U dönüşü, son vites

22 Ekim 2021 Cuma

Lokomotif Moskova maçına 4-2-3-1 taktik diziliş ve beklenmedik bir kadro ile başlıyor Fatih Terim. İleri 3’lüdeki Babel ve Barış tercihinin muhtelif açıklamaları olabilir. Mesela Pazartesi günü oynanacak derbi maçı nedeniyle kadrosunu ekonomik kullanmak ya da önce daha defansif bir anlayış sergileyip sonra gol kovalamak… Ancak sahaya yansıması ‘sıkıntı’ oluyor. Yanlış anlaşılmasın. Sıkıntılı pozisyonların yaşanması değil kasıt. Bu tercihler ilk yarıda hiç pozisyon yaratmıyor. Hiç… Buna karşılık ev sahibi Lokomotif Moskova’nın da bu suya sabuna dokunmadan kendi halinde bir oyun sergileyen Galatasaray’a cevabı, ‘ellemeyelim uyusunlar’ olunca, son derece durağan bir ilk yarı tamamlanıyor. İkinci yarıya pozisyonlarla başlıyor Galatasaray. 54’te Nelsson ile (ki kaleci izin vermiyor) ve 55’ye Babel ile (ki kalenin yanından dışarı gidiyor) oyun hareketleniyor. Buna Fatih Terim’in müdahaleleri geliyor. Önce Kerem ardından Diagne ve Morutan ile oyun ilk defa tempo kazanıyor. Lokomotif Moskova da bu yarıda biraz daha hareketli. Ancak Galatasaray savunması bugün hatasız olmasa da hatalarını hızlı telafi edebildiğinden tehlikelere izin vermiyor. Galatasaray’ın ilk yarıda değil ama ikinci yarıda beklediği gol 82’de bir Morutan asisti ve Kerem vuruşu ile geliyor. Her ikisi de akıl dolu. İlk yarının insanın içine fenalık veren futbolu, ikinci yarıda Galatasaray’ın oyuna hakim olduğu bir fırtınaya dönüşüyor. Terim’in önce uyutan sonra son vitese takan U dönüş taktiği, Galatasaray’ı E grubu liderlik koltuğuna iyice yerleştiriyor.