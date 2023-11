Umutsuzluk ve duygusal kopuşta ilk aşama aşıldı görünüyor

06 Kasım 2023 Pazartesi

Beklenti CHP’deki değişim üzerine yazı. Biliyorum. 100 yıl ile hesaplaşmayı aralıklı olarak sürdüreceğim. Çünkü geleceğe bakmalıyız. Keşke CHP de yüzyıllık parti olarak bir hesaplaşmayı da kendisi yapabilse...

CHP kurultayları lider seçimi odaklı oluyor. Tabii bir de parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Mesela kurultaylarda dünyayı ve ülkeyi kısa bildirilerle ele alan bir kongre havası içinde tartışma özler insan, bu tartışmalardan CHP’nin izlemesi gereken yol için de sonuçlar çıkarılabilir. En azından kongre üyeleri ve izleyicileri bir aydınlanma yaşarlar, fakat belki de ne partinin ne de delege ve izleyicilerin böyle kurultay bölümüne ihtiyaçları vardır, ilgi duyarlar.

CHP’de ciddi bir hareketliliğe, değişime ihtiyaç vardı. Geniş kesimlerin beklentileri gerçekleşti. Özel, başkanlığa seçilmesi ile bu hareketi yaratmışa benziyor.

Sadece bir lider değişimi olarak görmüyorum kurultay sonucunu. Aynı zamanda bir siyaset yapma tarzı, lider odaklı bir yönetim ve karar verme tarzı da değişecektir. Değişmelidir.

BÜYÜK BİR HAREKÂT BEKLENTİSİ

Beklentim, Özgür Özel’in bir kadro hareketi / harekâtı ile ülke siyasetinde sarsıntı yaratacak ve iktidarı da sarsacak bir yeni politika dönemini başlatmasıdır. Ülkenin, muhalefetin ve CHP’nin parti ve seçmeni ile birlikte buna şiddetle ihtiyacı vardır.

Bu kadro dört koldan, içerikli, sağlam verilerle ve siyasetlerle her gün hallaçlar gibi iktidarın tozunu çıkarmalıdır. Sürekli, düzenli olarak. Millet, ülke toplumsal ve ekonomik olarak hukuk, eğitim adaletsizlikleriyle adeta iktidarın giyotini altında yaşıyor. Yoksulluk, eşitsizlik, IMF’ci politikaların acımasız yönetimi altında acı çekiyor.

Bu millete, her zümresine, her ferdine, her hakkına sahip çıkılması gerekiyor.

İktidarın saldırılarına karşı güçlü bir savunma sistemi, kalkan sistemi kurulmalı.

Yitirilen umudu ve duyguyu her açıdan geri getirerek büyüterek inşa etmek gibi oldukça zor bir görevi var yeni yönetimin.

Artık geçmişe bakmanın bir yararı yok. Geçmiş, yapılamayanlardan ve becerilemeyenlerden yanlışlıklardan öğrenmenin zengin bir haznesidir. Buradan doğru sonuçlar çıkarılabilmelidir.

HAYAT UÇ NOKTALARDA DEĞİL

CHP önemlidir.

Sosyal medyada bir azınlık aktivist reddedici, toptancı, siyah beyaz, ya hep ya hiç bakışlarıyla umutsuzluğu körüklüyor.

Oysa hayat iki aşırı uçta değil, iki ucun arasındaki rengârenk bölgede seyrediyor.

Zor bir süreç içindeyiz ve beklenti çok yüksektir.

Muhalefete, hatta umutsuzluktan iktidar oy vermiş bir kesim seçmene egemen olan duygu durumu bozukluğu ve umutsuzluk hastalığının, kurultayda gerçekleşen bu önemli hareketlilik ile birlikte ilk engeli aşılmış gözükmekte.

Şimdi, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci engellerin de hızla aşılması sırada.

Özgür Özel’in ve arkadaşlarının işi zor, ne düşünüyor bu engeller konusunda, göreceğiz...

Not: 21 Ağustos tarihli CHP’de delege avı ayıbı başlıklı yazımda şu vardı: “Birkaç kurultay izledim. Delege hesabı yapanların bazen hayal kırıklığına uğradığını da gördüm. Listelere sokulmayanların delip geçtiklerini de. Kurultay havası ruhu farklıdır. Parti ruhunu devinimden, toplum ve ülkenin acil ihtiyaçlarından, dahası yükselen toplumsal eleştirilerden, yapamadıklarından, başaramadıklarından, bürokratik ve siyasal donmuşluklara karşı başkaldırılardan... alır.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orhan-bursali/delege-avciligi-aslinda-buyukihanettir-2110757