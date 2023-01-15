‘Ebabil Harekâtı’ ve medya

15 Ocak 2023 Pazar

Özgür Özer açıkladı:

Tarikatların tetikçilerine...

İktidar partilerinin sosyal medya birimlerine...

Pelikan Grubu’nun sosyal medya ordusuna...

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”ne...

Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının dijital birimlerine...

Ek olarak:

İçişleri Bakanına bağlı “Ebabil Harekâtı” adlı 8 bin 25 kişilik bir trol ordusu daha varmış!

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Trollerin rolleri ne yazık ki siyasetin emrinde olan medya tetikçileri ve bazı yargı mensupları tarafından güçlendiriliyor:

1) Önce hedef ya da hedefler saptanıyor ve iktidarın medyadaki tetikçileri ile birlikte, troller saldırıyor...

2) Sonra iktidar yönetimindeki dernekler suç duyurusunda bulunuyor...

3) Politikacılar, kimi zaman bizzat Adalet Bakanı kınama mesajları yayımlıyor...

4) Savcılar harekete geçiyor...

5) Yargıçlar tutuklama kararı veriyor...

6) Trol ordusu ve tetikçi medya, haksızlığa uğrayan bu hedefleri, çeşitli suçlamalar ve iftiralar gibi karakter suikastları ile karalamaya devam ediyor...

Ve böylece tüm toplum, medya/sosyal medya/yargı üçgeniyle müthiş bir baskı altına alınıyor!

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Yukarıdaki bilgiler ışığında içerideki ve dışarıdaki hedeflerin nasıl bir karabasanla karşı karşıya olduklarını bir düşünün:

Tam bir cehennem!

Dünkü Cumhuriyet’in manşeti dışarıdaki bazı hedefleri işaret etmişti.

İçerideki kurbanları, hedefleri de unutulmasınlar diye, her Pazar günü zaten ben yazıyorum.

Bugün bu bağlamda önemli bilgiler içeren bir rapordan, Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmenlerinden CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Aralık ayı raporundan bir özet yayımlıyorum.

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DEZENFORMASYON’DAN İLK TUTUKLAMA

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, sildiği bir paylaşımdan dolayı.

BELGESEL ÇEKİMİNE TUTUKLAMA

Sibel Tekin çekimlerinde polis aracını görüntülediği gerekçesiyle terör suçlamasıyla.

HAPİS CEZASI

Hayri Demir ve Özgür Boğatekin, 3 yıl 5 ay 6 gün hapis cezası.

TUTUKLAMA

Hakan Tosun, Mehmet Zeki haber takibi sırasında, Çetin Desde, Fatih Yaşlı, İsmail Cengiz Mumcu ise haklarında yapılan ihbar ve soruşturmalar gerekçe gösterilerek.

YUMRUKLU SALDIRI

İmamoğlu’na verilen hapis cezasıyla ilgili röportaj yapan TELE1 ekibine provokatör bir grup tarafından.

SOSYAL MEDYADA HEDEF

Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını imam nikâhı ile evlendirmesini haberleştiren gazeteci Timur Soykan.

RETWEET’E, HAKARET VE HEDEF GÖSTERME DAVASI

Evrensel ve Yeni Yaşam gazeteleri yöneticilerine Sedat Peker’in iddialarını haberleştirdikleri için.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Mustafa Sönmez ve Levent Gültekin.

BAŞKA DAVALAR

Yılmaz Özdil köşe yazısı, Semra Çelebi, Oktay Candemir haber ve sosyal medya paylaşımları, Nazlan Ertan retweet.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akrabasının aldığı bir ihaleyi haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı’dan şikâyetçi oldu.

TAZMİNAT CEZALARI VE DAVALAR

Sedef Kabaş, Evrensel, Bülent Şık.

AKP’den, Cumhuriyet gazetesine “partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası.

RTÜK YİNE ŞAŞMADI!

Halk TV, TELE1, Fox TV.

YASAKLANAN HABERLER

“Bir yılda 30 bin yazılımcı yurtdışına gitti” haberi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin talebiyle.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun yargılandığı davaya bakan hâkim ve savcıların AKP ile olan bağlantılarına ilişkin haberler.

Eskişehir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başarı ve üstün başarı belgesi alanlara verdiği ödülde ayrımcılık ve fişleme yaptığı haberleri.

Barış Pehlivan’ın bir uyuşturucu kaçakçısı, Yargıtay üyesi ve eski istihbaratçı hakkındaki iddiaları kaleme aldığı “Mide bulandıran öykü” başlıklı köşe yazısı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin günlük olarak yayımladığı hak ihlalleri tablosu.

Engelliweb verilerine göre, Aralık 2022’de bir Cumhurbaşkanı danışmanının gelininin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne üst düzey yönetici olarak atanması haberi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk haberleri ve MET-GÜN İnşaat ve sahibinin belediyenin AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçlarına ilişkin haberler, erişime engellendi.

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Bu iktidar kendi refahı uğruna, bütün bir topluma cehennem hayatı yaşatıyor:

Sandık başında bu gerçeğin ve hayat pahalılığının unutulmaması sağlanmalıdır.