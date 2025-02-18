İmamoğlu, Erdoğan ve yargı bağımsızlığı

18 Şubat 2025 Salı

Medyaya yansıyan haberlere göre, İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanmış:

“İddianamede İmamoğlu hakkında ‘bilirkişi’ soruşturması kapsamında ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İmamoğlu da hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi S.B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.”

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İmamoğlu buna karşı şu açıklamayı yapmış:

“Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı.

Mertliğin simgesi olan Kasımpaşa’nın adına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı’nı.

Biz mertçe mücadeleye hazırız. Hapse atılan belediye başkanları, genel başkanlar, meclis üyelerinin tek suçu bir kişiye karşı olmak, ona karşı seçimi kazanmak, 20 yıl sonra Türkiye’de birinci parti olmak.

Partiye bile göz koydular.”

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Ekrem İmamoğlu’nun kendisine karşı açılan davalarda Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutması üzerine, 16 Nisan 2017’de yasalara aykırı oy sayımıyla kabul edildiği iddia edilen Halkoylaması ile yapılan değişikliklerde, yargı mekanizmasının ne kadar “bağımsız” kaldığına baktım.

1) Anayasa Mahkemesi:

Gerektiğinde Cumhurbaşkanı’nı da yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi var ve bu ucube Anayasa’nın 146. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini kendisi seçiyor.

2) Yargıtay:

Madde 154’e göre, Yargıtay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

3) Danıştay:

Madde 155’e göre, Danıştay üyelerinin dörtte üçü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

4) HSK, Hâkimler ve Savcılar Kurulu:

Peki Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçen, ayrıca bütün yargı mekanizmasını düzenleyen, Hâkimler Savcılar Kurulu üyeleri nasıl seçiliyor?

Madde 159’a göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı (Müsteşarlık kalktı, Bakan Yardımcısı oldu) Kurulun tabi üyesidir. Kurulun, 4 üyesi Cumhurbaşkanınca; 7 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

Özetle Başkan dahil 6 üye Cumhurbaşkanınca, 7 üye de partili Cumhurbaşkanı’nın partisinin çoğunlukta olduğu TBMM tarafından seçilir.

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16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen bu yamalı bohça niteliğindeki ucube Anayasa’nın kurduğu “Şahsım Devleti Rejimi” ve bu rejimin “Yargı Erki Üst yönetimi”, Anayasa maddelerinden de açıkça görüldüğü gibi, Cumhurbaşkanı’nın seçtiği kişilerden oluşmaktadır.

Kamuoyu, yargı erkinin Cumhurbaşkanı’ndan bağımsız ve tarafsız olduğuna inanmamaktadır!