Yorgun ama kararlı

08 Ekim 2023 Pazar

Galatasaray yorgun ve kararlı, Antalyaspor istekli ve ısrarcı. Antalya-G.Saray maçının en kısa anlatımı bu olurdu. Daha çok ince ama sert faullerle iki rakibin birbirinin oyununu bozduğu, pozisyon açısından zengin olmayan bir karşılaşma. Nuri Şahin’in Antalyaspor’u, 4-2-3-1’lik dizilişte, top G.Saray’a geçer geçmez hemen baskıya başlıyor, Cim-Bom atak yapınca yoğun bir savunmaya dönüyor. Her ikisini de oldukça konsantre uyguluyor. G.Saray ise sahada 11 kişi olmasına rağmen sol bekte Kazımcan’ın, orta sahada da Ndombele’nin yeterli olmayan performansları nedeniyle eksik kalıyor. Orta saha tutuk kalınca, ilerideki dörtlü bireysel çabalarla pozisyona girmeye çalışıyor ama onları da yoğun pres engelliyor. Okan Buruk, ilk müdahaleyi bu kez 60’lı dakikaları beklemeden ilk yarının başında yapınca G.Saray baskısını artırıyor. Nitekim böyle bir baskı sonucu dışarı çelinen bir top sonrası gelen korner vuruşunu Icardi kafa ile Sanchez’in önüne indiriyor. O da (Torreira ile beraber) golü atıyor. 58. dakikada gelen gol iki takım için de fazla bir değişiklik yaratmıyor. Ne Antalyaspor baskısını azaltıyor ne G.Saray rahatlıyor. İki tarafın dengeli gücünde, özellikle 60’tan sonra ibre G.Saray’a doğru dönmeye başlıyor. Nitekim 88’de son sözü yine topu ağlara yollayan Icardi söylüyor. Büyük aşk devam ediyor.