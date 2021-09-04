Kördüğümle iktidarda kalabilme çırpınışları..

04 Eylül 2021 Cumartesi

Bitecek ya da nokta konulacak gibi değil.. Bir açıklama yapılıyor. Elbette Çince değil, Türkçe. Mikrofon elden hiç düşmeden, birbirlerine sarmalanmış düğümler, sorunların kördüğümlerinden en parlak çıkış yollarının görüldüğünün de inandırıcı olması gerekiyor. Oysa söylenenlerin yüz yüze kaldığımız gerçeklerle, yüzleşmelerimizle uzaktan yakından ilişkisi diplerde.. Sesimizi, “yalan” çırpınışlarımızı duyan yok.

Yaşamı kayan, yıllar boyu sadakatini kanıtlamış seçmenlerin canları çok yanıyor.. Eskisi gibi çaresizlik duygusundan arınamasalar da nefes alamıyorlar. Veresiye defteri ile mahallenin en yoksullarına en ucuzundan, en az satış yapabilen bakkalına, bu ay için binin, onun dili ile kafasından atamadığı kaldırılmış sıfırları ile milyonun üstünde elektrik faturası gelmiş. Ödeyebilmeyi aklından bile geçiremiyor. Mumla akşam satışı yapılabilse de dolaplar nasıl kapanacak? “Jeneratör ile elektrik düzeni kurabilir mi”nin araştırmasına geçmiş. Evde iki bebe ile dört karın doyacak.. Bağıra bağıra çıkış yolu sorguluyor..

Son dönemlerin yaratılmış bir garip tekerlekli, yürüyen aracına oturmuş, göreceli tuzu kuru izlenimi veren, dükkândan bir şeyler almaya gelmiş komşusu, daha gürültülü bağırış içinde... Bir yandan toplam borcunu sormadan sipariş verdiği paketlerini aracına atıyor, diğer yandan “Bana geçen ay 20 binlik fatura gelmişti, bu ay 40 bini geçmiş” diye, nerede ise “güleriz ağlanacak hallerimize” havasında seslenip karşı apartmandaki, besbelli deprem riski de olan evinin yolunu tutuyor..

Erdoğan Liderliği, Tekadam rejimi dışında çare, yolu olmayan bir düzenin ayakta tutulabilmesinin hesaplarının tutturulabilmesinde tek çare kördüğümleri sağlam tutmak.. Çaresizlikten kaçmakta olan seçmenleri saymanın zamanı değil. Gidenlerin yerine yeni daha da çaresizlerden, yeni seçmenlerin toplanabilmesinin zamanı. Hesaplar ona göre yapılmak isteniyor.

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Çok uzak yıllar değil. Müslüman Afrikalıları fethetme günlerinden, ülkemize sporcu yetiştirmek üzere taşınan Afrikalıları, adları bilinmeyen kulüplere satma modası geçince, mahallenin bu amaçla sabahlara kadar antrenman yaptırılan stadında ışıklar bu kez, başka amaçlarla yakılıp duruyor. Gece içine girmediğim için, moda açıkhava düğünleri sanıyordum. Emniyet Müdürlüğü’nün dibinde gece yarısına doğru atılan havai fişek gürültüleri, kuşların çırpınıp kaçmalarından ürküp duruyordum ki..

Ayaküstü karşılaştığım kıdemli komşular, gazeteye yansıtabilir, bir çare olabilir umudu ile ayaküstü dertleşir oldular.. Gece yarılarına uzanan korkunç gürültü patlayan havai fişekler karşısında şikâyet etmedikleri yer, kapı kalmamış. Meğerse yeni ders yılına sözde nasıl girileceğinin sorunları tartışılıp durulurken yaz boyu illegalite içinde, koşullarından hiç de bilgi sahibi olamadığımız tarikat tarikat kuran kursları patlaması yaşanmış. Şimdi kursları bitirmiş çocuklar içinmiş bu şenlikler.. Farklı gecelerde, farklı camilerin farklı cemaat müritleri ayırımında bitirilen Kuran kursları için eğlenceli diploma törenleri düzenleniyormuş. Diplomalar, paketlerin dağılımında, kutlamaların şenlikli olabilmesi adına, gani gani havai fişiklerin de patlatılması moda olmuş. Düğün gibi gürültülü, masum şenlikler düzenleniyormuş.. Sıkıysa hesap sorula.. Abartı olduğunu düşünüyorsanız, Fatih Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü üzerinden sorgulayabilirsiniz.

İsterseniz biraz daha ciddi, daha güncel konular, sorunlar üzerinden de geçiş yapabiliriz. Sabahtan akşama askerlerimiz Afganistan ve Taliban’ın eline geçmiş, bizim kalmayı reddettiğimiz havalanına, Katar ile işbirliği içinde yeniden dönebileceğimiz haberleri ısıtılmışken, neler olup bittiğini öğrenmeye çalışabiliriz. Öğrenmeye çalıştıkça görerek, duyarak edindiğimiz bilgilerle kafamız daha da bir karışacak, kördüğüm daha daha sıkıştırılmış olacak..

Tıpkı pazartesi günü girilecek yeni ders yılı gibi. Bu kez dünyanın en gerisinde kalmış ülke rekoru, ayıbından kurtulma çabası içinde olduğumuz okullarımızın açık tutulacağı yeminleri üzerinden yaşayıp durduğumuz gerçekler düğümlerine takılabiliriz.. Yeni salgın rekoru rakamlara takılmadan, yoksa iyice kördüğümün içinde kalabiliriz..