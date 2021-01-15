Kitaplar, kitaplar...

15 Ocak 2021 Cuma

Sevgili okurlarım farkındadırlar, burada zaman zaman kamuoyunda çok fazla duyulmayan ama önemli olan kitaplardan söz ederim.

Bugün, çok duyulan ve çok satılan Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’ın yazdıkları METASTAZ ve CENDERE, Metastaz 2 (Kırmızı Kedi Kitabevi) adlı kitaplarıyla söze başlamak istiyorum.

Çünkü bu iki genç gazeteci, Türkiye’deki siyaseti yozlaştıran, bütün demokratik kurumların içine sızmış olan tarikat ve cemaat gerçeğine, özellikle de yargının nasıl ele geçirilmiş olduğuna dikkat çekiyorlar.

AKP/Erdoğan iktidarı, Gülen Cemaati ile el ele, yargıyı ele geçirip Silivri Davalarında, orduyu, üniversiteleri, medyayı perişan etti. Ama daha sonra, iktidarın nimetlerini paylaşmakta aralarında kavga çıkınca Türkiye 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine, iktidarın toz kondurulmayan müttefiki Cemaat, “Fethullah Gülen Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması”, FETÖ/ PDY adıyla terörist ilan edildi ve büyük bir savaş başladı.

İşte METASTAZ ve CENDERE, bu savaşın sadece FETÖ/PDY’ye karşı yapıldığını, ama ondan boşalan yerlerin ayrı ayrı tarikatlar ve cemaatler tarafından nasıl işgal edildiğini gösteren iki kitap.

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Genel olarak kamuoyunun çok da dikkatini çekmeyen ama son derece önemli olan bir kitap Prof. Rona Aybay’ın yazdığı GENEL KAMU HUKUKU, 18. - 20. Yüzyıllarda Devlet, Kuramlar ve Uygulamalar (DER Yayınları).

Rona Aybay, bu önemli kitapta devlet nedir, hangi erklerden oluşur, yargı erkinin devlet içindeki önemi nedir, devletle vatandaşları arasındaki ilişikler nasıl olmalıdır gibi sorunları ve farklı devlet anlayışlarını son derece anlaşılır ve basit bir dille açıklıyor.

İngiltere, ABD, Sovyetler Birliği, Faşist İtalya ve Almanya’daki devlet anlayışları ve uygulamaları ile “Sosyal Devlet” kavramı ve “Anarşist Felsefe Açısından Devlet” örneklerini anlatan Aybay, Türkiye’nin içinde bulunduğu “rejim bunalımı” açısından mutlaka okunması gereken bir kitap yazmış.

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Süha Umar’ın kaleme aldığı BELGRAD, 500 Yıl Sonra (BOYUT Yayınları), Türkiye’nin Balkan politikalarına ışık tutan önemli bir kitap.

Kitap, esas olarak Sırbistan’da büyükelçilik görevi yapan yazarın, tarihsel perspektif içine oturtulmuş olan anılarından oluşuyor.

Hem Türkiye’nin dışişlerinin işleyişini hem de Balkanlar’ı anlatan renkli ve öğretici bir eser.

Yazarın, yine aynı yayınevi tarafından basılan ve anılarından oluşan, Çöl Devriyesi - Ürdün Anıları ve insan doğa ilişkisini, doğanın önemini anlattığı Büyük Beyaz Adam adlı kitapları da çok kolay okunan, çok renkli ve yararlı eserler.

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Bir başka anı kitabını eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve CHP milletvekili Onur Öymen yazdı; BASKILARA DİRENİRKEN, Bir Cumhuriyetçinin Siyaset Anıları (Remzi Kitabevi).

Her ne kadar bir anı kitabı gibi yazılmış ise de Öymen, 1 Mart Tezkeresinden Kıbrıs sorununa, AB ile ilişkilerden Ermenistan’la olan ilişkilere kadar bütün çetrefilli ve dikenli konularda Türkiye’nin karşılaştığı sorunları akıcı bir dille anlatıyor.

Son dönem dış politikaları açısından çok aydınlatıcı bir eser.

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Boğaziçi Üniversitesi direnişinin gündemin başına oturduğu bu dönemde okunması gereken bir kitap da eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün MEDRESE v. ÜNİVERSİTE- Geri Kalmanın ve İlerlemenin Karşılaştırmalı Tarihçesi, (İnkılap Kitabevi).

Medrese ile üniversiteyi karşılaştıran ve özellikle özgür tartışmanın önemini vurgulayan bir eser.

Tam da bugünlerde okunmalı.

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Son olarak Atilla Dorsay’ın iki kitabına dikkat çekmek isterim:

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER, 2015- 2020 (Remzi Kitabevi) ve DÜNYAYA AÇILAN SİNEMAMIZ VE YENİ BİR KUŞAK: Türk Sineması, 2010-2020 (Remzi Kitabevi).

Bütün sinemaseverlerin ilgiyle okuyacağı bu iki eser, bu konularda araştırma, inceleme yapanlara çok yardımcı olacağı gibi, izlediğimiz filmler üzerinden anılarımızı tazelemeye ve o güzellikleri yeniden yaşamaya yol açıyor.