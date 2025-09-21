Anlamakta zorluk çekiyorum. CHP’nin 38. kongresini iptal ettirmek ve bugünkü yönetimi tüm araç ve gereçleri kullanarak görevden uzaklaştırmanın çeşitli yollarını arama ısrarından bahsediyorum. Bu ne gözü karalık.

Neyse, bugünkü iktidar koşullarında ne gibi sürprizle karşılaşacağımızı kimsenin bildiğini sanmıyoruz ama sanki Yüksek Seçim Kurulu’nun bu olguda yasalara uygun karar vermesiyle, olağanüstü kurultay bugün yapılıyor ve bazı delegelerin gözü karalığı da sona eriyor gibi. Dikkat ediyorsanız, hep muhtemel bir minik kapı aralığı olumsuzluğa bırakıyorum.

SİYASET MENFAAT OLMAMALI

38. kongrede bazı delegelere menfaat sağlandığı iddiasıyla, “Böyle bir yasal suç varsa, olaya karışanlar varsa, bir ceza davasına konu olanlar yargılansın” demediler. Bu iddiayı bahane ederek kongrenin tüm sonuçlarıyla iptal edilip önceki yönetimin işbaşına getirilmesini savunup durdular. Mahkemede yargıç da “Siyaset zaten bir menfaat işi, biz sandık sonuçlarında hile var mı” bakacağız demiş.

Siyasetin bir menfaat konusuna çıkar ilişkisine dönüşmüş olmasının genel kabulü, kötü bir şey. Siyaset ülkeye hizmet için ne yazık ki yapılır olmaktan yıllar önce çıktı.

HER ŞEY TERSYÜZ EDİLMELİ

Siyaset, patron çıkarlarına hizmet eden araç olarak görülmesi ve öncelikle ülke ve millet çıkarlarını savunmanın komik, aptallık, enayilik olarak görülmeye başlaması üzerine lekelendi ve yoktur birbirlerinden farkı anlayışı yerleşti toplum içinde. Yandaş adamın şirketini zengin et, sen de ondan yararlan, verdiğin işlerin yüzde 20’si sana kazanç olarak dönsün, Hazine’yi, milleti yüzde 20 yol, kazıkla... Ceplere para aktar.

CHP KURULTAYINDAN BEKLENEN

Bugün yapılacak CHP olağanüstü kurultayı, nihayet yönetim üzerindeki oyunlara bir son verecek gibi. CHP içinde farklı görüşte olanlar ve listeler çıkaranlar bugün CHP’nin yönetim bütünlüğü içinde davranacaklar. Zaten bu olağanüstü koşullarda hiç kimsenin yüzde 1 şansı bile olamaz. Tek liste olağanüstü bir oy sayısı ile desteklenecektir. Doğrusu da budur. Başkanlığa ve yönetime alternatif başka aday çıkması olasılığı son derece düşüktür.

CHP yönetiminin sırtına çok tarihi bir sorumluluk yüklenmektedir:

23 yıllık yönetimin yaptığı tüm yanlışları ortadan kaldıracak bir düzgün ve dürüst programla, ülkenin arzu ettiği temiz yönetimin koşullarını hazırlamak ve ülkede alabildiğine bozulan dengeleri, bu kez millet, ezilenler, lehine yeniden kurmak...

EVET BAŞARILABİLİR

Adaleti sağlamak. Anayasaya işlerlik kazandırmak. Milletin bölünmüşlüğüne son vermek. Fırsat eşitliğini gerçekleştirmek, ezilmişleri ayağa kaldırmak.

İktidarın yolu buralardan geçiyor.

CHP’nin yeni yönetimi son derece güven vermeli; milleti temiz, adil, eşitlikçi, demokratik bir yönetimin gerçekleşmesinin mümkün olduğuna inandırmalı.

On yıllardır arzulanan temiz bir iktidar ve yönetim hayal değildir, bu ülke ve bu millet buna layıktır.

Evet yapabiliriz...