Herkes Ukrayna’ya bakarken iki toplantı

25 Şubat 2022 Cuma

Dış krizler, içte karanlık işler peşinde olanların çok işine yarar:

Obskürantizm, (karartmacılık) derhal devreye girer ve sessizce, hem başlanmış işler hızlandırılır hem de yeni işlere başlanır.

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Türkiye, bu iktidar tarafından 20 yılda iflas ettirildi.

İç ve dış kaynaklar tüketilince yağmalanmaktan nasılsa kurtulmuş olan çok değerli doğal ve kentsel yerlere de el konulmaya, enflasyon ve devalüasyonla halkın gelirine iyice ortak olunmaya başlandı.

İflasın çok önemli iki nedeni var:

Birinci neden hem sanayide hem tarımda üretim kapasitesinin tahrip edilmiş ve ekonominin, özellikle de enerjinin, büyük ölçüde ithalata bağımlı hale getirilmiş olmasıdır.

İkinci neden yirmi yıl boyunca elde edilen tüm iç ve dış kaynakların, ülke yararlarından çok, oligarşinin çıkarlarına sarf edilmiş olmasıdır.

Sonuç olarak ülkemiz, Ukrayna-Rusya savaşına tam da ekonomisi iflas ettiği sırada, koronavirüs pandemisiyle birlikte, tarihinin en kötü zamanında yakalanmıştır.

Bugün biri COVID-19 pandemisiyle öteki de enerji sorunumuzun uzmanlarıyla ilgili olan iki farklı toplantıya dikkatinizi çekmek istiyorum.

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Birinci toplantı, Türk Toraks Derneği tarafından önümüzdeki hafta sonunda düzenlenen “Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi”.

Cumartesi ve pazar günleri öğleyin saat 12’de başlayacak ve Türk Toraks Derneği’nin sosyal medya hesaplarından da “online” olarak izlenebilecek Kongrenin Prof. Dr. Füsun Topçu ve Prof. Dr. Oya İtil tarafından yayımlanan davet mektubu özet olarak şöyle:

...Beş milyondan fazla kronik akciğer hastasının olduğu ülkemizde... Türk Toraks Derneği olarak, halkın anlayacağı dilde, aklınızdaki sorulara cevap verebilecek şekilde, 26-27 Şubat 2022’de “Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi”ni gerçekleştiriyoruz.

Koronavirüs ve Akciğer hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve aşılar konusunda en yeni bilgileri...

Konunun en önemli uzmanları...

Sizlerle derneğimizin sosyal medya hesaplarından (youtube,

facebook, twitter, instagram) canlı olarak paylaşacak...

VE SORULARINIZI ANINDA CEVAPLAYACAKTIR.

KATILIM ÜCRETSİZDİR.

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İkinci toplantı Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin en önemli nedenlerinden ve sonuçlarından biri olan enerji kısıtlama ve sınırlamaları konusundaki uzmanların, elektrik mühendislerinin, 27 Şubat Pazar günü yapılacak olan İstanbul oda seçimleri.

Bu konuda Mehmet Özdağ’ın yolladığı mektup özet olarak şöyle:

“Bildiğiniz üzere bu hafta sonu EMO İstanbul seçimleri var.

Elektrik zamlarından sonra EMO, AKP için şu an en büyük hedef haline geldi...

İstanbul’da demokrat arkadaşlarımız aralarındaki tüm sorunları bir tarafa bıraktılar ve tek liste ile, DEMOKRAT MAVİ LİSTE olarak seçime gidiyorlar.

AKP-MHP listesi, İstanbul’da da Ankara, motivasyonu ile çalışıyorlar...

İstanbul EMO’nun kaybedilmesi ile EMO kaybedilir, TMMOB için de tahmin edilemeyecek sonuçlara yol açabilir:

İstanbul EMO seçimleri elektrik zamlarının üstünün örtülmesi için iktidara altın fırsat sunabilir, özel elektrik üretim-dağıtım şirketlerine sermaye aktarımının artarak devam etmesinin önünde en büyük engel ortadan kalkar.

27 Şubat Pazar günü Saadet Nuruilah Güleç ile başlayan Demokrat Mavi Listeye oy kullanmaya gitmeleri konusunda desteklerinizi bekliyoruz.”

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Sevgili okurlarım, Demokrasi, seçimden seçime sandığa gitmek değildir:

Toplumun çıkarlarını savunan STK’ler aracılığı ile yönetime katılmak Demokratik Rejim’in seçmenlere tanıdığı en önemli ayrıcalıktır.

Bu iki toplantı da hem sağlığımız hem de günlük yaşamımız açısından büyük öneme sahip:

Bir yandan, Ukrayna/Rusya savaşında barışı savunalım...

Öte yandan, mutlaka bu toplantılara katılalım ve hem sağlığımız hem de haklarımızı koruyalım!