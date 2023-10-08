Yorgun ama kararlı
Galatasaray yorgun ve kararlı, Antalyaspor istekli ve ısrarcı. Antalya-G.Saray maçının en kısa anlatımı bu olurdu. Daha çok ince ama sert faullerle iki rakibin birbirinin oyununu bozduğu, pozisyon açısından zengin olmayan bir karşılaşma. Nuri Şahin’in Antalyaspor’u, 4-2-3-1’lik dizilişte, top G.Saray’a geçer geçmez hemen baskıya başlıyor, Cim-Bom atak yapınca yoğun bir savunmaya dönüyor. Her ikisini de oldukça konsantre uyguluyor. G.Saray ise sahada 11 kişi olmasına rağmen sol bekte Kazımcan’ın, orta sahada da Ndombele’nin yeterli olmayan performansları nedeniyle eksik kalıyor. Orta saha tutuk kalınca, ilerideki dörtlü bireysel çabalarla pozisyona girmeye çalışıyor ama onları da yoğun pres engelliyor. Okan Buruk, ilk müdahaleyi bu kez 60’lı dakikaları beklemeden ilk yarının başında yapınca G.Saray baskısını artırıyor. Nitekim böyle bir baskı sonucu dışarı çelinen bir top sonrası gelen korner vuruşunu Icardi kafa ile Sanchez’in önüne indiriyor. O da (Torreira ile beraber) golü atıyor. 58. dakikada gelen gol iki takım için de fazla bir değişiklik yaratmıyor. Ne Antalyaspor baskısını azaltıyor ne G.Saray rahatlıyor. İki tarafın dengeli gücünde, özellikle 60’tan sonra ibre G.Saray’a doğru dönmeye başlıyor. Nitekim 88’de son sözü yine topu ağlara yollayan Icardi söylüyor. Büyük aşk devam ediyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Hastaneye gitme korkusu tanıyı geciktirir
- Dr. Süleyman Pampal, diri fay hatlarını anlattı
- Demokrat Parti’den kritik seçim açıklaması
- Burnu kırılan CHP’li Günay detayları anlattı
- Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması.
- Erkan Baş Hatay'dan açıkladı
- Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması
- Belediye meclisinde 'İstanbul Sözleşmesi' tartışması!
- AKP’li vatandaş bakın ne dedi!
- 59 yaşındaki Ayşe Kayhan azmetti üniversiteli oldu...
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- 'Teröre karşı omuz omuza'