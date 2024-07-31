31 Temmuz 2024 Çarşamba

Hafta sonuna denk getirerek, ziyaretçi yasağı uygulayarak, kısa kesintilerle 28 saat çalışarak çıkardığınız yasayla tarih oldunuz.

Yasanın derhal çıkarılması için verilen talimatın gücü kadar yüksek ki bunu başardığınızı kanıtlamak için de toplu fotoğraf çektirdiniz. Sizi tek tek tanımayanlar olabilir, adlarınızı da yazın, tarih kaydını tam yapsın.

Yıllarca bir sorunun büyümesine göz yumdunuz...

Hayvan hakları savunucularının Meclis’i yol etmesine neden olacak kadar umut verip taslaklar hazırladınız...

Veteriner hekimlerini usulen dinleyip bildiğinizi yaptınız...

Ortaya çıkan yasanın ne getirip götüreceğinden büyük çoğunluğunuzun haberi yok. Sadece yasanın çıkması gerektiğini biliyorsunuz...

Çıkardığınız her dört yasadan biri, bir önceki yasadaki hataları düzletmek için. Bununla ilgili de yolda gördüğünüz aksaklıkları “Bir yasa daha çıkarırız olur biter” diye bakıyorsunuz.

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Trafik kazalarında insanlar ölüyor, yaralanıyor diye, yolları trafiğe mi kapatıyorsunuz?

Eşek arıları insana zarar veriyor diye, bütün arıları şüphe halinde ortadan kaldırmaya izni veren yasa mı çıkarıyorsunuz?

Doğada zehirli mantar da var diye, bütün mantarlar yok edilebilir mi diyorsunuz?

Her yıl 400 kadının erkekler tarafından öldürülmesiyle devam etmek gerekir ama burada keselim!

Yalan, yasanın adından başlıyor:

Hayvanları Koruma Kanunu!

Günlerdir tartışılan, özünde sahipsiz hayvanları öldürme şeklinin konduğu yasanın ilk halinden milim sapılmadı. Sadece anlatım şekli değişti. Sokak hayvanlarının öldürülmesi kararı şöyle verilecek:

- Tehlikeli olduğuna dair şüphe duyulması halinde!

Şüphe yeterli!

AKP mantığı “şüpheyi” hep suçlu olmaya dair kesin kanıt olarak görüyor. Geçmişte kumpas davalarında da kendilerince en ufak bir şüpheyi hüküm verme gerekçesi yapmışlardı.

Bir yasa bütün dirençlere karşın sabaha karşı çıkıyorsa, orada normal olmayan bir şey vardır.

Dün sabaha karşı, gün doğmadan çıkan yasanın uygulanabilmesi için ayrıca yönetmeliklerin hazırlanacağı ifade ediliyor. Belli ki mücadele devam edecek. Dün sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi cumhurbaşkanının yasayı veto etmesi için kampanya çağrısında bulundu. Safları netleştirme bağlamında elbette kıymetli bir girişim ama Erdoğan’ın “Bir an evvel çıkarın” diye talimat verdiği bir yasayı veto etmesi için ancak karşılığında Hazine’ye akacak bir şeylerin olması gerekir!

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Hayvanlara reva görülen bir davranıştan bilin ki, gerektiğinde insanlar da payını alır!

Bu aşamadan sonra en yararlı tutum yerel yönetimlerin çözümler üretip iktidarı da bu çözüme zorlaması olabilir.

Sadece CHP’li belediyeler değil, belki iktidar partisine mensup başkanlar bile bu yasayı uygulamada zorluk çekecek.

Bunu iktidar mantığına anlatmak zor ama doğada her şey birbirine bağlı bir zincir. Bu zincirin halkalarından biri koptuğunda denge de bozuluyor. Bu kopukluklar nedeniyle zaten sarsılmış olan doğa dengesi hiç öngörülmeyen sonuçlar doğurabilir. Çok merak eden ortaçağda veba salgınının başlangıç noktasını araştırabilir. Kedileri toplu halde katledilerek farelerin olağanüstü artmasının sonuçlarına bakabilir.

Türkiye’de 29 veteriner hekimliği fakültesi, 11 bin veteriner kliniği var. Onları da sorumluluğa katan bir süreçte planlamak gerekiyor.

AKP-MHP bu yasayla tarih oldu...

Şimdi milletle yaşatmayı önceleyen bir tarih yazmak gerekiyor!

Yaşam yasadan güçlüdür!