Dünkü yazımda kur korumalı mevduat belasının veya muazzam servet transferinin Merkez Bankası kasasından 4 yıl içinde 60 milyar doları para babalarının ceplerine havalandırdığını ancak bunun kümülatif bir dizi başka milyarlarca doları hesap dışı tuttuğunu yazmış ve bunun hesabını kim yapacak ve kim verecek diye sormuştum.

CHP bunu neden ciddi bir günlük politika sorunu yapmıyor bilmiyorum. Bu, iktidarın bu ülkeye yaptığı ekonomik en büyük kötülüktür.

İktidar büyük ekonomistin yönetiminde, KKM’den önce de 128 milyar doları berhava etmişti. Bunu unuttuk. O zaman ekonominin başında bir başka büyük ekonomist oturuyordu: Berat Albayrak. 2019 yerel seçimlerine gidiliyordu ve dolar yine baş kaldırıyordu, seçimlerden önce doları sabit tutmak ve faizleri düşük tutmak için MB piyasaya dolar sürmeye başladı. Bu ikinci büyük ekonomist ve onun MB başkanı 2020 Kasım’ında pılını pırtısını toplayıp koltuklarını boşalttılar. Amerikan Goldman Sachs Bankası bu süre içinde 100 milyar dolardan fazla döviz satıldığını açıklayacaktı.

Unuttuk değil mi bunları!

Aslında KKM belası veya ucubesi 128 milyar dolar olayının devamıydı. Henüz o zaman MB’nin politika faizi 10 civarındaydı. Enflasyon azıyordu, dolara hücum sürüyordu, MB Başkanlığı’na getirilen Naci Ağbal, faizi yüzde 19’a çekince görevden alındı... Yerine kullanışlı biri getirildi. Biliyorsunuz.

Veee iflasa koşan Türkiye’yi dibe çöktürecek KKM ucubesine geçildi.

8 YILDIR BATAKTA ÇIRPINMA

Yani Türkiye aslında 7-8 yıldır batakta ve çaresiz, bilgisiz, cahil veya tam tersine bilinçli çöküşü körükleyen bir iktidar hâlâ yönetimde.

Türkiye muazzam servet transferlerine sahne olan 7-8 yıllık batakta çırpınıyor. 2023 genel seçimlerini kazanamayan ve bu milletin makus talihini değiştiremeyen politikacılar hâlâ sahne almakta direnmiyor mu, insan çıldırıyor.

Lanet olsun...

Birileri bana laf atıyor: Sen de 6’lı masayı ve Kemal Bey’i destekliyordun ne oldu, diye.

Bu iktidarı değiştirebilecek çoğunluğa sahip değiştirmeye yakın hangi parti/ partiler koalisyonu olsa desteklerdim. Çocuklarım için, gelecek için. Taş koyup sonra seçilememesinde bir gramlık bile engel olmak, çok daha ağır yüktür insanın omuzlarında.

60 MİLYARDAN 250 MİLYARA

Konumuza dönelim: Ekonomist/finans uzmanı Ömer Fırat Gencal, TELE 1 ekranlarındaki konuşmasında KKM’nin bu millete, bu ülkeye maliyetini 250 milyar dolar olarak hesap ediyor. (https://l24.im/ cLeW6) Ayrıntılar videoda.

Tabii bunlar maddi deliller. Bir de bunun manevi çöküşleri, ülkede patlayan ahlaksızlıkları, toplumsal hayata toplumsal ilişkilere yansımalarını, bozulan aile ilişkileri; işlenen cinayetleri, kaybolan hayatları, hapishaneleri, sokaktaki çocuk genç çeteleri vb. de var.

Veee iktidara yaslanan mafyacıları, kurulan borsaları vb. de katın... Manevi ve toplumsal çöküşün maliyetini hesap edecek bir ekonomist yoktur ama toplumbilim bilimciler!? Biliyorum hepiniz çaresizsiniz!

SANAL DÜŞÜŞ

Ülke hâlâ sanal bir enflasyon düşüşü yaşıyor. Evet düşüyor da gıdım gıdım. İktidarın enflasyonu ise koşar adım.

TÜİK’in meyve sebze fiyatlarıyla ziraat odalarının açıkladığı sebze meyve fiyatları arasında büyük fark var.

Enflasyonu en gerçekçi izleyen tek kurum var: ENAG. Bilimin bir kuruluşu. Siyasetin aracına mı kulak vereceksiniz, yoksa bilimin sesine mi?

Mesela TÜİK’in (halkın değil!) haziran enflasyonu yüzde 1.37! Yıllığı ise 35.05.

ENAG ise hayır yüzde 3.05, yıllık ise yüzde 68.68 diyor.

Yani fark iki katı!

Temmuz’a gelince, TÜİK 2.06, yıllık 33.52.

ENAG’a göre ise temmuz yüzde 3.75 arttı. Son 12 ayın artışı ise yüzde 65.15.

SORUN YOK, HALKA KAZIĞA DEVAM

Yani yarı yarıya halkı yanıltma. İktidarın hızlı düşüşe ihtiyacı var. Eylülde politika faizinde hızlı düşüş yapacaklar.

Yapsınlar da bu düşüşler halkın sırtından yapılıyor, para babalarının değil. Emekli işçi memur TÜİK’e göre zam alıyor. 2027 memur zammını bu nedenle yüzde 4 olarak dayatıyorlar.

Ve ilginçtir piyasa da bu sahte hızlı düşüşü satın alarak hesap kitap yapıyor. Bunun nedeni zorla yapılan hızlı düşüşün kendilerine bir zararı olmaması.

Zarar halkın sırtına bindirildiği sürece, ortada hiçbir sorun yok.

Yarın: 250 dolarlık çöküşün halka büyük etkisi üzerine...