Kulaklarımda Moğollar’ın şarkısı çınlıyor:

“Derin uykudaydım

Sesine uyandım

Ter içinde dedim

Uyku tutmadı

...

Kıyamet ortam bile

Bir şey kopmalı

Bir şey yapmalı hey,

Bir şey yapmalı...”

***

Belki bunu söylemek moral bozucu gibi algılanabilir ama hayır, bir şey, yeni şeyler yapmalı.

CHP anketlerde hâlâ birinci parti, fakat fark açılmıyor, dahası sanki bir iki puanlık azalma var gibi. Anketlerin ortalaması öyle diyor. Bazı tek tek anket sonuçları da.

Bir tıkanma mı var? CHP yönetimleri bu durumu şüphesiz tartışıyorlardır.

Mitinglerin enerjisi çok yüksek, baktığımızda ülkenin farklı kentlerinde, Anadolu’da, İstanbul’da insanlar sahaları dolduruyor. Özgür Özel’in performansı yabana atılır gibi değil. Seçmende dahası sabırsızlık işaretlerini bakan göz görüyor.

***

Evet bir şey yapmalı ama ne ve nasıl? Zaten Moğollar da ne yapılacağını söylemiyor ama artık bir şeyler yapmanın şart olduğunu haykırıyor.

***

İktidar için çok daha net program? Özgür Özel eylülde parti programı için toplantılardan bahsetti.

Tabii de seçmene ulaşmayacak, okunmayacak uzun programlar CHP’nin geleneğinde var. Partinin web sitesine konur, fazla abartmadan, hızla okunup anlaşılabilecek şekilde.

***

Fakat ben programdan bahsetmiyorum, partiye itici güç kazandıracak somut 3-5, 5-10, en çok 20-25 sloganvari karardan söz ediyorum.

Somut, kesin, abartılı olmayan, akla yatkın, uygulanabilirliği yüksek, yatan, umut veren, insanların geleceklerini görebilecekleri, kurtuluşun işaretlerini/tünelin ucunda ışığı değil parlak ışığı görebilecekleri... sahiplenip peşinden gidecekleri...

***

Şüphesiz milletvekillerinin ülkeye dağılıp halkla ilişkileri yükseltmeleri önemli.

Ama yetmez.

İşçileri memurları satıyor sendikalar...

Milyonlarca memur ve işçiye somut bir şeyler söylemenin büyük bir ortamı var, onları örgütlemenin ve dayanışmanın da.

Aileleri, emekliler, analar, çocuklar, işsizler ve gençler... tüm onlara, dahası AKP’lilere de umut vermeli, sokak sokak...

Gençlerin enerjisi çok önemli...

Program ve gelecek için onların yaratıcılığına bırakmalı işleri...

Şimdiden...

***

Alanlarda fışkıran enerjiyi, ülke çapında daha irili ufaklı kasnaklarla mikro insan gruplarına ve yerel bölgelere nasıl yayılır, temel sorun budur.

Sahalardaki enerji yayacak kasnaklar olmazsa, iş zor görünüyor bana.

Avare kasnak deyimini anımsamalı.

***

Parayı nereden bulacaksın diyecekler tabii.

Zaten iktidar değişme aşamasına gelince Türkiye’nin üzerinde güller açmaya başlayacak.

İktidarın “Belediyeleri silkeleyin” talimatını anımsayın.

Para çok, 23 yıldır trilyonların aktığı beşli çeteleri düşünüyorum da...

Saray, “Silkeleyin onları” da dese bütçe açığını kapatacak kaynak yaratır.

Tabii insanın kendisine yönelik silkeleyin talimatını vereceğini sanması da abesle iştigal etmek olur.

Bunu ancak bir başkası verebilir.

Paranın akışını halka yöneltmek, tabii ki.

***

Moğollar haykırıyor, sanki CHP’ye...