Sporsever Çakır
Sevgili Ahmet Çakır’ı en verimli olduğu bir dönemde, 72 yaşında, ömrünün en üretken ve bilge çağında kaybettik.
Çakır’ı yalnız spor yazarı olarak görmek, onun sadece bir özelliğini kavramak olur. O, çok yönlü, yaratıcı bir düşün insanıydı. Türk Dil Kurumu ödülü almış bir öykücü, soluksuz okunan bir roman yazarı, sahneye konulmak üzere hikâye oyunlaştırıcı, spor tarihi araştırıcısı, televizyon programı yapımcısı, aylık spor dergisi yayımlayıcısı, Efendi Lig kurucusu, Şirketler Ligi futbol yorumcusu, Türkiye Spor Yazarları Derneği yöneticisi, iyi bir yüzücü ve futbol oyuncusu, çok değerli bir centilmen, güzellikler peşinden koşan iyi insandı. Çakır’ı 1997’de Radikal’deki köşe yazılarından tanıdım. Her yazısını hayranlıkla okur, notlar alır, altına yorumlar yapardım. İnanılmaz bir bilgi birikimine sahipti. Özellikle spor tarihi konusunda ansiklopedik bir hafızası ve arşivi vardı. Adeta yaşayan bir kütüphane gibiydi. Spor tarihimizle ilgili kuytuda kalmış çoğu olaya ve istatistik bilgiye hâkimdi. Spor tarihimizle ilgili doğru bilinen çoğu yanlışı da düzeltme fırsatı bulmuştu. Onunla her konuştuğumda, bildiğimi sandığım birçok tarihsel olayda yanıldığımı öğrenirdim.
Daha sonraları televizyonda spor
ve spor kitapları programları yaptı.
Beni birçok kere programlarına davet
etti. Ben de onun yayınlarına severek
katıldım. Ahmet Çakır’ın rahatsızlığından
ilk zamanlar haberim olmamıştı. Beni
bir gün programına davet ederken,
“Kardeş, belki haberin yoktur,
paylaşayım. Başımda bir illet var.
Onunla mücadele ediyorum. Beyin
tümörü ile boğuşuyorum. Ama bu
bizim program yapmamıza engel değil.
Seni ‘Sporsever’e bekliyorum” demişti.
O zaman hastalığı konusunda bilgi sahibi
oldum. Her programına katıldığımda
bana yeni kitabını imzalar, “Bu sende
yoktur” diyerek, kitap konusuna ilişkin
sohbet ederdi. Ben de ona her kitabımı
imzalayarak verirdim. Sporsever’e en son
Aralık 2023’te konuk olmuştum. Bana
o gün “Olimpiyat Kitabı”nı imzalayıp
verdi. Bu, onu son görüşüm oldu. Ondan
sonra birkaç kez telefonla görüşsem de
bir araya gelme olanağımız olmadı. Daha
sonra da maalesef onu kaybettik. Çok
saygın bir spor entelektüelinin apansız
aramızdan ayrılması, Türk sporu ve yazını
için büyük kayıptır. Yeri doldurulması
mümkün olamayacak bir düşün
insanından mahrum kalmak, bu işin içinde
olanlar açısından büyük bir yoksunluktur.
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