Fırıldak olmayın!
Zülal Kalkandelen
22.08.2025 04:00
TV kanallarından birinde bir politikacı, AKP’ye geçen belediye başkanlarından biri hakkında konuşuyor: “Kimseyi bu görevde uzun tutmamak lazım, en büyük yanlış bu!” Haklı tabii ama bunu söyleyenin kendisi de beş dönemdir milletvekili! Karşısındaki sunucunun bunu ona hatırlatmayacağını bildiği için ikiyüzlülüğünü gururla sergiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kısa bir süre önce kendi partilerindeyken överek göğe çıkaranlar, AKP’ye geçince onu yerden yere vuruyor. O zaman bize de sormak düşüyor: Hakkında klasörler dolusu yolsuzluk dosyası olduğunu neredeyse tüm Türkiye biliyordu da siz mi bilmiyordunuz?

Mehmet Ağar’ı cezaevindeyken bir kere yalnız, bir kere de eşiyle ziyaret eden bir belediye başkanını neden defalarca aday gösterdiniz? Sakın “kandırıldık” demeyin; Erdoğan’ın yıllarca birlikte yol yürüdüğü Gülen Cemaati hakkında darbe girişiminden sonra “kandırıldık!” demesine benzer bu.

2023 seçimlerinden sonra Kürşad Zorlu, Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı, Hasan Ekici, Ünal Karaman, Özlem Çerçioğlu vb. daha birçok isim iktidar kanadına geçerken bazı siyasal İslamcı ve ülkücüler de CHP’ye katıldı. Kendisine gelince alkışlanan, giderken “yuh” denilen bu sistem sonunda öyle utanç verici bir hal aldı ki şantaj ve rüşvet yayılırken, artık seçimin de anlamı kalmadı; siyasete güven duymayan kararsızlar en büyük seçmen kitlesi haline geldi!

İKİYÜZLÜLÜKLERE DEVAM EDERSEK...

Tarihçi Erhan Afyoncu, “Biz Türkiyeli değiliz, Türküz” dediği için kendisini “Cumhuriyetçi, Atatürkçü” diye tanımlayan bir sürü insan, bugünlerde onu övgü yağmuruna tutuyor. Oysa aynı tarihçinin yandaş Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan bir iktidar gözdesi olduğu, aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi rektörü olan bu kişinin Kara Harp Okulu’nda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diyerek subaylık yemini eden teğmenlerin fotoğraflarının çekilmesi talimatını verdiği biliniyor.

Öcalan açılımıyla birlikte, birtakım “solcuların” ya da kendisine “sosyalist” diyenlerin MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi alkışladığına da tanık olunuyor. Oysa 2016’dan bu yana emperyalizm ile birlikte AKP’nin iktidarda kalmasını sağlayan temel etkenlerden birisi Bahçeli! Şimdi emperyalizmin kurduğu tezgâhta başrollerden birini oynayarak yine Erdoğan’ın iktidar sürecini uzatmaya çalışması, belli ki liberal soslu sosyalistleri rahatsız etmiyor, ikiyüzlülüklerini de “Barış istiyoruz” gibi bir kılıfla makul göstermeye çalışıyorlar.

Geçmişte Öcalan’a övgüler düzen ama sonra onları unutturup yıllarca kendini cumhuriyetçi kesime yakın gösterenler, 2. açılım sürecinden bu yana yine asıllarına dönüyor. Cumhuriyetçiler ise “Bilmiyorduk, çok şaşırdık, aldatılmışız” diyerek şok geçiriyor. Cumhuriyet Devrimi söz konusuysa, kim gerçek kim sahte bilmemiz gerek.

ARTIK KANDIRILMIŞI OYNAMAYI BIRAKIN

Cumhuriyet Devrimi’ne sahip çıkın; onu yıkmaya çalışanlara olumlu yaklaşanlara destek vermeyin. Hayat belki herkes için tam anlamıyla tutarsızlıklardan arınarak yaşanamıyor olabilir ama en azından 1923 Cumhuriyeti ve laiklik konusundaki ikiyüzlülüğü normalleştirmeyin. Emperyalizm destekli siyasal İslam yükselirken laik Cumhuriyet için ödünsüz olmayacaksak, ne zaman ödünsüz olacağız?

Yazıyı değerli aydın, Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’dan bir sözle bitirelim ki gerçek hafızalarda bir daha yankılansın: “Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar!”

Fırıldak olmayın.

***

NOT: 23 Ağustos Cumartesi akşamı, Dalaman 3. Kitap Günleri kapsamında imza günüm var. Okuyucularımı beklerim.

İlgili Konular: #AKP #Erdoğan #Özlem Çerçioğlu #Mehmet Ağar #Öcalan

