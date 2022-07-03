Bodrum sanatla kanatlandı

03 Temmuz 2022 Pazar

Hiç ama hiç bu kadarını beklemiyordum. Nereye yetişeceğimi bilemiyorum. Aynı günde birkaç sergi birden açılıyor... Aynı akşam birkaç konser birden var... Mesafeler uzak, gündüzler sıcak... Akşamüstü ve akşamlar yetmiyor! Böyle giderse, megakent İstanbul’a ciddi bir rekabet oluşturacak...

(Bu pazar sohbetine plastik sanatlar egemen olacak galiba... Hayır, hayır önce müzik!)

BODRUM KALESİ’NE DANS ETTİREN MÜZİK

Yanlış okumadınız! Önceki akşam Bodrum Kalesi’ni dolduran 1300 kişi (tüm biletler satılmış!), konserin sonunda ayağa kalkmış dans ediyordu! Hiç kuşkum yok, 1500 yılından beri huzur içinde uyumakta olan St. Jean Şövalyeleri bile Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası’nı dinledikten sonra dans ettiler!

Ayhan Sicimoğlu, hep genç kalacak. Her parmağında bir başka marifet. Usta bir müzisyen, harika bir konuşmacı, müthiş bir iletişim yeteneği var. İzleyiciyi avucunun içine alıveriyor! Kimi Kübalı, kimi Türk dansçı ve müzisyenlerden oluşan 11 kişilik topluluğun dinamosu o...

Bir haftadır Dibeklihan’da süren Bodrum Caz Festivali’nin kapanışını kalede yaptılar. Tutkulu Latin müziğini dinlerken her şarkı arası konuşşan bu Bay Dinamo’nun, Atatürk ilkelerinden Alâeddin Yavaşça’ya; Küba’nın arabeskinden askerlikte söyledikleri, “Oy farfara farfara” ya da “Baldızın memeleri” marşına nasıl geçebildiğine, cazla alaturka taksim arasında kurduğu ilişkiye şaşıyorsunuz! Gerçek bir fenomen!

Müzikten ayrılmadan: Dün Akşam yine kalede İdil Biret Müzik Festivali başladı. Bu akşam festival, opera aryalarıyla devam ediyor.

Yıllardır hayran olduğum 19. Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali ise 10 Temmuz’da başlıyor! Yoğun bir programla eylül ortasına dek sürüyor!

Ekin Su Koç’un beden algısı üzerine yağlıboya “Adem” ve “Havva” eserleri.

PLASTİK SANATLAR EGEMENİĞİ

Bodrum’da neredeyse her yer sergi alanı olabilir. Oluyor da! Kent merkezindeki geleneksel galeriler dışında, oteller, plajlar, sokaklar, hatta kimi sitelerin duvarları bile galeri! Yeter ki siz keşfetmeye hazır olun...

Geçen yıl ilki yapılan, büyük ilgi toplayan Bodrum Sanat Fuarı (BAF- Bodrum Art Fair) bu yıl Herodot Kültür Merkezi’nde ikinci kez gerçekleşiyor. Ve bir değil iki fasılda izleyiciyle buluşuyor. İlki 29 Haziran-3 Temmuz, ikincisi 23 Ağustos-28 Ağustos’ta.

Fuara yurtdışından ve yurtiçinden 40 galeriden 500 kadar sanatçı katıldı. Ufuk çizgisi: Sanatın sonsuzluğu...

Açılışta Başkan Ahmet Aras’ın, “sanatın muhalif olma” niteliğine, demokrasiye, Atatürk’e vurgu yapması büyük alkış almasına hiç şaşmadık..

BAF’la birlikte Devrim Erbil’den Ali Atmaca’ya, Bahadır Baruter’den Ender Güzey’e, Bodrum’da çalışan birçok sanatçı da atölyelerini 3 Temmuz’a dek halka açtılar.

Ayşegül Dinçkök’ün “Derin Tutku” sergisinden... Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in modelliğiyle... Dinçkök’ün objektifinden.

ZAI’DE ANNA LAUDEL GALERİ

Bitez’de asırlık zeytin ağaçları ve insana huzur veren atmosferiyle Zai, tam bir kültür merkezi gibi işliyor.

Temsil ettiği sanatçılarla önemli bir yer edinen Anna Laudel Galeri, İstanbul ve Düsseldorf’dan sonra Bodrum’da Zai’ye yerleşti. Burada birbirinden ilginç iki sergi var:

Biri: Fırat Neziroğlu’nun “İçimdeki Deniz”... Geleneksel kilim dokumayı kendine özgü çağdaş teknik ve yorumla “mesinalarla dokurken”, hepimizin içindeki denizlere açılıyor...

İkincisi Karma Sergi: Heykel, neon, resim ve yerleştirmelerle beni büyüleyen Ramazan Can’ın taşa tuğlaya işlenmiş yörük yaşamı... Hanefi Yeter’in muhteşem seramikleri... Ekin Su Koç’un beden algısı üzerine yağlıboya “Adem” ve “Havva”sı... Serginin en genç sanatçısı 1991 doğumlu Sarp Kerem Yavuz’un, işleri, ve daha niceleri bir arada...

GELİRLER ÇAĞDAŞ YAŞAM’A

Pazar sohbetime iki sergi daha katmalıyım: Yine Zai’de Ayşegül Dinçkök’ün “Derin Tutku” sergisi... Sualtı fotoğrafçılığını anlamlı projelerle taçlandırıyor Dinçkök. Sergiye eşlik eden muhteşem kitabın geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne gidiyor. Projenin açılımını şu satırlarla okuyabiliriz:

“Her bir dakikada; 19 köpek balığının öldürülüyor, 1900 kadın şiddete maruz kalıyor, 15 ton plastik atık denizlere atılıyor ve plastik atıklardan dolayı dakikada 2 deniz kuşu ölüyor...”

Yarımadanın kuzeyine geçelim: Gölköy Flam’da Ahmet Sarper sergisi. O kendine asla sanatçı demiyor, “sokak fotoğrafçılığından”, renklerle oynarken “delice, özgürce, aşkla yaptığı” resimlerin geliri de ÇYDD’ne gidiyor...

Meraklısına, Bodrum Yarımadası bir hazine... Güzel bir haberle bitireyim, siz bu yazıyı okuduğunuz sırada yeni bir galeri açılmış olacak: Yalıkavak Plevne Galerisi...

Haydi Bodrum sanatla daha ileri!