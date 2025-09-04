Ülkenin yönetim kuralları vardır. Bu kuralları anayasa ve yasalar belirler. Hiçbir kuralın olmadığı, kuralların iktidarın beştaş oyununa çevirdiği bir düzende sadece tek oyuncu vardır.

Kuralların berhava olması yeni bir şey değil.

Bırakın bu ülkeyi yöneten kişinin kaçıncı kez “Ben Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımıyorum” demesini, minik ortağının AYM kaldırılmalı isteğini, ilk akla gelen bir ilk derece mahkemesinin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı iki kez üst üste tanımadığını açıklamasıdır.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın kişisel başvurusunu AYM hak ihlalidir diyerek Atalay’ın serbest bırakılmasını istiyor. Ağır ceza mahkemesi sen “Sen de kim oliysun da” diyerek dosyayı Yargıtay’a havale ediyor. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi, sıkı adeta ben sıkı reisçiyim diyerek, Anayasa Mahkemesi’nden üstün olduğunu belirterek AYM üyelerine suç duyurusunda bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ HUKUK DARBELERİ

Anayasa Mahkemesi’nin en yüksek mahkeme olduğu yasalarda yazılıdır. Yargıtay anayasaya ve hukuka bir darbe yapıyor. İktidarın sesi soluğu çıkmıyor. Adalet koltuğunda şeklen oturan kişinin de.

Uzun süredir hukuk devrilmiştir.

Selahattin Demirtaş ile devrilmiştir. Osman Kavala ile Gezi mahkûmları ile devrilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hiçbir kararını uygulamayarak devrilmiştir.

Ayşe Barım tutuklanması ile devrilmiştir.

İstanbul’a başsavcı olarak AKP’de üst düzey siyaset yapanı atayarak da CHP’yi tasfiye sürecini başlatarak devrilmiştir.

2017 referandumunda 2 milyon damgasız oyun kabulü ile devrilmiştir.

YSK’NİN GÖREVİ NEYDİ?

Hukukun devrilmiş olduğunu şuradan da anlıyoruz ki YSK, kendi kararını çiğneyen ısmarlama asliye mahkemelerinin dosya üzerinden CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı görevden alması karşısında sessiz kalmaktadır.

YSK’nin kararları tartışılmaz ve değiştirilmez anayasa hükmünün bir zırva olduğunun anlaşılması ile oyunun sonu ilan edilmiştir.

YSK hey mazbatalarını ben verdim, bir sorun yok kongrelerde demeyerek, sistemin çökmesinde başrolü oynamaktadır.

YSK var mıdır yok mudur? İktidarın lehine karar vereceği zaman vardır. Hukuksuzluklar ayyuka çıktığı zaman yoktur.

SİYASİ PARTİLER YASASI YETKİLİ

Hukukçu Bahadır Erdem: “Parti kongreleri ve seçimler sadece ve sadece Siyasi Partiler Kanunu’nda yazan hükümler çerçevesinde iptal edilebilir. İlçe, il ve yüksek seçim kurullarına itiraz süreleri içinde yapılan itirazlar ve kesinleşen kararlardan sonra mahkeme eliyle hiçbir kongre iptal edilemez. İstanbul il kongresi mahkeme kararı ile iptal edilemez ve seçilmiş başkanı ile delegeleri mahkeme kararıyla görevden alınamaz.”

Bu konuda koltuğunda şeklen oturan bakanın diyeceği var mıdır?

“Demokraside bir partinin organlarına sadece o parti üyeleri karar verebilir, aksi siyasal temsil fikrine de siyasal katılmaya da kökten aykırıdır. Demokrasinin temel kurumu olma vasfına aykırıdır.” Ersin Kalaycıoğlu böyle diyor, tabii, hukukun devrilmediği ülkelerde bu olur.

Aslında Saray her şeyi kontrol etmiyor boşuna. Açık ve net, böyle bir kaotik durumu isteyerek yarattı.

Koltuğa bir de adamını oturttu ki sanki hukuk vb. varmış gibi açıklamalar yapsın, her şey normal gibi milleti inandırsın. Görevini yüzde 100 yapıyor, yani o koltuğu fazlasıyla hak ediyor.

***

CHP de bu “Saray normali” koşullarında oyun oynamaya zorlanıyor.

Her şey devrilmişken.

CHP bıraksın artık dosyası RTE’nin elinde Bahçeli’nin peşinde dolaşmayı. Hikmet Çetin boş boş hayaller kurmayı (kim görevlendirdi soru işareti), siyasetin gidişatını kendi ve milletin gücünde değil, çatlaklarda aramayı.

Kural yok. Kendi oyununu kurma zamanı.