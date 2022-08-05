Covid-19 Salgını (2)

05 Ağustos 2022 Cuma

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Yöneticisi” Dr. Hans P. Kluge’nın 19 Temmuz’da, dünya çapında yaptığı, bana da ulaştırdığı “Avrupa Bölgesi’ndeki Covid-19 olayları, son altı haftada, üç katına çıktı - yeni sonbahar stratejisi şimdi harekete geçmeyi gerektiriyor!” içerikli, önemli uyarısı Türkiye’de de doğrulandı.

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“Covid-19 salgın ateşinin, yaz başında söndüğüne” dikkat çeken “Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.” Serhat Ünal, “ancak soğutma çalışmalarını beklemeden, ‘gevşeme döneminde’ olay sayısının arttığını” açıkladı...

21 Temmuz verilerine göre “Türkiye’de toplam 15 milyon 524 bin 71 olay saptandı. Toplam ölüm sayısı ise 99 bin 184” oldu.

Peki, son durum nasıl? “Son tabloda korkutan artış!”, çünkü salgın bitmeden, hemen gevşedik!

Aylardır 3. kez Covid-19 aşısı olanların oranı, 27 milyon düzeyini bulurken, uzmanlar, “Temmuz sonundaki tam aşılanmışların oranının salgının geleceği açısından oldukça önemli olduğuna” dikkat çekiyorlar!

Çünkü “salgın, 6. kez yükselişe” geçmişti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Avrupa’daki dalgayı biz, 4-5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem, günlük olay sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen olayları, bizde de giderek artan olay sayısı görüyoruz!” dedi…

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Tüm dünyada, “yeniden, ciddi olay artışı” yaşanıyor! “Mayıs ayından itibaren salgın bitti!” biçiminde bir algı oluşmuştu. Haziranda olay ve ölüm oranları hemen hemen sıfırlanmıştı!

Yerli ve yabancı uzmanları asıl kaygılandıran “Eylül-ekim dönemi ve sonrasındaki tablonun ne olacağıdır”. Çünkü sonbaharda “öteki solunum yolu salgınlarında da artışlar” olağandır... Önümüzdeki eylül ve sonrasındaki tehlikeleri de düşünerek artık toplu taşıma ve kapalı alanlarda kesinlikle maske takılması gerekiyor!

Yetkililer bu ölçüde, ciddi bir hastane yükünün olmadığını, hatta “Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz” diyorlarsa da olay sayısı, günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an üç kat kadar arttı!

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Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, önceki hafta Covid-19 deneyi olumlu çıkanların sayısı, 117 bin 95 iken, olayların bir haftada neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekiyor...

Köksal, “Hasta sayılarında ve hastaneye başvurularda yaşanan artışların belirtileri, virüs değişime uğradıkça değişmekte... Deneyi olumlu çıkanların en yaygın bildirdiği belirti artık boğaz ağrısı, ardından baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve burun akıntısı. Yüksek ateş ve koku ile tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor” diyor...

“Kuşkulu solunum yolu sıkıntısı olanlar deney yaptırmalı” diyen Köksal, virüsün, “BA.4 ve BA.5 değişkenlerinin” şiddetli hastalık yapmadığına, ancak onların da değişime uğrayabileceğine dikkati çekiyor. Köksal, “Tehlikeli durumlarda ve kapalı ortamlarda maske takılmalı. Henüz vahim bir durum yok ama temkinli olunmalı!” diye konuştu.

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay’ın değerlendirmesi şöyle:

“Hastanemizde haziran başlarında serviste sadece 3-4 hasta yatıyordu. Şu anda 17-18 sayısına ulaştık. 1.5 aylık süreçte 3-4 kat artış oldu. Kronik hastalıkları olanlar biraz daha ağır geçiriyor. Ama yoğun bakıma yatış kısmımızda yatış az.

Normalleşme sürecinde maskesiz dolaşım fazla olduğu için, yakın temasla birlikte vakaların arttığını düşünüyoruz. Özellikle kalabalık ortamda maske takmalıyız, mesafeye dikkat etmeliyiz, tedbirlere uymalıyız. Aynı zamanda hatırlatma dozu aşılar da faydalı olacak. Aksi takdirde yeniden maskeli günlere dönebiliriz!”

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Sağlık Bakanı Koca, “koronavirüs salgını” ile ilgili olarak, “Olay sayısının artışı, şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda! Hastane yükü ise şu an üç kat kadar arttı!” dedi...

Not: Sürecek...