PISA’ya inat, Ceyhun Atuf Kansu, Yücel Erten ve Erendiz Atasü

07 Aralık 2023 Perşembe

Sevgili okurlarım, Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde PISA şöyle tanımlanmış:



“Açılımı ‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’ olan PISA, (Programme for International Student Assessment) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır...”



İşte bu araştırmaya göre Türkiye’deki öğrencilerin zaten OECD ortalamasının altında olan okuryazarlık, yani okuduğunu anlama ve anlatma yetenekleri, üç yılda, 10 puan daha gerilemiş.

Sanıyorum, bu gerileme, Erdoğan/AKP iktidarının gençlerimizi kültürsüzleştirmeye dayalı olan ve tarikatların vakıf ve derneklerine ipotek edilen eğitim politikasının somut sonucu.



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Ben bugün bu sonuçları düzeltmek umuduyla, birkaç temel kitap daha önermek istiyorum.



Kuvayı Milliye Defteri, ünlü şair, yazar, dilci, Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun, Gürol Sözen tarafından resimlenmiş olan şiir kitabı.



Nâzım Hikmet’in ünlü Kurtuluş Savaşı Destanı ile birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün insanlığa armağan ettiği Cumhuriyetin temelinde yatan İstiklal Savaşı’mızın ve Atatürk Devrimlerinin şiirsel öyküsü.



Kitabın ekleri olarak bu konudaki haberler, söyleşiler ve Ceyhun Atuf’un müsveddeleri de var.



Bütün gençlerin, hem İstiklal Savaşı’mızı hem Cumhuriyet Devrimi’ni hem de şiir sevgisini geliştirmeleri için mutlaka okumaları gereken bir yapıt.



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Yelkenler Fora, ünlü Tiyatro gurusu, sanatçı komple, yönetmen, Yücel Erten’in anıları.

Yücel Erten, kültürümüze, sadece bir yönetmen, bir rejisör olarak değil, tiyatromuzu biçimlendiren bir Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak da büyük hizmetler yapmış ve bu hizmetlerini İzmir’de de halen sürdürmekte olan bir üstattır.



Bu kitabında, ülkemizin ve bazı dostlarımızın kültürel sorunlarını, Erten’in yaşadıklarını, tiyatrocu bir sanatçının duyarlı gözlemleriyle, kimi zaman şaşırarak kimi zaman da kızarak okuyacaksınız.



Kitabın bir başka özelliği, özgün, özerk ve özgür bir sanat yönetimi bağlamında yapılmak istenen Demokratik bir devrimin, tiyatro eksenindeki atılım projesini de tarihe mal etmiş olmasıdır.

Bütün gençlerin okuması gereklidir diye düşünüyorum.



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Herkes Sevdiğini Öldürür, değerli ve ünlü yazar Erendiz Atasü’nün öykülerden oluşan son kitabı.



Edebiyatla haşır neşir olmayanların pek bilmediği bir gerçeğe işaret ederek, öykü yazmanın, roman yazmaktan çok daha zor olduğunu vurgulamalıyım.

Gençler bu kitapta, yaşamın içinden seçilmiş, süzülmüş, duygu, düşünce ve olayların nasıl birer edebi inciye dönüştüğünü keyifle okuyacaklardır.



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Okuyacağız, anlatacağız; gene okuyacağız, gene anlatacağız; bıkmayacağız, usanmayacağız...

Demokratik direniş hakkımızı, sonuna kadar, yılmadan sürekli olarak kullanacağız!

