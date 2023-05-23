28 Mayıs’ta kim kaybedecek? Kim kazanacak?

23 Mayıs 2023 Salı

Sevgili okurlarım, 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse, aslında kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu olmayacaktır:

Kaybeden bütün ülke olacaktır!

Atatürk kaybedecek...

İç ve dış barış kaybedecek...

Demokratik Rejim kaybedecek...

Laiklik kaybedecek...

Sosyal Devlet kaybedecek...

Hukuk Devleti kaybedecek...

Adalet kaybedecek...

Bağımsızlık kaybedecek...

Ekonomi kaybedecek...

Türk Lirası kaybedecek...

Özgürlük kaybedecek...

Dürüstlük kaybedecek...

Liyakat kaybedecek...

Doğa ve yeşil kaybedecek...

Kültür ve sanat kaybedecek...

Bilim kaybedecek...

Eğitim kaybedecek...

Çağdaşlık kaybedecek...

Terbiye ve nezaket kaybedecek...

Siz kaybedeceksiniz...

Çocuklarınız kaybedecek...

Torunlarınız kaybedecektir!

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Peki Kılıçdaroğlu kazanırsa aslında kim kazanmış olacaktır?

Bütün bir ülke gelecek için umut kazanmış olacaktır!

Demokratik Rejim’i yeniden kurmak umudu kazanacak...

Devleti tarikatların pençesinden kurtarmak umudu kazanacak... Sorunlarımızın çözümlerini özgürce tartışmak umudu kazanacak...

Adil yargılanma hakkının yeniden uygulanması umudu kazanacak... Farklı kimliklerin, farklı görülerin birlikte barış içinde yaşamada umudu kazanacak...

Siz ve sizin umutlarınız kazanacak...

Evlatlarınız ve evlatlarınızın umutları kazanacak...

Torunlarınız ve torunlarınızın umutları kazanacaktır!

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Özetle 28 Mayıs seçimi normal bir seçim değildir:

Bütün bir ülkenin, bütün bir toplumun kader seçimidir...

Kemal Kılıçdaroğlu artık sadece Kemal Kılıçdaroğlu değildir:

Bütün bir ülkenin, bütün bir toplumun kaderini, umudunu temsil etmektedir...

Onun şahsı değil, bir ülkenin, bir toplumun kaderi, umudu, geleceği oylanmaktadır!