‘Şahsım devleti’nde videolu Saray entrikaları

14 Mayıs 2021 Cuma

Devletin yazılı kurallarını ve yerleşik kurumlarını yok ettiğiniz ve yerlerine, örneğin padişah gibi “tek bir şahsın” kültürünü, bilgisini, duygularını, düşüncelerini ve KARARLARINI koyduğunuz zaman “ANOMİ” ortaya çıkar.

“ANOMİ” durumu iktidar değişikliği ile bitmezse, bir zaman sonra, zalimler arasındaki güç kavgasının yarattığı bir “CEHENNEM”e dönüşür.

Günümüzde de iktidardaki politikacılar ile “aile”, “örgütlü suç liderleri”, “ticaret erbabı” ve “tarikat şeyhleri” arasındaki ilişkiler de bu bağlamda görülmelidir!

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Salı günkü yazımda, devlet yapısıyla, aile, ticaret, tarikat, mafya ilişkilerinin temel farkını yazmıştım:

Devlet yazılı kurallara bağlıdır; ötekiler ise kişisel ilişkilere ve en tepedeki şahsın duygu, düşünce ve kararlarına göre işler.

Bu nedenle devlete, aileyi, mafyayı, ticareti, tarikatı soktuğunuz zaman ortada devlet filan kalmaz, en güçlünün emirleri geçerli olur, bu da iktidar içinde müthiş bir güç kavgasına yol açar.

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Uluslararası Antlaşmaların, Anayasa’nın, yasaların, yönetmeliklerin yazılı kurallarının ortadan kaldırılması toplumda “ANOMİ” yaratır.

Biliyorsunuz, “ANOMİ” kuralsızlık demektir.

“ANOMİ” durumlarında insanların başarı ve yükselmek için kullanabileceği, eğitim gibi diploma gibi geleneksel yollar ortadan kalkar...

Halkın liderlere olan inancı ve güveni sarsılırz...

Sonuç olarak iktidar değişir.

“ANOMİ”, iktidar değişikliğiyle çözülmediği zaman, yozlaştırılmış olan devlet içinde güç kavgası başlar.

Bu güç kavgası, kuralsızdır, acımasızdır, haindir, zalimdir; çünkü kavgayı kaybedenler yok olacaktır.

Böylece “ANOMİ”, “CEHENNEM”e dönüşür.

Bir bayram sabahı medyaya düşen Peker’in dördüncü videosu ve Soylu’nun buna verdiği yanıt, bu bağlamda görülmelidir.

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Zaten “örgütlü suç liderleri” ile olan ilişkileri Susurluk-Ağar ve Bahçeli-Çakıcı vasıtasıyla aleniyete dökülmüş olan iktidar mensuplarının, Peker’in dördüncü videosuna karşı gösterdikleri tepki TARİHE GEÇECEK İBRETLİK bir nitelik taşımaktadır.

Şu anda hâlâ iktidar içindeki bazı yerlerle temas ettiği ve destek gördüğü izlenimi veren Peker’in dördüncü videosu, Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı iken, o zamanın başbakanı Erdoğan’a en ağır saldırılar yapmış olan, şimdiki İçişleri Bakanı, Soylu’yu hedef alıyor.

Buna karşılık iktidarın sözcüsü Kalın şöyle diyor:

“İçişleri bakanımız @suleymansoylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar.”

Soylu, videoda dile getirilen, Peker’le işbirliği yaptığı da dahil olmak üzere, çeşitli suçlamalar karşısında, bunları aşırı bir dille reddettiği yanıtının bir yerinde bakın, iktidara destek vermek için akademisyenlerin kanlarıyla duş yapacağını söyleyecek kadar aşırı Erdoğan/AKP yanlısı olan Peker için ne diyor:

“Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var.

Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var.

Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var.

Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var.

Nasıl olsa BirGün gibi gazeten var.

Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var.

Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var.

Nasıl olsa FETÖ’nün sosyal medya ağı var.

Nasıl olsa HDPKK’nın tam desteği var.”

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Türkiye artık “CEHENNEM”e dönüşmüş olan bu “ANOMİ” durumunu sonlandırmalıdır...

“ANOMİ” ise ancak iktidar değişikliği ile sonlandırılabilir:

Türkiye bir an önce seçime gitmelidir!