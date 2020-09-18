Atatürkçülük ne değildir?

18 Eylül 2020 Cuma

Son günlerde Atatürkçülük tartışmaları yeniden gündem oldu.

Bu tartışmaların arka planında:

1) Dışarıdan CHP’ye yönelik eleştiriler...

2) Parti içindeki hizip ve ideoloji tartışmaları...

3) İktidar medyasının köpürtmeleri...

Vardı.

Dünkü yazımda bu tartışmaların iktidarın işine yaradığını belirtmiştim.

Bugün, gazete okurlarımın, televizyon izleyenlerimin ve sosyal medya takipçilerimin genel isteği üzerine “GÜNCEL” bir “Atatürkçülük” yazısı yazıyorum.

Bu yazıyı, hayatını Fransız, Rus ve Türk devrimlerini anlamaya adamış ve öğrendiklerini 40’ı aşkın kitap ve binlerce makale ile topluma aktarmaya çalışmış bir toplumbilim öğrencisi olarak kaleme aldım.

Yazıda yöntem olarak “olmayana ergi metodu” kullanacağım, yani “Atatürkçülüğün ne olmadığını açıklamaya” çalışarak olumsuzluklardan gideceğim.

Çok kişi bana kızacak biliyorum, ama geçmişi değerlendirerek geleceğe ışık tutmaya çalışıyorum.

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1) Atatürkçülük, Tek Adam Rejimi, Şahıs Devleti değildir.

2) Atatürkçülük, demokrasi düşmanlığı değildir.

3) Atatürkçülük, militaristlik, cuntacılık, darbecilik değildir.

4) Atatürkçülük, etnikçilik değildir.

5) Atatürkçülük, din düşmanlığı değildir.

6) Atatürkçülük, tarikatları, cemaatleri sivil toplum kuruluşu saymak, eğitimi onlara emanet etmek değildir.

7) Atatürkçülük, Kürt düşmanlığı değildir.

8) Atatürkçülük, işçi düşmanlığı, solcu karşıtlığı değildir.

9) Atatürkçülük, sadece 6 Ok’un içine hapsedilemez ama 6 Ok’un reddedilmesi hiç değildir.

10) Atatürkçülük, bütün komşu devletlerle kavgalı olmak değildir.

11) Atatürkçülük, Rusya veya ABD gibi büyük devletlerden himaye aranmak değildir.

12) Atatürkçülük, “Türkiye’yi solcu gençlere mi emanet edeceğiz, elbette vatanını milletini seven, milliyetçi, mukaddesatçı imam hatip mezunlarına” diyen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın ideolojisi değildir.

13) Atatürkçülük, 12 Mart 1971 Cuntacılarının Nadir Nadi’yi “Ben Atatürkçü Değilim” diye kitap yazdıracak kadar kızdıran haksızlık ve hukuksuzluklarının sığınağı değildir.

14) Atatürkçülük, “Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı” diyerek darbe yapan 12 Mart’ın lideri Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın ideolojisi değildir.

15) Atatürkçülük, 12 Eylül 1980 cuntacılarının Kürt kimliğini inkâr etmeleri, işkenceleri olağanlaştırmaları, anayasaya din dersi koymaları ve Cemaatin önünü açmaları değildir.

16) Atatürkçülük, her yaptıkları baskıyı “Atatürkçülük” adı altında meşrulaştırmaya çalıştıkları için, yapılanları protesto amacıyla üniversiteden istifa ettikten sonra bana “Ben Atatürkçü değilim, artık Atatürkolog, yani Atatürk araştırmacısıyım” dedirten 12 Eylül cuntasının ideolojisi değildir.

17) Atatürkçülük, korkaklık, idare-i maslahatçılık, suskunluk, herkese mavi boncuk dağıtmak değildir.

18) Atatürkçülük, resmen kurulmuş olan “Millet İttifakı”nı dağıtmak, kendiliğinden oluşan Demokrasi cephesini engellemek ve CHP’yi yıkmak için kullanılabilecek bir ideoloji değildir.

19) ATATÜRKÇÜLÜK, ATATÜRK’ÜN ADI, İSTER “GAZİ PAŞA”, İSTER “MUSTAFA KEMAL”, İSTER “GAZİ MUSTAFA KEMAL”, İSTER “ATATÜRK”, İSTER “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” OLARAK SÖYLENSİN; İDEOLOJİSİNE İSE İSTER “KEMALİZM” İSTER “ATATÜRKÇÜLÜK” DENİLSİN, “İSTİKLAL SAVAŞI” VE “ATATÜRK DEVRİMLERİ” OLARAK, “TÜRK DEVRİMİ”NİN İKİ AŞAMASINI BİRBİRİNDEN AYIRMAK VEYA BİRİNİ REDDETMEK İÇİN KULLANILAMAZ.

20) ATATÜRKÇÜLÜK, “TÜRK DEVRİMİ”NE, CUMHURİYETE, DEMOKRASİYE, HUKUK DEVLETİNE, LAİKLİĞE, SOSYAL DEVLETE, TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE, AKLA VE BİLİME KARŞI KULLANILAMAZ!