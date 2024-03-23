Altınok’un imar görüşmesi

23 Mart 2024 Cumartesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden aday olan Mansur Yavaş bir miting konuşmasında başkan adaylarının mal varlıklarını açıklaması gerektiğini belirtti. Hemen sonrasında mal varlığını paylaştı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. Sonrasında Murat Kurum önce sözlü sonra yazılı paylaştı. AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok önce “Mülk Allah’ındır biz emanetçiyiz” diyerek açıklamaktan çekindi. Daha sonra “Ben ne zaman istersem o zaman paylaşırım” dedi. Sonrasında ise listeler paylaştı. Evet listeler!

15 Mart tarihinde sosyal medya hesabından mal varlığını açıklayan Altınok, 22 arsa (kendi üzerine), 11 konut (kendi üzerine), 1 benzin istasyonu (kendi üzerine), 2 bina (kendi üzerine), 25 tarla (kendi üzerine), aile şirketi hissedarlığından 67 konut (şirketteki payına düşen), 5 dükkân (şirketteki payına düşen) olmak üzere birçok mülke sahip olduğunu duyurdu.

Tabii listedeki taşınmazların fazla olması, marketten süt, yoğurt, tereyağı, peynir alırken bile iki kere düşünen herkesin hem dikkatini çekti hem de seçmenin homurdanmasına neden oldu.

Bu akıl almaz zenginliğin kaynağı neydi?

Listedeki taşınmazları inceledim tek tek. Toplam 6 milyon metrekare (6 bin dönüm) araziden bahsediyoruz. Bazı ülkelerin yüzölçümünden büyük bir mülkiyet bu...

Beyan edilen arazilerden biri başka kişiler üzerine olan parseller ile birleştirilerek parsel oluşturulmuş ve kat karşılığı inşaat ile anlaşılmış.

Son aşamada Turgut Altınok, Sinan Aygün, Rifat Hisarcıklıoğlu, Salih Bezci, Ahmet Kuru, Ali İhsan Oğultürk, Bekir Akar ortak duruma gelmiş ve “Elmar Tower” inşaatı yapılmış.

İşte bu plazadan Turgut Altınok’un ortak olduğu şirkete 183 daire kalmış. Dairelerin kiralık bedelleri ortalaması 19 bin Türk Lirası, satılık ise 3.5 milyon Türk Lirası bedeli var.

Turgut Altınok mal beyanında arazilerinin ve dairelerinin tutarlarını belirtmemiş.

Bu bilgileri kamuoyuna aktardıktan sonra Antalya’daki bir haber kaynağım yine Altınok ailesine ait olan Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan arazilerinin de kat karşılığı verildiği ve buraya 660 konut yapıldığı bilgisini paylaştı.

Burayı araştırdım.

Gerçekten de 12 bin 129 metrekare arazi var. Yine kat karşılığı ile Ramazan Karabulut ile anlaşılmış. Hatta emlaknews. com.tr haber sitesi başta olmak üzere 2022 yılında her yerde de haber olmuş. Turgut Altınok’un aile şirketinde de ortağı olan Hacı Altınok’un arsa sahibi olduğu belirtilmiş. Bu bilgiyi resmi kaynaklardan da doğrulattım.

Ve soru sordum...

“Burada yapılan arazi veya 660 daire mal beyanında yok. Neden?” dedim. Tabii kamuoyu da aynı soruyu sormaya başladı. Altınok önce NOW TV muhabirinin bu soruyu sormasına “Babadan kalma efendim babadan kalma” diye cevap verdi. Sonrasında Barış Terkoğlu, Altınok’un ablası ile görüştü ve ablası “Daha fazla malımız var ama intikal yapılmadığından gözükmüyor. Turgut arazilerini Antalya’da olduğu gibi değerlendirdi” dedi.

Turgut Altınok ise katıldığı programda “600 dairem yok tapularını açıklayın” dedi. Sanırım inşaattan Altınok ailesi payına düşen daire sayısı projedekinden az. Kaç tane var 300, 200, değişir mi?

İnşaat tamamlanınca elbet tapu çıkar. Turgut Bey de bunu biliyor.

Ancak sorularımıza devam edelim.

Mesela eski Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın yanına gittiğini sayın başkan doğrulayacaktır. Hatta gittiğinde yine yapılan 660 dairenin karşısında bulunan 15451 ada 1 parselde kayıtlı bulunan Abdülkadir Kart ve Hacı Altınok üzerine kayıtlı arsada OPET Petrol İstasyonu imarı için konuştuğunu da doğrulayacaktır. Benzin istasyonu yapıldı. Abdülkadir Kart, AKP Rize milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapı komşusu. ASL İnşaat’ın sahibi kamudan 5 milyara yakın ihale almış bir iş insanı aynı zamanda.

Bir de Altınok Gayrimenkul 2020- 2022 tarihleri arasında vergi ödememiş. Matrahsız. Mutlaka giderleri vardır ve mali evraklarında görünecektir. Ancak bakkaldan aldığımız sakıza, açtığımız lambaya vergi ödeyen biz aciz kullar bu kadar mal varlığına karşı vergi verilmemesinin sırrını merak ediyoruz.

Sayın başkan hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Artık belki vergi verilmemesi ve üzerine kayıtlı yüzlerce dairenin cevabını mahkemeler yolu ile öğreneceğiz.