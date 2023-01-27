Kitaplar, kitaplar

27 Ocak 2023 Cuma

Gündemi izlemekten, Cumhuriyet’e yazı yetiştirmekten, TELE1’e söyleşi yapmaktan, yayıncılara söz verdiğim kitapları bitirmeye çalışmaktan, Bavul Dergisi yazılarımdan, kıramayacağım dostlarımın, yazı ve söyleşi, imza isteklerini karşılamaktan, ailenin görmezlikten gelemeyeceğim ciddi sorunlarıyla uğraşmaktan vakit bulabildiğimde...

Kitap da okuyorum!

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Başımıza musallat olan “Şahsım Devleti” karabasanının meşruiyetten yoksun olduğunu kanıtlayan bir kitap:

Yazan Eski Yargıtay’ın Eski Başkanı Prof. Dr. Iur. Sami Selçuk, Hukuk Dünyasında DOĞMAYAN HALK OYLAMASI, Oylamanın Dürüstlüğü ve Ahlakiliği İlkesinin Çiğnenmesi, İmge Kitabevi.

Bu ucube Anayasa’nın nasıl haksız ve hukuksuz bir sözde halkoylaması ile kabul ettirildiğini anlatıyor.

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Herbert Marcuse’dan bu yana Marksizmi birey bağlamında, çağımızdaki son teknolojik, ekonomik, siyasal gelişmeler ve küreselleşme çerçevesinde irdeleyen önemli bir yapıt:

Nevzat Evrim Önal, İnsan Bencil mi?, Yazılama Yayınevi.

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Bir sinemacı, sanatçı, senarist Yiğit Güralp, yazar kimliğiyle karşımızda:

İyi Hissettiren Yazılar, Masa Yayınları.

Birçok ünlü sanatçı, birçok anekdot, birçok düşünce.

İnsanı gerçekten iyi hissettiren, mutluluk duygusunu güçlendiren yazılar.

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Bülent Eczacıbaşı Türkiye’de sanat ve kültüre katkıları olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisidir.

Kültür, sanat, felsefe ve elbette iş yaşamındaki izlenimlerini, akıcı ve kolay okunur bir dille kitaplaştırmış:

Aklımızda Bulunsun, Yapı Kredi Yayınları.

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Küreselleşme sonrası Dünya’daki stratejik oluşumları ABD karşıtlığı açısından irdeleyen bir kitap:

Mehmet Ali Güller yazmış: Kuşak ve Yol, Büyük Avrasya Ortaklığı, Kırmızı Kedi Yayınevi.

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Balyoz Davası kurbanlarından Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’dan Kurtuluş Savaşı ve Atatürk üzerine, iki çalışma:

Başkomutan, Emsalsiz Lider, Kırmızı Kedi Yayınevi.

Büyük Taarruz, Kurtuluş’un Mührü, Kuruluş’un Anahtarı, Cumhuriyet Kitapları.

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Zülâl Kalkandelen’den çok önemli iki kitap:

Çağımızın en devrimci ideolojisi ve hareketi üzerine, Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, Yeni İnsan Yayınevi.

Yetmez ama Evetçilerin, Liberal Solcuların kökenleri üzerine tarihsel ve siyasal, önemli bir irdeleme, İdris Küçükömer’in Tezleri, İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri, Kırmızı Kedi Yayınevi.

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Yolsuzluk üzerine yazılarıyla dikkat çeken Çiğdem Toker’den bir yolsuzluk incelemesi daha:

Şehir Hastaneleri, Milletin Cebinden Kamu-Özel İşbirliği, Tekin Yayınevi.

Sağlığımız ürerinden rant sağlanmasının öyküsü.

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Post-Post Kemalizm, Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar, İletişim Yayınları.

Derleyenler İlker Aytürk, Berk Esen.

Atatürkçülüğe ve Laik Cumhuriyetçi Devrimciliğe karşı olan etnikçi ve dinci reddiyeleri irdeleyen ama onların postmodern kavramlarını ve paradigmalarını kullandıklarından dolayı pek de yeni yaklaşımlara ulaşamayan çalışmalar.