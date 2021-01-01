Okurlarımdan yeni yıl dileklerim

01 Ocak 2021 Cuma

Çocuklar Noel Baba’dan dilekte bulunur...

Büyükler de Yeni Yıl’dan.

Ben daha gerçekçi bir tavırla, Yeni Yıl’ın bu ilk yazısında, bu yazımı okuma zahmetine girerek beni onurlandıran okurlarımdan dilediklerimi belirtmek istiyorum.

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Önce hemen belirtmeliyim ki bu yazıyı okuyan herkes zaten benim beklentilerimi gerçekleştirmek yönünde ilk adımları atmıştır...

Çünkü bir Cumhuriyet okurudur.

O halde ilk ve en önemli dileğimi belirtmeliyim:

Cumhuriyet gazetesini ve onun gibi gerçekleri yazan BirGün gibi Evrensel gibi gazeteleri, daha çok kişinin okumasını, olanaklı ise de bayiden satın almasını sağlamak.

Bu dileğim belki de Yeni Yıl’a ilişkin en gerçekçi dileklerden biridir...

Çünkü Cumhuriyet’e verilen okur desteği somut olarak gazete sayfalarına yansımaktadır:

Gazeteyi satın almış olanlar da internet sitesinden okuyanlar da okurlardan sel gibi akan destek ilanlarını görmüşlerdir.

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Sevgili okurlarım, insan hayatında ve evrende, değişmeyen tek şey, değişmenin kendisidir.

Bu nedenle herkes, her an, hem kendisi ve ailesi hem toplumu ve hem de tüm insanlık için olumlu değişmeleri gerçekleştirmeye çalışabilir, çalışmalıdır.

Siyasal iktidarın baskılarından ve Covid-19 tehdidinden korkup, yılıp da içine kapanmak, toplum ve dünya ile ilişkileri kesmek, çağdaş ve uygar insana yakışmaz...

Çünkü içine kapanmak ve küsmek, boyun eğmenin, biat etmenin, köleleşmenin ilk adımıdır!

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Bütün insanların tek isteği nedir?

Sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, refah içinde, özgürce yaşamak değil mi?

Bu isteğimizi, baskıya karşı küserek ve içimize kapanarak gerçekleştiremeyiz ki!

Daha adil, daha özgür, daha müreffeh bir toplum için çalışmamız gerekmez mi?

İşte benim Yeni Yıl için okurlarımdan dileklerim tam da bu noktada yoğunlaşıyor:

Daha adil, daha özgür ve daha müreffeh bir toplum için direnmek ve çalışmak!

Aslında bu devirde, bu hiç de zor değildir...

Her şeyden önce tüketici olarak gücünüzü kullanın:

1) Haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, baskıyı, yoksulluğu, gelir adaletsizliğini savunan yayın organlarını, gazeteleri almayın, okumayın.

Bu yanlışı savunan, gerçekleri saptıran televizyon kanallarını izlemeyin.

2) Adaleti, özgürlüğü, adil gelir paylaşımını savunan yayın organlarını, gazeteleri, okuyun, okutun, olanaklı ise satın alın, destekleyin.

Gerçek haber ve bilgi veren televizyon kanallarını izleyin, izletin.

İkinci yapacağınız iş, seçmen olarak gücünüzü kullanmaktır:

1) Haktan, adaletten, özgürlükten, adil gelir dağılımından yana olan siyasal partileri destekleyin.

2) Baskı yapanlara, gerçekleri gizleyen ve saptıranlara boyun eğmeyin, karşı çıkın, eleştirin.

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Değişmenin itici güçleri, eğitim ve örgütlenmedir.

1) Adalet, özgürlük, gelir adaleti için konuşacaksınız, eğitim yapacaksınız, örgütleneceksiniz, mevcut örgütlere destek vereceksiniz.

Bu ilkeleri savunanları destekleyeceksiniz.

2) Adaleti, özgürlüğü, gelir adaletini baskılayanlara karşı çıkacaksınız, konuşacaksınız, eğitim yapacaksınız, örgütleneceksiniz, mevcut örgütlere destek vereceksiniz.

Bu baskılara karşı çıkanları destekleyeceksiniz.

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Sevgili okurlarım, sizlerden Yeni Yıl dileğim, 2021’de, daha adil, daha özgür, daha müreffeh, daha mutlu bir toplum için yani Demokratik ve Laik, Sosyal Hukuk Devleti için direnmenizdir!

HEPİNİZİN DİRENİŞ YILI KUTLU OLSUN!