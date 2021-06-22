SBK: Siyasi müsilajın - salyanın, dip çukurdan dışa vurumu

22 Haziran 2021 Salı

Biliyorum, düşüncelerinizin kokusunu alıyorum; Ne o, dünya yeniden şekilleniyormuş da, Çin’miş, Amerika’ymış, savaşmış da boş ver bunları, Türkiye çukurun içinde, bunları yaz, der gibi önemli çoğunluğunuz. İçiniz içinize sığmıyor, haykırıyorsunuz ormana doğru; ülke nasıl bu duruma düşer, düşürülür diye utanç içindesiniz... Tıpkı Behiç Ak’ın dünkü karikatüründe insanların yüzlerini elleriyle, kollarıyla, ceketleriyle utançtan kapatması gibi...

Bunları bilmiyor musunuz da bir de benim yazmamı istiyorsunuz... Ben ise düşüncelerinize çok önemli yeni bir analizi sunduğumu düşünürken...

ABD’NİN PARASINA ÇÖKME OLAYI

Peki, ara verip yazayım: SBK (Holding), yani kaçtığı Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz olayı, ülkeyi yöneten siyasetin, onun emrinde çalışan adalet mekanizmasının, Emniyet’in ve leş kargası yandaş gazetecilerin işin içinde olduğu, bir zenginliğe elbirliğiyle çökme olayıdır.

Bu, ne ilktir ne yenidir; yıllardır süregiden bir utanmazlık abidesi siyasettir, rezilliktir.

Bundan hemen önce de biliyorsunuz Yalıkavak Marinası olayı yaşadık ki emredici siyaset ile ortağı, mafyanın yine epey karanlık ticaretten kolayca kazanılan zenginliğin üzerine çökme olayıydı.

Bunlardan önce de FETÖ’cülerin mal varlıklarına çöküldü, FETÖ borsası oluşturuldu, vur patlasın çal oynasın. Fidyesini veren kurtuldu, ya az malıyla kaldı ya da hepsini kaybedip canını kurtardı.

Tüm bunların hikâyesi yazılacaktır. Alanlar, verenler, çalanlar, mafyalar, siyasiler... zamanı gelecek. Zaten kıyısından köşesinden yazılıyor, kitaplaştırılıyor.

Yıllardır alttan alta gerçekleşen, yeraltını sarıp sarmalayan siyasi müsilaj olayının artık dip çukurlarda kalamayıp bir bir gün ışığına çıkmasını; siyasetin, mafyacılığın, yağmacılığın yüzeye vurması olayını yaşıyoruz, sayın okur!

Tıpkı Marmara Denizi’ni önce b.. çukuruna dönüştürüp sonra salyalar yüzeye vurunca, aaaaa diye şaşırır olması gibi ülkenin.

Bütün bunları biliyorsun da niye beni bir kez daha yazmaya zorluyorsun!

511 MİLYON DOLAR

Anlatayım: SBK mal varlığının, aslında ABD’de bir büyük vergi kaçakçılığından Türkiye’ye kaçırılmış payı olduğunu fark eden her türden leş kargası, üzerine üşüştü.

Adamın girmediği iktidar ilişkisi yok gibi. Fotoğraflar fotoğraflar fotoğraflar...

Tabii ki yargı mensuplarıyla da. Bir kısım leş kargası gazeteciyle de.

Görüştüğü, dost olduğu bir kısım gazetecilere de kendisini şirin anlattırdığı açık seçik. Epey siyasi ve yargısal ve medyatik halkla ilişkiler yapmış. “Kendini anlatmak”, ne kadar sevimli olduğunu göstermek için, halkla ilişkilercileri yakınımıza kadar gelip kapıları çalmış. Uzakta bilmediklerimiz kapıyı açmış, yakınlarımızdakiler ise açmamış...

Çünkü dağıtacak bol para var. Karaparayı, kaçırılan vergiyi kendini ve tüm ticari faaliyetini meşrulaştırmak için, siyasetten yargıya, gazeteciye kadar durmadan dağıtması gerekir.

Neden? Çünkü sahip olduğu zenginlik kendisine ait değil. Biz mal varlığının tam dökümünü bugüne kadar biliyor muyduk? Hayır. Ama kaçırılan 511 milyon dolarlık verginin peşine düşen Amerikan savcıları, Amerika’daki ortakları bülbül gibi ötünce dedektif gibi çalışıp hepsinin dökümünü yapmış ve Türkiye’den hepsine Amerikan devleti adına el konmasını istiyor, oradan öğreniyoruz! Malın mülkün dünkü Cumhuriyet’te tam dökümü vardı!

PAYLAŞIM MEKANİZMASI

Siyaset payını alıyor, adalet mekanizmasındakiler payını alıyor, gazeteci kılıklı reziller payını alıyor - alamıyor, bilmiyoruz ama en azından hizmetten yararlanıyor.

Malına tedbir konuyor. MASAK rapor hazırlıyor. Tedbir koyan savcı yardımcısı sonra tedbiri kaldırıyor. Adam bakanlıkla görüşüyor, “hadi kaç deniyor”, ver elini Avusturya.

Kırk sent kaçak verginin hesabının sorulduğu bir yer.. Nerede 185 milyon dolar ve faizi diye soracaklar.

O da, hesap tutmazsa, nerelere, kaç milyon dolarlar dağıtmak zorunda kaldığının dökümünü yapmak zorunda kalır. Kırk katır mı, kırk satır mı!

Ha, Biden yönetimi, Afganistan savaşına talip olan Ankara’yı düşünerek bu dökümleri açıklar mı, bilmem. Henüz Sarraf gizli dosyası duruyor.

Eskinin, adamları olan generallerin karıştığı Locheed rüşvet olayı örtbas edildi.

SBK dosyası da bekler, zamanını...

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Sayın okur mutlu oldun mu?..