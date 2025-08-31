Merkez Bankası açıkladı ya, kur korumalı mevduat ucubesinin veya halkın servetinin para babalarının cebine akıtılması sürecinin sona erdiğini... Keşke bunu böyle ilan etmeseydi, sessiz sedasız süreci bitişine bıraksaydı. Çünkü dünyada eşi benzeri bulunmayan, sözde enflasyonun sebebinin faiz olduğu “büyük ekonomik buluş”un nasıl bu ülkeye en az 60 milyar dolara mal olduğu tartışması başlamayacaktı.

Arada sırada arayan ve Orhan Bey mutlaka bunu yazın diyen finans dünyasından bir okurum, bu kez, buluşun mucidinin adı geçmiyor tartışmalarda, diye şikâyet etti.

NAS... NAAAS...

Tabii salt bu politikayı uygulaması için seçilen işadamı Nureddin Bey’e epey haksızlık yapılıyor. O sadece bir kararlaştırılmış KKM uygulamasının seçilmiş aracı. Nebati Bey ve çevresi, bu KKM hesaplarından yararlandı mı, iktidar çevresinde kimler yararlandı, parasını katladı... Tüm bunları nasıl öğreneceğiz?

Türkiye’de faizin enflasyonun nedeni olduğunu Türkiye’ye anlatan ve hayata geçiren, kendisini de ekonomist olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan idi. Okurum, bu hakkın sahibine teslim edilmesi gerektiğini söylüyordu.

Cumhurbaşkanı üstelik bu buluşuna bir de dayanak sunuyordu millete: Nas, naaas. Yani ekonominin temel kurallarına aykırı olarak enflasyonu dizginlemek için faizi düşürmek Allah’ın emriydi.

MALİ VE SİYASİ OLİGARŞİ ORTAKLIĞI

Faizler 19 iken enflasyon yükseliyor, millet dolara hücum edecek gerekçesiyle faizler indirilince, TL’ye KKM mevduat hesabı açıldı. Enflasyon patladığı gibi, iktisatçıların hesabına göre bugüne kadar 60 milyar dolar KKM hesaplarına ödendi. Tam bir ballı yağlı börek.

Bu önerinin bilerek isteyerek hayata geçirildiğine hiçbir kuşkum yok. İktidarı avuçlarının içine alan, yatırım yerine paradan para kazanmayı ilke ve amaç edinen vurkaççı mali sermayenin, KKM’nin uygulanmasında etkili olduğunu düşünmeliyiz.

Şüphesiz tüm siyasi sorumluluk iktidarda, Saray’ın başında patlayan bir olay.

KARANLIK KUTU AÇILMALI

KKM olayı, öneriler ve kabuller açısından karanlık bir kutu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Merkez Bankası’nı döşenen en büyük hortum.

Tabii ki mesele MB değil, millet, Hazine, bu ülke insanlarının alın teri, göz nuru, ödenen ve iç edilen vergiler.

KKM karanlığını aydınlatmak bu ülkenin araştırmacılarının boynunun borcudur.

Sonuçları biline biline, kim önerdi, siyaset neden kabul etti... Tüm serüven tüm sorumluluklarıyla ortaya çıkartılmalı.

Bu “buluş” cumhurbaşkanına mı aitti, yoksa bugün artık Saray’da olan veya olmayan büyük para babalarına çalışanlara mı? Bunu bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Nebati Bey bir günah keçisi olarak ekonomi tarihimizde mümtaz yerini şüphesiz aldı...

Ama ülkenin, milletin bu büyük kaybının hesabı henüz sorulmadı.

60 MİLYAR DOLARIN ÇOK ÖTESİ

4 yıla yakın korkunç bir enflasyon ve pahalılık yaşıyor bu millet. Emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, evsiz barksız kalanların, geliri ütülenlerin, yoksullaşan milyonlarca yurttaşın, asgari ücreti düşük tutulanların, 4 yıldır çektikleri sefaletin, azabın, ceplerinden çalınan trilyonların hesabını kimse yapmıyor.

60 milyar dolarlık hortum, yaşadıklarımızın yanında komik bir para.

Yukarıda saydıklarımızın maddi ve manevi kayıplarının bir hesabı yapılabilir mi? Kayıp bir trilyon dolar mı yoksa? Bunun kümülatif hesabını kim yapacak?

Bütün mesele KKM mi diye soruyorsunuz. Şüphesiz ki değil ama bir dağın milletin üzerine yıkılmasının ve etkisini hâlâ sürdürmesinin başlangıç noktasıdır orası.

Mutlaka aydınlatılmalıdır.