Yeni yılda sofralar sağlık dolsun!

01 Ocak 2025 Çarşamba

Yılbaşı sofrası kurmak her zaman huzur verir bana. Bembeyaz bir örtüyü masaya örttünüz. Üzerine özel günlerde kullandığınız takımınızı çıkardınız. Ya da bugüne özel kırmızılı yeşilli tabaklarınız var. En güzel bardaklar, masada çiçekler… Mumlar ve renkli peçeteler… Tam bir şenlik havası. Sonra mezeler gelir birer birer, hem sağlıklı hem lezzetli olduğu için çoğunu sever ve öneririm. Evet kızartmalar da olabilir amam yılda bir nasıl olsa der, görmezden gelirim. Sonra yılda bir pişen iç pilavı üzerine hindi veya et… Ne severseniz o! Sarmalar ve dolmalar, börekler ve tatlılar derken yılbaşı sofrası doluverir. Ama bu sofrayı en güzel yapan şey ailedir. Sevdikleriniz, arkadaşlarınız, dostlarınız, komşularınız ve aileniz. Ben hepsine aile derim, kan bağı olsa da olmasa da aile gibi hissettikleriniz. Sofra şimdi tamam. Çocuklar için unutulmaz anılar, tombaladan çıkan rakamlar, evi saran mis gibi kokular. Bir de ağacın altında açılan hediyeler. Hepsi çok yakışır yeni yılı karşılamaya.

Önce ben bu yılbaşında ve sonraki günlerde sofralarımızda ne olsun bir özet yapayım;

Sofralarımızda bol sebze olsun, zeytinyağı olsun,

Her gün biraz balık, biraz da et olsun, miktarlar az olsun,

Her etin yanında mutlaka yeşil bir salatası olsun..

Mercimek olsun, kuru fasülye olsun, nohut olsun..

Tahıllar esmer olsun, ekmekler, makarnalar tam undan olsun,

Yoğurtlar probiyotikli, ayranlar, kefirler yeterli olsun,

Doğal şekerler olsun, meyveler olsun, sağlıklı ve hafif tatlılar olsun,

Yumurta eksik olmasın,

Sağlık olsun, bol vitamin ve bol huzur olsun dilerim.

Biz bu yıl sağlık konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Ama bugün yılbaşı! Bu güne özel bir yazı olsun istedim. Çok sevdiğim, sizlerin de çok sevdiğini bildiğim bir kaç isimden birkaç satır cevap istedim. Sizin için yılbaşı sofrasında ne olmalı ? En sevdiğiniz ve beklediğiniz yemekler nelerdir diye sordum, işte cevaplar…

Sibel Taşçıoğlu’nun yılbaşı sofrası ; Ben yılbaşında bir arkadaşımıza davetliyim ama bu sofrada neler görmek isterim anlatayım. Mezeler olsun isterim, patlıcanlı, yoğurtlu sebzeleri çok severim.. hindi mutlaka olmalı. Kestaneli, bademli veya iç pilavı severim. Yani o güne özel pişmiş olmalı, farklı olmalı. Börek, çörek çok severim. Tam bir sofra olsun isterim. Aslında biliyorsun makarna çok severim ama o benim kendime özel bir yemek, yılbaşında sofrasında istemem. Her zaman sofrada olmayan yemekler olsun isterim. Tatlıyla çok işim yok, belki kabak tatlısı olabilir. O da kireçte kabak olsun isterim.

Zara’nın yılbaşı sofrası ;

Yılbaşı, en sevdiğim zamanlardan biridir. Toplu olarak yeni heyecanlar ve umut, ışıklandırmalar hepimize iyi geliyor sanırım. Ben genelde o gece sahnede oluyorum ama o hafta içi mutlaka geniş ailemi yemekte ağırlamak isterim. Kırmızı, yeşil ve altın tonları vazgeçilmezdir yılbaşı sofrasında, herkese hitap edecek ortalama menü hazırlamaya çalışırım, iç pilav ve yılbaşı kurabiyeleri demirbaş hazırlığımızdır ama beni asıl çok mutlu eden çocukların mutluluğu, aile birliği duygusunu yaşamaları, umut ve gülümsemeyle eski yıla teşekkür edip yeni yıla geçmelerine şahit olmak. Geçen zaman değil ömür, iyi hatıralar elimizde kalan..

Kalben’in yılbaşı sofrası ; Ne güzel bi soru! O gün genelde çalışıyor ve düzgün yemek bile yemiyorum. Ancak sana özel yanıt vermem gerekirse, yedikule marullu, çeri domatesli, rokalı bir yeşil salata, ton balıklı, havuçlu ve İzmir tulumlu spagetti, karalahana sarma, ve mis gibi lezzetli bir tavuk suyuna zerdeçallı çorba. Tam bir yılbaşı sofrası olurdu benim için.

Şeyla Halis’in yılbaşı sofrası ; Yılbaşı soframda neler olur? Kabak, havuç, patlıcan sebzelerinden oluşan yoğurtlu veya farklı çeşit mezeler, ezme, yeşillik karışık bol domatesli salata çeşitleri , 1-2 zeytinyağlı tabağı ve et olmazsa olmaz. Bu tabii 1 meze 1 zeytinyağlı 1 salata ve et bile olabilir. Dört farklı kalemden bir tane olsa tamamdır. Hayatımda hep olmasını istediğim yemek türlerinin temelidir. Koşula göre genişletilebilir. Ama hayatımı köfte ve patates kızartmasıyla da geçirebilirim. Bu ikilinin yeri ayrı.

Yeşim Salkım’ın yılbaşı sofrası ; Yılbaşı sofrası bizde çok hazırlanmaz çünkü hep çalışıyor olurum. Ama sahne öncesi evde olursam yemek yapıyorum, olmazsa olmaz sarmalar, salatalar, mezeler. Biz giritli olduğumuz için ve arnavut olduğumuz için yöresel yemekleri mezeleri onla rolmazsa olmaz. Tertemiz beyaz masa örtüsü, üzerine beyaz tabaklar, çiçekler.. Yılbaşı pastasını çok seviyorum, bana yeni yılın bütün güzelliğini kışın gelişini hatırlatıyor, üzerine yağdırmış kar, yılbaşı çiçekleri, ağaçlar.. Ruhumuzdaki çocukluğu hatırlatıyor be dışarıdan böyle bir pasta almayı tercih ediyorum.

Zeynep Mansur‘un yılbaşı sofrası ; Yılbaşında her yıl çalışarak geçtiği için otelde yiyorum. Ama kendim hazırlayacak olsam, yılbaşı yemeğimde olmazsa olmazım ise hafif yiyeceklerden oluşsun isterim.Şık bir sofra olması önemlidir. Kırmızı şarap iyi pişmiş bir et yemeği olabilir mesela.