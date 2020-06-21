Adalet ve demokrasi sorunları

21 Haziran 2020 Pazar

Şu anda Türkiye’nin, ekonomik, siyasal, toplumsal, kısacası iç ve dış bütün sorunlarının temelinde iki konu yatıyor:

Adalet ve Demokrasi.

Adalet olmadan devlet olmaz...

Adalet olmadan demokrasi olmaz...

Adalet, devlet ve demokrasi olmadan sorunlar çözülmez!

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Son günlerde Adalet ve Demokrasi konularında neler oluyor?

1) Üç yıl önceki CHP’nin “Adalet Yürüyüşü”nü anımsatan bir biçimde HDP, Hakkâri’den ve Edirne’den Ankara’ya “Darbelere Karşı Demokrasi Yürüyüşü” başlattı.

Çeşitli illerde valiler koronavirüs salgını gerekçesiyle gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

HDP’lilerle güvenlik güçleri arasında çeşitli illerde sorunlar yaşandı.

2) Barolar, barolar ve avukatlar hakkında yapılmak istenen yasa değişikliklerine karşı, her ilden Ankara’ya doğru “Savunma Hakkı Yürüyüşü” başlattı.

3) Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, yargıya ilişkin 4 bin 628 kişilik yaz kararnamesini yayımladı.

Bu konuda medyada yayımlanan, aleniyet kazanan ve tekzip edilmeyen şu haberler dikkati çekti:

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün isim vermeden daha önce işaret ettiği yargıdaki “İstanbul Grubu” dağıtılamadı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası açıklamaları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a 679 bin liralık tazminat ödemesine ilişkin kararları bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı görevden alındı.

- Adana’da Suriyeli bir kişiyi öldüren, polisi tutuklatan ve polise kasten öldürmeden dava açan savcı, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

- Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Yardımcısı İstanbul Anadolu Hâkimliği’nden Van Hâkimliği’ne sürüldü.

- Yargıçlar Sendikası üyesi Gebze Hâkimi, isteği dışında Aksaray’a gönderildi.

- 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına takipsizlik kararı vererek, dosyayı kapatan İstanbul Savcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Vekilliği’ne atandı.

- Deniz Feneri yolsuzluğunu soruştururken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Savcısı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.

- FETÖ döneminde açılan 28 Şubat davasında tutuklu olan emekli askerleri tahliye eden Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Tenzil-i Rütbe ile Yargıtay Savcılığı’na gönderildi.

- Yargıçlar Sendikası’nın yaptığı açıklamada, sendika Genel Sekreteri’nin Van’a sürgün edildiği hatırlatıldı.

4) Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye hakaret yargılamasında beraat kararı veren mahkeme ve istinaf hâkimleri hakkında soruşturma başlattı.

5) Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada tutukluluk süresinin azami süreyi aşması ve tutukluluk incelemesinin yapılmamasıyla ilgili başvurusunda oybirliğiyle hak ihlali kararı verdi.

Mahkeme, 50 bin TL manevi tazminata da hükmetti.

Ama aynen Osman Kavala gibi, başka davadan tutuklanmış olan Demirtaş salıverilmeyecek.

6) Yine Anayasa Mahkemesi eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in tutuklanması ile ilgili olarak da “tutuklamanın hukuki olmadığına” ve “Erdem’in kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.

AYM, ayrıca Erdem’e 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Erdem, tazminatını şiddet mağduru kadınlara bağışlayacağını bildirdi.

7) Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir SOL Parti üyesi hakkında, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yaptığı paylaşımlar üzerinden “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 1972 yılında öldürülen Mahir Çayan’ın, 2012 yılında kurulan YPG’ye üye olduğu savunuldu

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Evet, ne demiştik:

Hiçbir kişinin ya da kurumun kendisine yaptığı kötülüğü, hiçbir düşmanı yapamaz!

YAŞASIN BAĞIMSIZ ADALET...

YAŞASIN HUKUK DEVLETİ!