, o maçtaki performansını sergileyebilir ya da Icardi daha etkili olabilir. Olmuyor. Ama bunun yerine başka isimler çıkıyor ön plana. Mesela geldiğinden bu yana biraz sessiz kalan Ziyech öyle bir parlıyor ki, ‘döner mi acaba?’ denilen maçı 29 ve 62’de attığı ve ancak ‘inceci’ diye tanımlanabilecek iki frikik golüyle geri getiriyor… Yetmiyor, 71’de sonradan oyuna giren Kerem’in attığı muhteşem golün asistini de yapıyor… Skor eşitlendikten sonra iki taraf için de ciddi bir nefes darlığı başlıyor. Zira hem Galatasaray bol kepçeden harcıyor girdiği net pozisyonları hem de Manchester United… Come back/ Geri dönmek bir oyun taktiği değildir ama bugün Galatasaray öyle bir dönüyor ki, gelen sadece bir puan olmasına rağmen hem seyircisinin sevinçten hem rakibinin panikten başını döndürüyor.

Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo’dan (2012/13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

