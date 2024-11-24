Ebru Kılıçoğlu
Eksik Galatasaray
Galatasaray, Bodrum deplasmanına giderken önemli bir eksiği var ve bu bütün oyununu etkiliyor. Hayır ne Icardi ne de Sanchez. Onlar olsalar şüphesiz iyi olur. Ama esas eksik Galatasaray’ın “Konsantrasyon”u. Öyle ki 45. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ne pozisyon üstünlüğü yakalıyor ne de alametifarikası olan baskılı oyununu sergileyebiliyor. Batshuayi ile 54’te zor zahmet bulduğu golden sonra net pozisyonlar üretiyor üretmesine ama onları her zaman yaptığı gibi ustaca kaleye yollamak yerine beceriksizce harcamayı tercih ediyor. Öyle bir kafa dağınıklığı ki bu, 10 kişilik yorgun Bodrumspor skoru eşitleyecek pozisyonlar yakalıyor. Eksik Galatasaray üç önemli puanı alıp lider olarak yoluna devam etmeyi biliyor.
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